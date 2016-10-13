Англоязычные СМИ обсуждают реакцию некоторых европейских стран на сирийскую стратегию России. Некоторые представители ЕС начали настаивать на том, чтобы ввести против России дополнительные санкции из-за бомбежек Алеппо.

Financial Times пишет, что несколько европейских стран начали подумывать о том, чтобы ввести санкции против высокого российского руководства за бомбардировку осажденной части Алеппо. Эти разговоры ведутся на фоне растущей дипломатической напряженности между Москвой и Западом. В качестве источника FT ссылается на высокопоставленного евродипломата, который упомянул в числе стран, помышляющих о санкциях, Британию, Германию и Францию. Речь шла о введении индивидуальных санкций против порядка двенадцати россиян.

Конфронтация между Россией и Западом по поводу Сирии, напоминают авторы, обострилась после того, как в сентябре сорвалось перемирие, которого совместными усилиями добивались Москва и Вашингтон. После этого «сирийский режим и российские военные самолеты» начали массированную атаку на занятую повстанцами часть Алеппо. США и их западные союзники в ответ начали обвинять Россию в соучастии в военных преступлениях.

Боевой вылет с российской авиабазы "Хмеймим". 2016 год. Фото: МО РФ

Пока непонятно, отмечают авторы, против кого именно могут быть направлены эти санкции – только ли против представителей военного руководства или против более широкого круга представителей власти. Также Британия, Германия и Франция, по словам упомянутого дипломата, настаивали на том, чтобы ввести санкции также против некоторых представителей режима сирийского президента Башара Асада. Так или иначе, чтобы санкции действительно были введены, необходимо одобрение со стороны всех 28 участников блока.

Wall Street Journal выстраивает градацию ухудшения отношений между Россией и Западом. Сначала отношения ухудшились в 2014 г. в связи с украинским кризисом, а теперь они снова ухудшились из-за бомбежки Алеппо. Однако на фоне этого стабильного ухудшения продолжается диалог. Несмотря на официальное прекращение (по инициативе США) переговоров по урегулированию сирийского конфликта, в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри собираются во время встречи в Швейцарии в очередной раз обсудить ситуацию в Сирии, а затем, в воскресенье, продолжить обсуждение с европейскими дипломатами.

Джон Кэрри и Сергей Лавров во время переговоров по Сирии. 10 сентября 2016. Фото: U.S. Mission/Eric Bridiers

Отношения с европейскими лидерами, оговаривает WSJ, у России своеобразные. Например, в последние 12 месяцев отношения между Россией и Францией заметно улучшились, однако на прошлой неделе они снова начали ухудшаться. Сначала французский министр иностранных дел призвал расследовать действия России и Сирии в отношении Алеппо на предмет выявления военных преступлений. В ответ на это президент России Владимир Путин отменил запланированный визит в Париж.

Нынешний кризис, комментируют авторы, наступил как раз в тот момент, когда ЕС собирался перейти к обсуждению того, как улучшить отношения с Россией. Эту инициативу поддерживали Германия и Франция. Однако, считают авторы, российские действия в Сирии подорвали этот импульс к нормализации. Это может означать, что в результате усилится позиция тех, кто в ЕС сопротивляется отмене антироссийских санкций по поводу украинского кризиса.