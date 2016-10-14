Англоязычные СМИ обсуждают смерть короля Таиланда Пхумипона Адульядета. Многие комментаторы считают, что смена монарха станет большим потрясением для этой политически нестабильной страны. The Economist опубликовал подробный материал с анализом контекста.

По итогам кончины короля, пишет автор, политическая ситуация в Таиланде стала еще более сложной, чем раньше. Большинство тайцев никогда не имели дела с другими монархами, потому что родились уже после его коронации. В этом смысле его смерть – это начало совершенно нового для них этапа. Для хрупкой тайской политики смена этапа – это, безусловно, сильное потрясение.

Распространено (видимо, среди публичных комментаторов, автор не уточняет) мнение, что смена монарха может вывести из равновесия ситуацию противостояния, которая преследует тайскую политику уже десять лет. Часть этой ситуации – временами обостряющаяся классовая конфронтация между горожанами среднего класса и малоимущими из деревень. В 2014 г. этот конфликт привел к тому, что к власти пришла деспотичная хунта. Вопрос в том, в каком направлении в итоге сместится это равновесие.

Лидер хунты уже объявил годовой траур. При этом он призвал граждан воздерживаться от развлечений в течение месяца. Вероятно, это значит, что часть развлекательных площадок будут принудительно закрыты на это время. Многим бизнесам также угрожает длительный период прекращения деятельности. Также было подтверждено, что престол унаследует сын покойного короля Маха Вачиралонгкорн. Тем самым была внесена доля определенности, которая, вероятно, позволит избежать еще большей турбулентности, предрекавшейся некоторыми аналитиками.

Маха Вачиралонгкорн / commons.wikimedia.org

Согласно одному из прогнозировавшихся сценариев, руководство страны могло бы вообще отменить переход королевской власти. Теоретически это было вероятно, потому что принца не любят ни простые граждане, ни элиты. Властный истеблишмент, состоящий из военных, бюрократов, богатых бизнесменов и членов королевской семьи, опасается смены короля. Тайская аристократия считает его недостаточно царственным (он трижды женился и разводился, причем в двух случаях его женами были простолюдинки). Также он любит подолгу жить за границей – особенно в Германии. Кроме того, у принца есть репутация человека мстительного, причем на почве личных конфликтов и с привлечением серьезных связей. Наконец, наиболее серьезный его недостаток в том, что он дружит с представителями кругов, с которыми у хунты серьезные разногласия.

В первую очередь, речь идет о бывшем премьер-министра Тайланда Таксине Чинавате, который был отстранен от власти в 2006 г. в результате государственного переворота. Он считался популистом, и его правление ругали за авторитарность, но главным образом, он отметился конфронтацией с богатыми горожанами и попытками заручиться поддержкой более бедного населения путем перераспределения ресурсов.

Таксин Чинават - бывший премьер-министр Тайланда / forumbarang.ru

После переворота военная власть старательно давила движения в поддержку своего оппонента, а сам Таксин Чинават был вынужден покинуть страну. Теперь некоторые его сторонники надеются, что новый король, который поддерживает с ним связь и, может быть, симпатизирует его стратегии, повлияет на распределение сил.

По мнению автора, в ближайшие недели в Бангкоке могут быть проблемы с безопасностью. Не в последнюю очередь, беспорядки могут провоцировать сторонники Таксина Чинавата в надежде воспользоваться переломным моментом. Еще один потенциальный источник беспорядков – это сепаратистское движение этнических малайцев, которые в основном живут в южной части Таиланда.

Также в 2017 г. должны состояться парламентские выборы – впервые после государственного переворота 2014 г. Но вероятно, их перенесут на более отдаленное время. В целом, заключает автор, трудно угадать, к чему приведет смена монарха в Таиланде в долгосрочной перспективе. Есть вероятность, что она станет поводом к тому, чтобы изменить части уклада, которые по сути уже давно устарели, но держались за счет традиции, воплощавшейся прежним монархом. Вопрос в том, насколько консервативный истеблишмент осознает, что наступает время перемен, и насколько он собирается этим переменам сопротивляться.