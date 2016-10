Топ новостей 14 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин подписал указ о бессрочном размещении российской авиации в Сирии, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вероятную цель нападения на дочь борца ММА Федора Емельяненко, в Петербурге сняли памятную доску Маннергейму.

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин подписал закон о бессрочном размещении в Сирии российской авиационной группы. Официальный документ опубликован на сайте Кремля. Авиагруппа РФ будет базироваться на авиабазе Хмеймим Сирийской Арабской Республики, которая «по согласованию сторон предоставляется в пользование российской стороне на безвозмездной основе».

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что нападение на 16-летнюю дочь борца Федора Емельяненко было совершено для разжигания межнациональной розни: «Трудно поверить, что преследовалась цель только лишь нанести побои, причинить физическую боль, ограбить. С большой вероятностью можно говорить, что стояла задача вызвать широкий общественный резонанс. Если девочку ударили, то сделали это целенаправленно, зная чья она дочь»

Российское военно-историческое общество (РВИО) сообщило о переносе памятной доски Карлу Маннергейму в музей Первой мировой войны «Ратная палата» в музее-заповеднике «Царское Село». В сообщении уточняется, что доска будет храниться в музее «без реставрации, как символ исторических споров в современном российском обществе».

Министерство образования и науки России предложило повысить эффективность целевого приема студентов, при котором деньги за их обучение идут из бюджета, а они, в свою очередь, обязуются потом отработать в муниципальной организации. По словам министра образования Ольги Васильевой, ее ведомство предложило ужесточить эту систему, заключая трехсторонний договор между вузом, работодателем и студентом.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила предложение Минфина отложить на три года вступление в силу нормы о страховых пенсиях. Эта норма предполагает опережающий рост пенсий россиян, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

В США обнаружили свидетельства того, что за передачей ресурсу Wikileaks переписки кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон и ее соратников стоит Россия, сообщают чиновники, близкие к расследованию. По словам одного из них, методы раскрытия информации «предполагают, что Москва как минимум обеспечивает ресурс информацией или, возможно, напрямую отвечает за утечки».

Earlier today, @RT_com tweeted & pubbed a story on fresh @wikileaks Podesta emails dump before WL posted them to the site & tweeted a link. pic.twitter.com/nHb0GIq4Am