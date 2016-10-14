ProScience Театр 24 октября. Дмитрий Казаков о направлениях развития физики частиц

24 октября в Центральном Доме журналиста выступит известный физик, доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков. Тема лекции — «Загадки физики микромира».

Мы поинтересовались мнением ученого о том, в каком направлении сейчас развивается физика частиц, и по мнению Дмитрия Казакова, таких направлений можно выделить несколько: «Во-первых, это объединение с космологией. До сих пор физика микромира или малых расстояний существовала сама по себе, а физика, наоборот, супербольших расстояний, вселенной в целом, была другой областью науки. Сейчас эти две бесконечности — в глубину мира и в ширину — соединились, потому что теперь новые модели космологии не обходятся без физики частиц, а физика частиц, как выяснилось, должна отвечать на вопросы, которые рождает космология. И у нас стали одни и те же параметры. Скажем, параметр массы нейтрино из физики микромира, и мы находим информацию о них, изучая космологические данные по вселенной в целом. То есть все это сомкнулось, и это такая новая и очень интересная тенденция, как совершенно разные знания объединяются в единую картину мира.

Помимо этого, в последние годы очень большой интерес и прогресс связаны с различными поисками темной материи, то есть как бы теория частиц, микромира дает нам модели темной материи, а вот астрономия или астрофизика, или космология тоже пытается эти частицы обнаружить. Это тоже такое очень интересное смыкание.

Ну и потом еще у нас в Стандартной модели есть такая частица — нейтрино, и ее очень трудно измерять, поскольку она очень слабо взаимодействует и ускользает, и мы про нее не все знаем. Сейчас целый всплеск экспериментов по физике нейтрино, чтобы окончательно выяснить природу нейтрино», — сказал ученый.

Выступление Дмитрия Казакова состоится 24 октября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

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