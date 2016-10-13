Топ новостей 13 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня американского музыканта Боба Дилана назвали лауреатом Нобелевской премии по литературе, российское правительство обсудило проект госбюджета на следующие три года, скончался король Таиланда – самый долгоправящий монарх современности.

В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2016 года. Премию получил Боб Дилан с формулировкой «за создание новых поэтических образов в великих традициях американской песни».

Боб Дилан получил Нобелевскую премию, ура! Напоминаем: The answer, my friend, is blowin' in the wind ;) pic.twitter.com/prZ3mqTfdq — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) 13 октября 2016 г.

Ну, что, круто наша Шведская Академия выступила? / Ain't Swedish Academy cool? — Sam Klebanov (@SamKlebanov) 13 октября 2016 г.

МОЛНИЯ! Ваенга получила Российскую альтернативную Нобелевскую премию по литературе!!! — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 13 октября 2016 г.

На заседании правительства, в ходе которого рассматривался проект бюджета России на 2017-2019 года, глава кабинета министров Дмитрий Медведев рассказал о консервативном макропногнозе, предполагающий сохранение существующих санкций. «Ориентиром для бюджета стал консервативный вариант социально-экономического развития нашей страны, нашей экономики. Мы исходили из весьма осторожной оценки будущей динамики цен на нефть. Это тоже вызывало споры», — подчеркнул Медведев.

Дмитрий Медведев провел заседание правительства. Тема – бюджет на 2017-2019 годы https://t.co/9HP8vXxKF9 pic.twitter.com/i5r0jlzPRi — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 13 октября 2016 г.

Новый #бюджет жесткий, но он адекватен тем возможностям, которыми мы сегодня располагаем #Медведев — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 13 октября 2016 г.

Король Таиланда Пхумипон Адульядет умер в возрасте 88 лет. 10 октября состояние монарха резко ухудшилось, король был помещен в одну из больниц Бангкока и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Король Таиланда Рама Девятый скончался на 70-м году своего царствования ( на престоле с 1946 года) pic.twitter.com/HCHTQ2vLjN — Алексей Венедиктов (@aavst) 13 октября 2016 г.

По делу о нападении на дочь многократного чемпиона мира по смешанным единоборствам, президента Союза MMA России Федора Емельяненко ищут мужчину-славянина. Об этом сообщил начальник управления дознания столичного главка МВД Павел Милованов: «Нападавший был не кавказской внешности — славянской. Среднего телосложения, среднего возраста. Лица от камер он не прятал. Я надеюсь, что в ближайшее время вы узнаете какие-то новые подробности. Найти этого человека — вопрос времени».

Силовики не считают, что избиение дочери Емельяненко связано с его высказываниями о детских бояхhttps://t.co/N2ZCfvwdfv pic.twitter.com/fpwEoEa6CM — Лентач (@oldLentach) 13 октября 2016 г.

Захарий Калашов в Тверском районном суде. Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

В материалах возбужденного ФСБ уголовного дела об организации преступного сообщества вором в законе Захарием Калашовым, известным по прозвищу Шакро Молодой, он назван «лидером преступного сообщества России»: «Калашов З. К. стал лидером преступного сообщества России после гибели "вора в законе" Усояна А. Р. по кличке Дед Хасан в 2013 году».

Вертолет ВСУ/ZN.ua

Военные подразделения самопровозглашенной ДНР подбили вертолет ВВС Украины, машина приземлилась на украинской территории, рассказал глава ДНР Александр Захарченко.

Россия впервые испытала радиоэлектронное оружие, аналогов которому не существует в мире. Об этом сообщили в Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) в ходе выставки вооружений «АрмХайтек-2016». По словам представителя ОПК, «уже созданы реальные образцы такого вооружения, и они доказали свою эффективность. Это совершенно новый вид вооружения, аналогов которого нет в стране, и, не побоимся этого сказать, в мире».

Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Я вот думаю, что сила в мегатоннах тротилового эквивалента. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 13 октября 2016 г.

Президент РФ Владимир Путин не поедет в Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель на ужин в формате «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), так как на самом деле Меркель никого не приглашала. Об этом сообщили источники в дипломатических структурах.

Аналитический центр «Левада-центр» опубликовал данные опроса россиян «Институциональное доверие», согласно которому доверие к власти существенно снизилось после прошедших 18 сентября парламентских выборов. Более всего подорвано доверие респондентов к правительству и Госдуме. По данных опроса, лишь 26% его участников доверяют правительству (самый низкий показатель за последние 5 лет) и 22% – Госдуме РФ. Также отметилось снижение доверия к церкви и религиозным организациям, этот показатель составляет 43% против 53% ранее.

Житель американского штата Мичиган Джейсон Асселин снял минутный ролик, на котором в водах Верхнего озера виден неопознанный объект. Объект, уже получивший название корабль-призрак, напоминает две вертикальные башни, о которые разбиваются волны озера. Некоторые считают, что это мираж, другие высказывают мистические версии. Автор ролика утверждает, что объект пропал у него на глазах.