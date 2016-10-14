Еще один способ сэкономить на пенсионерах
Министерство труда хочет на три года отложить вступление в силу закона об опережающем росте пенсий сельских жителей. Идея спорная: с одной стороны, бюджет сэкономит 55 млрд рублей, с другой — денег недополучат одни из самых малообеспеченных пенсионеров в стране.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, по данным РБК, уже одобрила предложение Минтруда не вводить в действие норму закона о страховых пенсиях, в которой прописано опережающее повышение фиксированной части пенсий сельским жителям, проработавшим в сельском хозяйстве 30 лет и больше. По мнению Минтруда, норму нужно заморозить по крайней мере на три года, до 1 января 2020 года — но, учитывая российские традиции, об этой идее, вполне вероятно, можно будет вовсе забыть.
Если норма все-таки не будет заморожена — хотя шансов на это после одобрения предложения Минтруда комиссией по законопроектной деятельности не слишком много — пенсионерам по старости и по инвалидности, которые проработали в сельском хозяйстве 30 лет, основная часть пенсии будет увеличиваться на 25% ежегодно. Пока же такие пенсионеры получают, фактически, минимальную пенсию, поскольку их официальные заработки во время работы были минимальными. Сейчас фиксированная часть пенсии для таких пенсионеров — 4559 рублей, а в случае исполнения закона к 2020 году она достигла бы 11,1 тысяч.
Интересно, что для балансировки пенсионной системы уже давно обсуждается вопрос сокращения «привилегированных пенсий». Они возникают когда человек по какой-то причине получает не очень большую зарплату, или работает не очень долго, но пенсию государство ему обеспечивает большую. Чаще всего, почему-то, вспоминают балерин Большого театра — их профессиональная карьера, как правило, длится не дольше одного-двух десятилетий, а пенсию они получают отнюдь не минимальную.
Считается, что более справедливо выплачивать таким «принципиально важным» работникам достойную зарплату, с которой они будут делать соответствующие отчисления и получать хорошую пенсию. Но провести такую реформу сложно, дорого и, в любом случае, долго — а бюджет пенсионного фонда требует балансировки уже сейчас.
Однако бывшие солисты Большого театра — не сельские пенсионеры. У последних пенсии часто достигают величины прожиточного минимума, так что власти вынуждены им доплачивать. То есть экономии бюджета от заморозки не получается: на доплаты до прожиточного минимума пенсионерам может быть потрачено даже больше, чем при ежегодном увеличении фиксированных выплат на 25%.
Вообще экономия на пенсионерах для правительства — важная задача, так как трансферты в Песионный фонд съедают значительную часть доходной части бюджета. Ранее было принято решение вместо доиндексации пенсий в 2016 году выдать пенсионерам в начале 2017 года единовременную выплату размером в 5 тысяч рублей. В 2017 году эта выплата обойдется бюджету дороже доиндексации, но за три года будет достигнута существенная экономия.
Еще раньше была отменена ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, минувшим летом правительство одобрило законопроект, предлагающий работающим пенсионерам сделку — отказ на время работы от ежегодного небольшого увеличения пенсии (помимо индексации) в обмен на ее максимально возможное увеличение после прекращения трудовой деятельности.