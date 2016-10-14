Министерство труда хочет на три года отложить вступление в силу закона об опережающем росте пенсий сельских жителей. Идея спорная: с одной стороны, бюджет сэкономит 55 млрд рублей, с другой — денег недополучат одни из самых малообеспеченных пенсионеров в стране.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, по данным РБК, уже одобрила предложение Минтруда не вводить в действие норму закона о страховых пенсиях, в которой прописано опережающее повышение фиксированной части пенсий сельским жителям, проработавшим в сельском хозяйстве 30 лет и больше. По мнению Минтруда, норму нужно заморозить по крайней мере на три года, до 1 января 2020 года — но, учитывая российские традиции, об этой идее, вполне вероятно, можно будет вовсе забыть.

Если норма все-таки не будет заморожена — хотя шансов на это после одобрения предложения Минтруда комиссией по законопроектной деятельности не слишком много — пенсионерам по старости и по инвалидности, которые проработали в сельском хозяйстве 30 лет, основная часть пенсии будет увеличиваться на 25% ежегодно. Пока же такие пенсионеры получают, фактически, минимальную пенсию, поскольку их официальные заработки во время работы были минимальными. Сейчас фиксированная часть пенсии для таких пенсионеров — 4559 рублей, а в случае исполнения закона к 2020 году она достигла бы 11,1 тысяч.

Интересно, что для балансировки пенсионной системы уже давно обсуждается вопрос сокращения «привилегированных пенсий». Они возникают когда человек по какой-то причине получает не очень большую зарплату, или работает не очень долго, но пенсию государство ему обеспечивает большую. Чаще всего, почему-то, вспоминают балерин Большого театра — их профессиональная карьера, как правило, длится не дольше одного-двух десятилетий, а пенсию они получают отнюдь не минимальную.

Считается, что более справедливо выплачивать таким «принципиально важным» работникам достойную зарплату, с которой они будут делать соответствующие отчисления и получать хорошую пенсию. Но провести такую реформу сложно, дорого и, в любом случае, долго — а бюджет пенсионного фонда требует балансировки уже сейчас.

Однако бывшие солисты Большого театра — не сельские пенсионеры. У последних пенсии часто достигают величины прожиточного минимума, так что власти вынуждены им доплачивать. То есть экономии бюджета от заморозки не получается: на доплаты до прожиточного минимума пенсионерам может быть потрачено даже больше, чем при ежегодном увеличении фиксированных выплат на 25%.

Вообще экономия на пенсионерах для правительства — важная задача, так как трансферты в Песионный фонд съедают значительную часть доходной части бюджета. Ранее было принято решение вместо доиндексации пенсий в 2016 году выдать пенсионерам в начале 2017 года единовременную выплату размером в 5 тысяч рублей. В 2017 году эта выплата обойдется бюджету дороже доиндексации, но за три года будет достигнута существенная экономия.

Овощи со своего огорода. Фото: Ninara

Еще раньше была отменена ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, минувшим летом правительство одобрило законопроект, предлагающий работающим пенсионерам сделку — отказ на время работы от ежегодного небольшого увеличения пенсии (помимо индексации) в обмен на ее максимально возможное увеличение после прекращения трудовой деятельности.