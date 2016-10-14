Новость дня

Мемориальная доска финскому маршалу Карлу Маннергейму размещена в качестве экспоната в Государевой Ратной палате государственного музея-заповедника «Царское село», сообщили в пресс-службе ГМЗ.

«Доска помещена снаружи здания — на стене во внутреннем дворе Ратной палаты. Внутренний двор закрыт на зимний период, поэтому общий доступ к новому экспонату откроется только летом. Однако по желанию отдельных туристических групп мы сможем показывать памятную доску и зимой», — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что никакой реставрации мемориальной доски не планируется. Она будет экспонироваться именно в том виде, в котором поступила.

Антиновость дня

Заместитель министра ЖКХ Астраханской области Михаил Гайворонский стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным СКР, Гайворонский потребовал от подрядчика строительно-монтажных работ оплатить административные штрафы на 60 тысяч рублей, которые региональное антимонопольное управление наложило на двух его подчиненных. Штрафы были наложены на чиновников после жалобы этого подрядчика на конкурс, проведенный министерством ЖКХ с нарушениями.

Непонятная новость дня

«Газпром» включил в проект строительства Амурского ГПЗ возведение православного храма в городе Свободный, следует из материалов сайта госзакупок. Объект имеет титул: «Амурский ГПЗ. Этап 5.3. Храмовый комплекс православной церкви на 500 прихожан в г.Свободном». Помимо храма, запланировано также строительство Дома притчи с хозблоком общей площадью 1,4 тыс. кв. м. Стоимость строительства не раскрывается.

Пpoeкт пpaвocлaвнoгo xpaмa в г. Свободный /gzt-sv.ru

Амурский ГПЗ строится в районе города Свободный для выделения ценных фракций из газа перед поставкой его в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа.

Ассорти

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров инициирует укрупнение нескольких агропредприятий путем объединения их в единую структуру. «Глава Ингушетии после осмотра простаивающих линий консервирования овощей бывшего агрокомбината ГУП "Атлас" поручил провести аукцион и передать имущество данного предприятия крупному инвестору на условиях государственно-частного партнерства», — сказал представитель пресс-службы главы и правительства региона.

Кроме того Евкуров дал указания представить конкретные предложения по укрупнению близлежащих агропредприятий путем объединения их в единую структуру.

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Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев подписал указ об усилении антикоррупционных мер в отношении бывших членов кабинета министров, сообщает пресс-служба его администрации.

Согласно указу, экс-министры в течение двух лет после увольнения с государственной должности могут трудоустроиться в организацию с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц лишь с разрешения антикоррупционной комиссии. Это условие является обязательным, если в должностные обязанности чиновника входили функции государственного управления данной организацией.

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В поселке Плеханово близ Тулы, где находится самое крупное цыганское поселение в Центральной России, будет открыт фельдшерско-акушерский пункт, сообщила пресс-служба городской администрации.

Фельдшерский пункт / sdelanounas.ru

Строительство будет осуществлено в рамках «дорожной карты» по развитию поселка и по поручению главы региона Алексея Дюмина. Под строительство медучреждения выделен земельный участок площадью 992 кв. метра, разработана схема его расположения на кадастровом плане территории.