Топ новостей 13 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня американского музыканта Боба Дилана назвали лауреатом Нобелевской премии по литературе, российское правительство обсудило проект госбюджета на следующие три года, скончался король Таиланда – самый долгоправящий монарх современности.

В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2016 года. Премию получил Боб Дилан с формулировкой «за создание новых поэтических образов в великих традициях американской песни».

Боб Дилан получил Нобелевскую премию, ура! Напоминаем: The answer, my friend, is blowin' in the wind ;) pic.twitter.com/prZ3mqTfdq