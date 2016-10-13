КПРФ подготовила законопроект, который вводит запрет на то, чтобы люди, уличенные в правонарушениях при подготовке и проведении выборов, занимали должности государственной и муниципальной службы. Документ уже внесен в Госдуму, он доступен в электронной базе документов.

Под запрет могут попасть те, кто фальсифицировал избирательные документы, подделывал подписи избирателей и незаконно изготавливал, хранил или перевозил избирательные бюллетени.Также предлагается распространять эту меру на тех, кто использовал неучтенные бюллетени и представлял заведомо неверные сведения об избирателях. По замыслу законодателей, те, кто был ранее осужден за подкуп кандидата, нарушение тайны голосования, воспрепятствование работе избирательных комиссий, или свободному волеизъявлению граждан тоже не смогут временно занимать госдолжности.

Из текста документа следует, что запрет будет действовать до момента снятия или погашения судимости, но не менее трех лет с момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Совершение административных правонарушений при подготовке и проведении выборов также повлечет запрет на госслужбу на два года с момента вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания.

Проректор АТиСО, доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с «Полит.ру» оценил эту инициативу с двух сторон: «Во-первых, понятно желание КПРФ усилить ответственность чиновников за нарушения избирательного законодательства, но с другой стороны, надо обратить внимание на следующее обстоятельство: в законе уже предусмотрена и административная, и уголовная ответственность за нарушение порядка проведения выборов. Поэтому возникает вопрос, зачем нужно еще что-то делать, если, с точки зрения реализации основных положений, административная и уголовная ответственность не реализуется?

Во-вторых, все-таки надо не забывать, что Россия является правовым государством, и два наказания за одно деяние — это как-то уж очень круто, ну и, соответственно, нарушает права граждан. Поэтому можно было бы просто добавить в действующие законы статьи о временном запрете на занимание должности госслужбы, как это предусмотрено в случае коррупции», — сказал Александр Сафонов.

Профессор НИУ ВШЭ Николай Петров полагает, что у этого законопроекта нет шансов: «Эта инициатива выглядит вполне логично, но думаю, никаких перспектив она не имеет по понятным причинам. У КПРФ достаточно мало депутатов, и те инициативы, которые не поддерживаются в данном случае «Единой Россией», вряд ли имеют какие-то перспективы в Думе.

Но сам факт этой инициативы, мне кажется, интересен, закономерен, и безусловный отказ ее поддерживать, а не предложение что-то откорректировать, это такой немножко имиджевый удар по «Единой России» будет», — поделился мнением эксперт Вышки Николай Петров.

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков предложил иначе взглянуть на эту проблему: «Важно обратить внимание и вспомнить, что у нас есть такое понятие, как этический кодекс государственных и муниципальных служащих, то есть чиновников. Необходимо обращать внимание не только на повестку, связанную с избирательным процессом, но и вообще в целом на то, чтобы каждый чиновник соответствовал тем смыслам и нормам, которые закладываются в этический кодекс. Естественно, любой подлог информации, вопросы, связанные с правонарушениями не соответствуют статусу чиновника и требованиям этического кодекса.

Конечно, каждое министерство и ведомство имеют свои нюансы и могут разрабатывать свои документы. Но тем не менее необходимо усилить и закрепить статус этических кодексов, которые, в том числе могли бы решать ту проблему, о которой заявили представители КПРФ. То есть обращать внимание на один лишь избирательный процесс, наверное, мало. Нужно говорить о более системном решении не только в угоду политическим интересам, но и в повышении нравственности и честности, открытости деятельности наших чиновников.

Говорить о том, будет ли этот законопроект принят или нет, сложно, потому что все будет зависеть от депутатов, и здесь, конечно, еще и вопрос взаимоотношений между партиями. В данном случае, я думаю, смысл этого законопроекта поддержали бы большинство, а вот что касается формальной стороны вопроса, то есть конкретные буквы законопроекта — здесь может возникать вопрос», — считает Николай Калмыков. По его мнению, имеет смысл посмотреть на этот вопрос более глобально, а не только в каком-то одном направлении.

Напомним, что это не первый случай, когда депутаты КПРФ предлагают фильтровать госслужащих. Так, например, в январе депутаты от коммунистов предложили отказать в праве на госслужбу родственникам бизнесменов. Тогда предлагалось внести поправки в закон о государственной гражданской службе, по которой чиновник не может занимать высшую или главную должность гражданской службы в случае близкого родства с лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Однако этот законопроект не нашел поддержки в Госдуме.