Смерть короля Таиланда была, мягко говоря, ожидаемой: ему было 88 лет, а правил Пхумипон Адульядет (также известный как Рама IX) с 1946 года, более 70 лет. Пока что единственная интересная реакция на произошедшее — отказ наследника престола от начала процедуры получения власти, Маха Вачиралонгкорн скорбит вместе со всей нацией. Учитывая сомнительную репутацию наследника, отступление от конституции может иметь далекоидущие последствия.

Фактически это яркое проявление феномена «хорошего короля». После смерти монарха оказывается, что никто не может занять его место в сознании нации. Это не так уж и страшно для парламентской монархии, как в Таиланде, можно провозгласить республику. Но очень неприятно для президентской республики.