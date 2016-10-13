Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
13 октября 2016, четверг, 09:58
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
13 октября 2016, 09:00
Новые технологии, инновации Сколково химия

Через быт к нефти

http://biomicrogel.com/

Уникальную технологию на основе биомикрогелей®, находящую применение как в бытовой химии, так и при разливах нефти, разработал резидент Фонда «Сколково», компания «НПО БиоМикроГели». Экологичными моющими и чистящими средствами инноваторов уже пользуются небезразличные к окружающей среде люди, тем временем средства для ликвидации аварийных разливов нефти проходят подготовку к полевым испытаниям. О продвижении компании, инновационных разработках и планах на будущее рассказывает генеральный директор «НПО БиоМикроГели» Андрей Елагин.

Екатеринбургская компания «НПО БиоМикроГели» специализируется на разработке и производстве средств для очистки воды и твердых поверхностей от комплексных загрязнений. Потенциал технологии оценили два года назад: уральский стартап принял участие в международном инвестиционном форуме Falling Walls и был признан одним из 30 лучших технологических стартапов мира.

Андрей Елагин

«После выступления в Германии на Falling Walls мы получили приглашение в программу Евросоюза по развитию научных технологий «Горизонт 2020», подали все документы, прошли отбор и стали участниками. Сейчас мы ведем глобальные исследования европейского рынка водоочистки и прорабатываем стратегический бизнес-план для внедрения наших технологий на территории ЕС», – рассказывает Андрей Елагин.

Изначально «НПО БиоМикроГели» было организовано в 2012 году инженером и начинающим предпринимателем Вадимом Турыгиным для разработки технологии очистки воды от маслянистых жидкостей (нефти, нефтепродуктов, масел и других). Сейчас деятельность компании развивается в пяти основных технологических направлениях. Первое направление – это устранение разливов нефти на воде, второе – очистка промышленных стоков от масел и металлов на предприятиях, третье – разделение смазочно-охлаждающих жидкостей для производств, четвертое – очистка загрязнений почв и пятое – безопасная для окружающей среды и человека бытовая химия.

«Моющие и чистящие средства на основе биомикрогелей® мы уже сертифицировали по ГОСТу, в Роспотребнадзоре, Минздраве, Центре гигиены и эпидемиологии и выпустили в продажу», – уточняет Елагин.

Внедрение биомикрогелей® в нефтегазовом секторе и на промышленных площадках идет постепенно – для реализации новых технологий в этих отраслях нужно соблюсти большое количество регламентов. Андрей Елагин поясняет этапы работы: «Сейчас испытываем реагенты в условиях резких температурных колебаний, климатических и географических особенностей и ведем переговоры о сотрудничестве с крупными нефтегазовыми корпорациями. Параллельно мы наращиваем производственную базу, совместно с партнерами проектируем очистные установки, приспособленные к работе с биомикрогелями®. От надзорных органов нами уже получены все разрешительные сертификаты, разработана и утверждена технологическая документация. В следующем году рассчитываем выйти на промышленные контракты».

По словам Андрея Елагина, одна из актуальных задач, в решении которой компании активно помогает фонд «Сколково», – создать опытно-производственную линию и построить специализированные лабораторные стенды, моделирующие разливы нефти в условиях течений, низких температур, поверхностного перемешивания и других факторов. Это позволит окончательно завершить разработку технологии и создать готовые продукты под конкретные условия загрязнений.

Прямых аналогов разработок «НПО БиоМикроГелей» нет, но в некоторых отраслях есть косвенные, заявляют в компании. «Например, в бытовой химии высокая конкуренция с западными производителями, однако, средств на основе биомикрогелей® нет. Те, с которыми мы «спорим» по качеству удаления грязи и жира, в своей основе содержат неразлагаемые и вредные фосфаты, токсичные спирты и синтетические ПАВы, накапливающиеся в организме. В отличие от них средства из биомикрогелей® не загрязняют окружающую среду и безопасны для человека – они гипоаллергенны, не имеют запахов, не сушат и не раздражают кожу», – перечисляет преимущества альтернативной бытовой химии Андрей Елагин.

