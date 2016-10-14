Подмосковное правительство хочет в пять раз повысить налог на землю для владельцев участков с незарегистрированными строениями на них. Сейчас разрабатывается соответствующий законопроект. Таким образом, собственников, которые не оформляют такие строение добровольно, заставят сделать это принудительно. На сегодняшний день в Московской области насчитывается около трех миллионов незарегистрированных построек. Благодаря постепенному вовлечению их в налоговый оборот, подмосковные власти надеются за два года собрать в бюджет дополнительно 1,8 миллиарда рублей. В Госдуме эту инициативу поддерживают, предупреждая, что она коснется и дачников.

О планах повысить налог на землю для владельцев незарегистрированных строений вчера рассказал зампред правительства Московской области Александр Чупраков. По его словам, уже продуман механизм налогообложения и сейчас он обсуждается с Федеральной налоговой службой, Минэкономразвития и правительствами других субъектов.

«Мы добиваемся внесения изменений в налоговый кодекс, где стоимость выявленных объектов недвижимости будет определяться как кадастровая стоимость участка, на котором они расположены, умноженная на определенный коэффициент, например, на пять. Хозяин, получив налог на землю, увеличенный в пять раз, я думаю, сразу начнет процесс оформления документов», — сказал Чупраков.

По подсчетам чиновников, благодаря вовлечению незарегистрированных объектов в налоговый оборот за два года удастся дополнительно собрать 1,8 миллиарда рублей налогов с собственников, намеренно отказывающихся оформлять документы на недвижимость. Законопроект может быть внесен в Госдуму до конца года.

Уже началась масштабная работа по выявлению неучтенных построек. Прежде всего, речь идет о дачных домах и других капитальных объектах. Определять местонахождение объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый учет, помогает высококачественная аэрофотосъемка. Эту работу планируется завершить к 1 мая 2017 года.

Съемка с беспилотного летательного аппарата / pixabay.com

Сейчас в Подмосковье насчитывается 8,8 млн объектов недвижимости. При этом около 40% индивидуальных, жилых, дачных, садовых домов и хозяйственных построек, по данным БТИ Московской области, не вовлечены в налоговый оборот. Генеральный директор областного БТИ Владислав Мурашов уточнил, что уже зафиксировано три тысячи незарегистрированных объектов. Ожидается, что по всей области будет выявлено более сотни тысяч объектов. По данным Минэкономики, постройки не зарегистрированы на 4,4 млн участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство.

Партнер PwC Кирилл Никитин введение поправок о повышении налога на землю называет «проходной идеей». Он говорит, что подмосковные власти давно жалуются на «дикое количество формально незарегистрированных объектов», используемых для проживания, но не имеют рычагов воздействия на их собственников: «Они не могут инициативно поставить их на кадастровый учет».

Как объясняет Мурашов, владельцы незарегистрированных объектов капстроительства в Подмосковье чаще всего предпочитают оставлять их неоформленными не для того, чтобы уклониться от уплаты налогов, а лишь по причине малой информированности. «В основном мы не видим умысла в уклонении от налога. Им (собственникам) просто не хочется ходить по кабинетам. Они считают, что это очень долго, что они могут получить отказы», — сказал Мурашов.

Госдума поддержала инициативу подмосковных властей, пишет «Коммерсантъ». Первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов считает, что владельцев незарегистрированных построек, включая дачников, «надо понуждать к оформлению» недвижимости. По мнению депутата, для хозяев дач необходимо установить иные ставки налога на недвижимость, чем для владельцев жилых домов.

Государственная дума России.

Еще в начале октября Минфин предложил взимать налог с владельцев земли, которые поставили здание на кадастровый учет, но не оформили право собственности на него. Об этом, в частности, говорится в опубликованном проекте «Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 годы». В 2014 году Минэкономики предлагало в шесть раз увеличить земельный налог при затягивании стройки более чем на пять лет, но эта идея так и не была реализована, напоминает «Коммерсантъ».