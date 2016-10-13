Через быт к нефти

Уникальную технологию на основе биомикрогелей®, находящую применение как в бытовой химии, так и при разливах нефти, разработал резидент Фонда «Сколково», компания «НПО БиоМикроГели». Экологичными моющими и чистящими средствами инноваторов уже пользуются небезразличные к окружающей среде люди, тем временем средства для ликвидации аварийных разливов нефти проходят подготовку к полевым испытаниям. О продвижении компании, инновационных разработках и планах на будущее рассказывает генеральный директор «НПО БиоМикроГели» Андрей Елагин.

Екатеринбургская компания «НПО БиоМикроГели» специализируется на разработке и производстве средств для очистки воды и твердых поверхностей от комплексных загрязнений. Потенциал технологии оценили два года назад: уральский стартап принял участие в международном инвестиционном форуме Falling Walls и был признан одним из 30 лучших технологических стартапов мира.

Андрей Елагин

«После выступления в Германии на Falling Walls мы получили приглашение в программу Евросоюза по развитию научных технологий «Горизонт 2020», подали все документы, прошли отбор и стали участниками. Сейчас мы ведем глобальные исследования европейского рынка водоочистки и прорабатываем стратегический бизнес-план для внедрения наших технологий на территории ЕС», – рассказывает Андрей Елагин.

Изначально «НПО БиоМикроГели» было организовано в 2012 году инженером и начинающим предпринимателем Вадимом Турыгиным для разработки технологии очистки воды от маслянистых жидкостей (нефти, нефтепродуктов, масел и других). Сейчас деятельность компании развивается в пяти основных технологических направлениях. Первое направление – это устранение разливов нефти на воде, второе – очистка промышленных стоков от масел и металлов на предприятиях, третье – разделение смазочно-охлаждающих жидкостей для производств, четвертое – очистка загрязнений почв и пятое – безопасная для окружающей среды и человека бытовая химия.

«Моющие и чистящие средства на основе биомикрогелей® мы уже сертифицировали по ГОСТу, в Роспотребнадзоре, Минздраве, Центре гигиены и эпидемиологии и выпустили в продажу», – уточняет Елагин.

Внедрение биомикрогелей® в нефтегазовом секторе и на промышленных площадках идет постепенно – для реализации новых технологий в этих отраслях нужно соблюсти большое количество регламентов. Андрей Елагин поясняет этапы работы: «Сейчас испытываем реагенты в условиях резких температурных колебаний, климатических и географических особенностей и ведем переговоры о сотрудничестве с крупными нефтегазовыми корпорациями. Параллельно мы наращиваем производственную базу, совместно с партнерами проектируем очистные установки, приспособленные к работе с биомикрогелями®. От надзорных органов нами уже получены все разрешительные сертификаты, разработана и утверждена технологическая документация. В следующем году рассчитываем выйти на промышленные контракты».

По словам Андрея Елагина, одна из актуальных задач, в решении которой компании активно помогает фонд «Сколково», – создать опытно-производственную линию и построить специализированные лабораторные стенды, моделирующие разливы нефти в условиях течений, низких температур, поверхностного перемешивания и других факторов. Это позволит окончательно завершить разработку технологии и создать готовые продукты под конкретные условия загрязнений.

Прямых аналогов разработок «НПО БиоМикроГелей» нет, но в некоторых отраслях есть косвенные, заявляют в компании. «Например, в бытовой химии высокая конкуренция с западными производителями, однако, средств на основе биомикрогелей® нет. Те, с которыми мы «спорим» по качеству удаления грязи и жира, в своей основе содержат неразлагаемые и вредные фосфаты, токсичные спирты и синтетические ПАВы, накапливающиеся в организме. В отличие от них средства из биомикрогелей® не загрязняют окружающую среду и безопасны для человека – они гипоаллергенны, не имеют запахов, не сушат и не раздражают кожу», – перечисляет преимущества альтернативной бытовой химии Андрей Елагин.

Для устранения нефтяных загрязнений разработчики предлагают использовать в России безопасный физико-химический метод удаления плёнок с поверхности воды взамен низкоэффективного механического сбора. «Принцип действия биомикрогелей® такой – они создают оболочку вокруг загрязняющего вещества и отделяют его от воды или другой поверхности, собирая в желеобразную субстанцию, которую можно легко отфильтровать и удалить. После этого нефть можно отделить и вернуть в производство, а микрогели использовать повторно. В этом и заключается инновационность и экономическая привлекательность разработки», – подчеркивает Елагин.

Схема работы технологии биомикрогелей®

Компания защищает свою деятельность: имеет 5 российских патентов на свои изобретения, а Роспатент даже включил разработки «НПО БиоМикроГелей» в сотню лучших изобретений России 2015 года. Кроме того, поданы 3 международные и 7 зарубежных патентных заявок по процедуре РСТ, которые закрепили за разработчиками мировые права на интеллектуальную собственность.

«Перспективность разработок компании для решения экологических задач нефтегазовой отрасли уже подтверждается многими крупными компания, – отмечает Марат Зайдуллин, руководитель Нефтегазового центра кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». – Выход в эту нишу – достаточно длительный и кропотливый процесс, но я уверен, что в следующем году компания начнет коммерческие поставки биомикрогелей® для нефтяной отрасли. Нам особенно импонирует, что получив первую быструю прибыль от продаж моющих средств, команда не замедляет темпы разработок решений для ликвидации разливов нефти. Когда компания будет готова, мы планируем поддержать проект и предоставить грант на создание опытно-производственной линии и необходимых испытательных стендов».

Инновационные решения, связанные с очисткой и мониторингом качества воды, создают и другие резиденты «Сколково» – в Фонде существует порядка 20 таких проектов. Но компания «НПО БиоМикроГели» сосредоточена именно на удалении нефтяных загрязнений, в том числе с твердых поверхностей. «На данный момент с резидентами Фонда «Сколково» совместные проекты мы не разрабатываем, однако ищем компетенции в инжиниринге. Поэтому, если такой проект окажется среди резидентов технопарка, мы будем рады сотрудничать», – говорит генеральный директор компании.

Андрей Елагин также отмечает, что резиденты в «Сколково» помимо налоговых льгот и преференций имеют также возможности для привлечения дополнительных инвестиций: «Мы, в свое время, получили грант в размере пяти миллионов рублей на регистрацию интеллектуальной собственности и сертификацию продукции. Также Фонд помогает с участием в профильных выставках и конференциях».

Впереди у «НПО БиоМикроГели» – работа в программе Евросоюза по развитию научных исследований и технологий «Горизонт 2020», участие в акселераторе MassChallenge UK 2016, который позволит участникам представить в конце ноября свои усовершенствованные проекты экспертной комиссии, а также международным инвесторам, партнерам и заказчикам.

«На данный момент наша главная цель – выведение на рынок и коммерциализация готовых продуктов. Мы расширяем географию продаж моющих средств, разрабатываем новые продукты и линейки и выходим в крупные торговые сети. Параллельно активно ищем клиентов и инвесторов в России, СНГ и Европе для завершения исследований по промышленным технологиям», – делится планами на будущее Андрей Елагин.

У «НПО БиоМикроГелей» уже есть филиал в Великобритании (BMG Intepco). Как говорят в компании, процедура регистрации фирмы в Лондоне достаточно проста: проводится удаленно по электронной почте и занимает при правильном оформлении документов всего несколько часов.

«Следующий год в России объявлен «Годом экологии», так что мы надеемся, что он станет для нашей компании временем прорыва», – добавляет Андрей Елагин.