Для устранения нефтяных загрязнений разработчики предлагают использовать в России безопасный физико-химический метод удаления плёнок с поверхности воды взамен низкоэффективного механического сбора. «Принцип действия биомикрогелей® такой – они создают оболочку вокруг загрязняющего вещества и отделяют его от воды или другой поверхности, собирая в желеобразную субстанцию, которую можно легко отфильтровать и удалить. После этого нефть можно отделить и вернуть в производство, а микрогели использовать повторно. В этом и заключается инновационность и экономическая привлекательность разработки», – подчеркивает Елагин.

Схема работы технологии биомикрогелей®

Компания защищает свою деятельность: имеет 5 российских патентов на свои изобретения, а Роспатент даже включил разработки «НПО БиоМикроГелей» в сотню лучших изобретений России 2015 года. Кроме того, поданы 3 международные и 7 зарубежных патентных заявок по процедуре РСТ, которые закрепили за разработчиками мировые права на интеллектуальную собственность.

«Перспективность разработок компании для решения экологических задач нефтегазовой отрасли уже подтверждается многими крупными компания, – отмечает Марат Зайдуллин, руководитель Нефтегазового центра кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». – Выход в эту нишу – достаточно длительный и кропотливый процесс, но я уверен, что в следующем году компания начнет коммерческие поставки биомикрогелей® для нефтяной отрасли. Нам особенно импонирует, что получив первую быструю прибыль от продаж моющих средств, команда не замедляет темпы разработок решений для ликвидации разливов нефти. Когда компания будет готова, мы планируем поддержать проект и предоставить грант на создание опытно-производственной линии и необходимых испытательных стендов».

Инновационные решения, связанные с очисткой и мониторингом качества воды, создают и другие резиденты «Сколково» – в Фонде существует порядка 20 таких проектов. Но компания «НПО БиоМикроГели» сосредоточена именно на удалении нефтяных загрязнений, в том числе с твердых поверхностей. «На данный момент с резидентами Фонда «Сколково» совместные проекты мы не разрабатываем, однако ищем компетенции в инжиниринге. Поэтому, если такой проект окажется среди резидентов технопарка, мы будем рады сотрудничать», – говорит генеральный директор компании.

Андрей Елагин также отмечает, что резиденты в «Сколково» помимо налоговых льгот и преференций имеют также возможности для привлечения дополнительных инвестиций: «Мы, в свое время, получили грант в размере пяти миллионов рублей на регистрацию интеллектуальной собственности и сертификацию продукции. Также Фонд помогает с участием в профильных выставках и конференциях».

Впереди у «НПО БиоМикроГели» – работа в программе Евросоюза по развитию научных исследований и технологий «Горизонт 2020», участие  в акселераторе MassChallenge UK 2016, который позволит участникам представить в конце ноября свои усовершенствованные проекты экспертной комиссии, а также международным инвесторам, партнерам и заказчикам.

«На данный момент наша главная цель – выведение на рынок и коммерциализация готовых продуктов. Мы расширяем географию продаж моющих средств, разрабатываем новые продукты и линейки и выходим в крупные торговые сети. Параллельно активно ищем клиентов и инвесторов в России, СНГ и Европе для завершения исследований по промышленным технологиям», – делится планами на будущее Андрей Елагин.

У «НПО БиоМикроГелей» уже есть филиал в Великобритании (BMG Intepco). Как говорят в компании, процедура регистрации фирмы в Лондоне достаточно проста: проводится удаленно по электронной почте и занимает при правильном оформлении документов всего несколько часов.

«Следующий год в России объявлен «Годом экологии», так что мы надеемся, что он станет для нашей компании временем прорыва», – добавляет Андрей Елагин.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Евросоюз
ЕС приготовился обсуждать новые санкции против России
Граница России
СМИ узнали о планах взимать плату за проезд через границы РФ
Федор Емельяненко
Полиция отказалась связать нападение на дочь Емельяненко с Кадыровым
Хиллари Клинтон
СМИ отметили положительные отзывы Клинтон о Путине
Война в Йемене
США уничтожили три РЛС в Йемене в ответ на обстрел эсминца
09:45 Следствие назвало Шакро Молодого лидером российской преступности
09:43 Власти Нидерландов предложили узаконить эвтаназию для здоровых людей
09:20 В полиции отказались связать нападение на дочь Емельяненко с Кадыровым
08:55 СМИ сообщили о новых обвинениях в адрес Трампа в домогательствах
08:37 Американец снял на видео корабль-призрак

