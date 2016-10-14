В течение последних нескольких недель англоязычные СМИ увлеченно обсуждают проблемы крупнейшего банка Германии Deutsche Bank, который, помимо прочего, сейчас участвует в тяжбе с американским министерством юстиции. Впрочем, некоторые комментаторы считают, что это просто яркий пример проблемы, с которой столкнулась вся банковская система Германии.

Правительство Германии хочет, чтобы Deutsche Bank как можно быстрее урегулировал свои проблемы с американским правительством, которое требует от него штрафа за махинации с ценными бумагами, пишет Bloomberg. По мнению правительства, после этого банк сможет полностью сосредоточиться на преобразовании своей бизнес-модели. Ему предстоит сократить число рабочих мест, усовершенствовать свою онлайн-систему и стать более устойчивым к правовым изменениям и низким процентным ставкам.

Deutcshe Bank, напоминает Bloomberg, уже имел тяжбу стоимостью в 5,5 млрд. евро в конце июня. Теперь ему могут назначить дополнительные штрафы по итогам других расследований, в том числе в связи с отмыванием денег в транзакциях, связанных с Россией. В общей сложности это может обойтись банку еще в 2 млрд. евро.

Банкноты Евросоюза / pixabay.comю

Генеральный директор Deutsche Bank в течение последних трех недель пытался заверить инвесторов в том, что банк может выдержать такую тяжбу. Сейчас он ведет неформальные переговоры с компаниями Уолл-стрит, чтобы выработать способы справиться с судебными издержками. Правительство Германии при этом утверждает, что у него нет плана по спасению банка, что не добавляет оптимизма в немецких политических кругах.

Wall Street Journal пишет, что банковские проблемы Германии гораздо масштабнее, чем сложности, связанные с Deutsche Bank. Парадокс в том, отмечает автор, что Германия – это, пожалуй, самая сильная в экономическом и политическом смысле держава ЕС, а ее банковская система при этом находится в плачевном состоянии. Наиболее наглядный пример этого – действительно Deutsche Bank, который столкнулся с целой вереницей проблем. У него продолжается многомиллиардная тяжба с американским министерством юстиции из-за того, как он продавал ипотечные продукты еще до финансового кризиса. Также у него множество правовых проблем, а его акции опустились до минимальных показателей за несколько десятков лет.

Проблемы Deutsche Bank стали политической историей, потому что здесь неизбежно возникает вопрос о том, захочет и сможет ли правительство спасти банк, если появится такая необходимость. Пока большинство аналитиков уверены, что необходимости нет, и это созвучно тому, что говорит руководство банка. Но вопрос по-прежнему остается в силе.

Медийный шум, окружающий события вокруг Deutsche Bank, может создавать впечатление, будто это такой исключительный случай. На самом деле этот банк далеко не одинок в своих бедствиях. В аналогичной ситуации сейчас находится Commerzbank, который собирается на 20% сократить свой штат, а также уменьшить число операций. Сходным образом складываются обстоятельства у других крупных немецких банков. Наконец, в тяжелом положении оказались маленькие кооперативные банки, которые страдают, прежде всего, из-за низкой процентной ставки, которой придерживается Европейский центробанк.

Здесь есть системная причина, комментирует автор. В других странах ЕС, например в Италии, банки больше всего страдают от того, что им приходится иметь дело с так называемыми «плохими кредитами». В Германии главная проблема банков в том, что их много, и они все – и государственные, и частные – конкурируют между собой в одном и том же пространстве, а правовые и политические препятствия мешают им консолидироваться.

Человек читает новости на планшетном компьютере / pixabay.com

Такая разрозненная система была распространена в Европе несколько десятилетий назад. Но в других странах уже давно были проведены реформы, которые позволили разным типам банков объединяться. В Германии это до сих пор связано с большими политическими трудностями, так как правовая система противостоит захватам государственных банковских образований частными.