«Коммерсантъ» в статье «Пенсии в свободном обращении» пишет о том, что группа НПФ Бориса Минца выходит на биржу.

О том, какие предложения «Ростеха» по электронным госзакупкам рассматриваются правительством, написано в статье «Частно-государственная экономия на триллион».

«В Кремле ищут самого объединяющего»: Совет по межнациональным отношениям ждет ротация.

«Ведомости» в статье «Правительство готово продать ВТБ с дисконтом к рынку» пишут, что за 10,9% акций госбанка бюджет ожидает получить 95 млрд рублей.

В статье с говорящем названием «Эксперты советуют покупать доллар» утверждается, что до конца года курс американской валюты вырастет минимум на 2–3 рубля.

«Фонду ОМС не хватает средств на зарплаты врачам в 2017–2019 годах»: правительство не может сбалансировать бюджет ФОМСа из-за нехватки средств на майские указы президента.

РБК в статье «Из комиссаров в генсеки» пишет, как и почему экс-премьер Португалии стал Генсеком ООН.

«Миллиарды на вакцины и авиацию»: Минздрав запросит средства на реализацию масштабных проектов.

Обязательства Великобритании перед ЕС оценили в €20 млрд, утверждается в статье «Выход стоит дорого».

«Известия» пишут: «"Вежливые люди" выехали в Египет». Российские военные научат египетский спецназ бороться с боевиками ИГИЛ и «Братьями-мусульманами».

«Российских фанатов освободят из французской тюрьмы досрочно»: первый из задержанных после беспорядков в Марселе россиян окажется на родине в ноябре 2016 года, остальные выйдут на свободу по УДО в первой половине 2017 года.

«Минтранс упрощает получение автостраховки»: все данные для оформления компенсации при ДТП страховщики получат автоматически.

«Газета.ru» в статье «Владимир, ты помнишь наши встречи» пишет, как Россия может выстраивать отношения с президентом Хиллари Клинтон.

«Призрак войны над Донбассом»: информацию о сбитом украинском вертолете опровергли и в Донецке, и в Киеве.

The Economist теперь почти постоянно пишет про выборы в США. «Выборы-2016: Американская политика, испорченная» (Election 2016: American politics, debased). Здоровые демократии, считает автор, основываются на неписаных правилах. А республиканский номинант (кандидат в президенты США Дональд Трамп) их попирает.

«Новый генеральный секретарь ООН: Новый человек, невыполнимая задача» (The UN secretary-general: New man, impossible job). Новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, по мнению автора, — как раз тот человек, который может справиться с почти невыполнимой задачей.

«Шотландия своим законопроектом о референдуме поставила перед Мэй новую проблему, связанную с Brexit'ом» (Scotland Poses New Brexit Issue for May With Referendum Bill). Первый министр Шотландии Никола Старджен заявила, что она опубликует проект закона шотландского референдума о независимости на следующей недели.

«Президент ФИФА предлагает внести большие изменения в чемпионат мира по футболу» (FIFA President Suggests Major Changes to Soccer World Cup). Новый президент ФИФА обнародовал большой стратегический план по футболу, который предполагает внесение серьезных изменений в чемпионат мира. Футбол пытается преодолеть недавний финансовый скандал.

«Умер тайский король — монарх с рекордно долгим периодом правления» (Thai King, World’s Longest-Reigning Monarch, Dies). Король Тайланда Пхумипон Адульядет вступил на трон в 1946 г. Его кончина возвещает наступление нового хаотического этапа в этой политически нестабильной стране с военными правителями.

«Боб Дилан получил нобелевскую премию по литературе» (Bob Dylan Wins Nobel Prize in Literature). Нобелевским лауреатом по литературе в 2016 г. стал музыкант Боб Дилан. Присуждение мотивировано тем, что он создал «новые поэтические выражения в великой американской песенной традиции».