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Максим Мошков
Максим Мошков
13 октября 1966 года родился Максим Мошков, основатель электронной библиотеки Lib.ru
08:20 В ДНР сообщили о гибели 15 наемников из Польши и Грузии
08:10 СМИ отметили положительные отзывы Клинтон о Путине
07:59 США уничтожили три РЛС в Йемене в ответ на обстрел эсминца
01:48 ЕС приготовился обсуждать новые антироссийские санкции
01:38 Фунт опустился до минимальной отметки с 1848 года
01:19 Лавров назвал смешным обвинение в поддержке Трампа
01:08 МВД рассказало о деле по факту избиения дочери Емельяненко
12.10 23:50 «Европейка» Савченко посоветовала ПАСЕ не бояться Россию
12.10 23:21 СМИ узнали о планах взимать плату за проезд через границы РФ
12.10 23:10 Роскосмос заказал аппарат для изучения магнитосферы Земли за 2,17 млрд рублей
12.10 22:45 Путин обвинил в сирийском конфликте США с союзниками
12.10 22:34 Польша придумала способ побороть зависимость от России
12.10 21:50 Минюст попросил сверить решение ЕСПЧ по «делу ЮКОСа» с Конституцией
12.10 21:27 УАЗ отложил создание кроссовера на несколько лет
12.10 21:21 Посла РФ решили вызвать в финский МИД для разъяснений
12.10 21:02 Два спонсора предвыборной кампании Трампа потребовали свои деньги обратно
12.10 21:00 Больную раком пермскую школьницу выгнали из гимназии за прогулы
12.10 20:31 Чудовищное божество из книг Лавкрафта дало имя ископаемому киту
12.10 20:30 Путин договорился с Олландом и Меркель активизировать консультации по Украине
12.10 20:15 Избиение дочери Емельяненко стало уголовным делом
12.10 20:12 ФНС поддержала ограничение наличного расчета за дорогие покупки
12.10 19:38 В Альфа-банке предсказали подорожание доллара на пять рублей
12.10 19:37 На юго-востоке США выросло число жертв урагана «Мэтью»
12.10 18:59 В России задумали создать космического туроператора
12.10 18:57 ВТБ отказался подавать иск против WADA
12.10 18:43 В московском ресторане рассказали подробности отказа жениха платить за банкет
12.10 18:41 СМИ рассказали о проблемах с затонувшим у Крыма краном еще до инцидента
12.10 18:21 «Ростелеком» объявил о запуске своего мессенджера
12.10 18:15 Представитель «Росатома» станет замглавы президента по внутренней политике
12.10 18:08 Путин назвал шантажом западные санкции против России
12.10 17:57 Михаил Задорнов рассказал о предстоящей химиотерапии
12.10 17:42 Суд снял арест с имущества Белых
12.10 17:33 СМИ сообщили о нападении на дочь Емельяненко
12.10 17:20 Эксперт Никита Белоголовцев: Сборная Испании больше нуждается в Пике, чем он – в сборной
12.10 17:19 Путин посоветовал Франции не обижаться на российское вето по Сирии
12.10 17:08 Минобороны РФ успешно запустило «Тополь» на Камчатку
12.10 16:50 Минфин предложил засекретить 18% расходов бюджета
12.10 16:40 Президент пообещал в 2016 году обновить исторический минимум инфляции в РФ
12.10 16:26 МВД объявило о закупке создающих звуковые барьеры щитов
12.10 16:22 Путин назвал виновника удара по гумконвою близ Алеппо
12.10 16:05 Stop the War отказалась пикетировать посольство России в Великобритании
12.10 16:00 Маркин вступил в должность первого замгендиректора «РусГидро»
12.10 15:58 Путин заявил о желании дружить с США
12.10 15:45 Путин рассказал о влиянии санкций Запада на российскую экономику
12.10 15:38 СМИ рассказали о жизни «внебрачного сына» Билла Клинтона от проститутки
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.