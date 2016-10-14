Владимир Путин подписал только что принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон о ратификации соглашения с Сирией, которое предусматривает бессрочное размещении российской авиагруппы на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия. Фактически речь идет о создании российской военно-воздушной базы.

Договор был подписан более года назад, 26 августа 2015 года, однако российские власти предпочитали держать его в качестве «спящей нормы», и Владимир Путин внес его на рассмотрение парламента только в начале августа. Тогда Дума уже не собиралась, так как шла подготовка к выборам, хотя формально и можно было провести внеочередное пленарное заседание. В результате депутаты уже седьмой Думы проголосовали за ратификацию соглашения только в октябре, после того, как Соединенные Штаты объявили о приостановке сотрудничества с Москвой по Сирии.

В соответствии с соглашением самолеты российской авиагруппы размещаются на аэродроме Хмеймим по просьбе властей Сирии и на безвозмездной основе — он со всей инфраструктурой и прилегающей территорией передается на время действия соглашения России. Личному составу авиагруппы, а также семьям российских военнослужащих, предоставляются фактически дипломатические привелегии. Сирийским пограничникам и таможенникам, например, запрещено их досматривать. Отдельно прописано, что Сирия не может предъявлять никаких претензий России, ее авиагруппе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с их деятельностью.

Также специально обозначено, что ввоз и вывоз вооружения и любого оборудования осуществляются без взимания сборов и пошлин по решению самой России, наличие вооружения на базе только согласуется с Сирией.

Соглашение заключено на бессрочный период, но при этом и Москва, и Дамаск могут из него выйти в любой момент, договор будет расторгнут через год после получения получения уведомления одной из стороны о намерении прекратить действие этого документа.

Ратификация соглашения с Сирией сама по себе является показательной акцией: Россия уже более года спокойно пользуется аэродромом Хмеймим и могла бы его использовать и дальше без вступления в силу двустороннего соглашения. Однако его принятие ясно показывает: Россия остается в Сирии надолго.

Раньше признавать этот факт было, судя по всему, не выгодно по двум причинам. Во-первых, руководство страны заявило, что российская армия не задержится в Сирии, теперь же понятно, что Россия увязла в сирийской гражданской войне надолго. Во-вторых, предполагалось, что участие ВКС в сирийской войне будет одним из пунктов, по которому можно «торговаться» с Западом и с Америкой в первую очередь. Но за год многое изменилось, и на дипломатическом фронте в том числе.

Военнослужащий постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. Фото: mil.ru

Теперь Россия не только заявляет о расширении своего военного присутствия в регионе — в Министерстве обороны уже говорят о создании в Тартусе полноценной базы ВМФ, а «источники» «Известий» сообщают, что Египет готов предоставить базу российским ВВС на северо-западе страны, близ границы с Ливией.

А заявление представителя Объединенной приборостроительной корпорации об испытании совершенно нового электромагнитного оружия вовсе тянет на гонку вооружений.