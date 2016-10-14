Топ новостей 14 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин подписал указ о бессрочном размещении российской авиации в Сирии, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вероятную цель нападения на дочь борца ММА Федора Емельяненко, в Петербурге сняли памятную доску Маннергейму.

Российская авиабаза Хмеймим, Сирия /mil.ru

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин подписал закон о бессрочном размещении в Сирии российской авиационной группы. Официальный документ опубликован на сайте Кремля. Авиагруппа РФ будет базироваться на авиабазе Хмеймим Сирийской Арабской Республики, которая «по согласованию сторон предоставляется в пользование российской стороне на безвозмездной основе».

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что нападение на 16-летнюю дочь борца Федора Емельяненко было совершено для разжигания межнациональной розни: «Трудно поверить, что преследовалась цель только лишь нанести побои, причинить физическую боль, ограбить. С большой вероятностью можно говорить, что стояла задача вызвать широкий общественный резонанс. Если девочку ударили, то сделали это целенаправленно, зная чья она дочь»

Встречается как-то заказчик убийства Немцова с заказчиком нападения на дочь Емельяненко, и сидит так в полном одиночестве. — Дядюшка Шу (@Shulz) 14 октября 2016 г.

Памятная доска в честь Карла Маннергейма, залитая краской 8 сентября 2016. / Фото: Colonel Cassad

Российское военно-историческое общество (РВИО) сообщило о переносе памятной доски Карлу Маннергейму в музей Первой мировой войны «Ратная палата» в музее-заповеднике «Царское Село». В сообщении уточняется, что доска будет храниться в музее «без реставрации, как символ исторических споров в современном российском обществе».

Министерство образования и науки России предложило повысить эффективность целевого приема студентов, при котором деньги за их обучение идут из бюджета, а они, в свою очередь, обязуются потом отработать в муниципальной организации. По словам министра образования Ольги Васильевой, ее ведомство предложило ужесточить эту систему, заключая трехсторонний договор между вузом, работодателем и студентом.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила предложение Минфина отложить на три года вступление в силу нормы о страховых пенсиях. Эта норма предполагает опережающий рост пенсий россиян, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Вот вы не верите в наше правительство, а они раз! — и сэкономили 55 млрд для бюджета — всего-то надо было заморозить пенсии жителям села. — Дядюшка Шу (@Shulz) 14 октября 2016 г.

Спасибо селянам — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 14 октября 2016 г.

Зачем вам пенсии, если у вас есть военные базы в Сирии? https://t.co/XxoAfqWwYg — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 13 октября 2016 г.

2014: индексация пенсий будет позже

2015: индексации не будет, дадим 5000р

2016: 5000р дадим только на похороны

2017: вместо денег карточки — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 14 октября 2016 г.

Владимир Путин и Хиллари Клинтон / kremlin.ru

В США обнаружили свидетельства того, что за передачей ресурсу Wikileaks переписки кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон и ее соратников стоит Россия, сообщают чиновники, близкие к расследованию. По словам одного из них, методы раскрытия информации «предполагают, что Москва как минимум обеспечивает ресурс информацией или, возможно, напрямую отвечает за утечки».

Earlier today, @RT_com tweeted & pubbed a story on fresh @wikileaks Podesta emails dump before WL posted them to the site & tweeted a link. pic.twitter.com/nHb0GIq4Am — Christopher Miller (@ChristopherJM) 13 октября 2016 г.

Между Антальей и Кемером в Турции двое террористов запустили три ракеты по рыбацкой деревушке. Одна ракета взорвалась рядом с магазином рыбацких принадлежностей. Представители спецгрупп сообщили, что целью террористов мог быть танкер, который стоит в местном порту.

С января по сентябрь 2016 года Банк России выявил в стране около 120 финансовых пирамид. Об этом рассказал начальник управления ЦБ по пресечению недобросовестного поведения на открытом рынке Валерий Лях.

Об исчезновении председателя правления банка «Пересвет» Александра Швеца сообщают источники. Ранее агентство Fitch выпустило отчет о негативном состоянии дел в банке, Швец пропал около трех дней назад.

Виновником аварии пассажирского автобуса и автовоза на трассе недалеко от Беслана, по всей видимости, был водитель автобуса. По словам полицейских, ДТП произошло на хорошо освещенном участке федеральной трассы. Автобус врезался в автовоз, стоявший на обочине. Тормозного пути на месте аварии нет, при этом не заметить автовоз, считают в полиции, было невозможно.