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14 октября 2016, 18:32
монархия Таиланд туризм

В Таиланде траур. Что изменится для туристов?

Туристы в Тайланде
Туристы в Тайланде
Pixabay

Смерть 88-летнего короля Таиланда Пхумипона Адульядета может сказаться не только на судьбах жителей королевства, но и на условиях пребывания в стране туристов. Происшедшее и возможные последствия широко обсуждаются в социальных сетях.

Давая ссылку на статью о на тот момент еще официально не подтвержденной смерти короля, эксперт Центра анализа стратегий и технологий, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин на своей странице в социальной сети Facebook написал: «Почитайте, это круче этой вашей «Игры престолов».»  «RIP.... уходят столпы...», – так отреагировал на известие о смерти короля Антон Табах, доцент НИУ ВШЭ.

Можно отчасти сомневаться в том, что подданные короля оценивали его адекватно, так как пропаганда в стране была нацелена на возвеличивание его образа, а любые негативные высказывания в адрес королевской семьи или одобрение чужих высказываний такого сорта было поводом для уголовного преследования. Поэтому мало кого удивляло, что тайцы относились к королю с большим пиететом. В то же время иностранцы, посещавшие Таиланд, так же оценивавшие деятельность короля, отмечали, что тот действительно многое сделал для страны и что любили его искренне.

Максим Мелентьев, директор сети турагентств «Пермская туристическая компания», оценил значение события для тайцев следующим образом: «Это минимум годовой траур. Они его любили, не смотря на политические разногласия, всей страной!» Александр Беспалов, управляющий партнера консантинговой группы «Беспалов и партнеры», подтвердил, что к королю Таиланда тайцы относились с искреннем уважением:

 
Тайские монахи в буддийском монастыре. /pixabay.com

«На самом деле, шутки шутками, но в Тайланде от простых людей я наблюдал абсолютно искреннее уважение к королю. Ото всех без исключений.
И да, нам тоже рассказывали забавную историю про то, что всякие революционеры сначала к нему приходят с вопросом вроде: "Мы тут небольшую революцию проведём, ничего?"... ;-)
Грустно.»

Анастасия Капустина, сотрудник «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», также высказала сожаление: «Удивительно, но так и есть: скорблю сегодня с тайским народом. Смерть короля Таиланда, короля, которого любил весь народ, без преувеличения, и во мне вызвала глубокую грусть. Очень умный, по-настоящему добрый, заботящийся о своём населении и вместе с тем очень прогрессивный монарх. Таких в истории днём с огнём. Ушла эпоха. RIP»

Алексей Аминев, выпускник университета Туран, откликнулся на новость так: «Король для своего народа еще при жизни был как Бог. Такой авторитет не передается по наследству, его нельзя купить или выиграть в лотерею. Народ искренне любил и уважал Короля, и переживали за его здоровье, когда он болел. Многим этого не понять, но уход Рамы IX для тайского народа, действительно невосполнимая утрата.»

В то же время в соцсетях широко обсуждается такой аспект, как значение этого события для россиян, которые намерены совершать поездки в Таиланд. Это стало одной из причин, по которой Анна Левченко, директор НП «Мониторинговый центр», общественный помощник уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, посчитала тему важной.:

«Тут заметила, что почему-то многие прикалываются на тему, почему сегодня в русскоязычном ФБ все так обсуждали смерть короля Тайланда, и я в том числе. Поясню. Для людей, которые раз в год ездят в Тай, это важная тема. Там и так напряженная политическая ситуация, а тут еще и король умер, король, которого реально любил весь Тайланд. В каждом доме портреты короля и королевы и на каждом заборе. Вот не хотелось бы, чтобы сейчас в этой прекрасной стране на фоне смерти монарха разыгрался апокалиптический сценарий.

Потому что лично я все еще хочу в Тайланд. Для меня важно хотя бы раз в год приходить в монастырь к одному и тому же монаху на биг будде или в пещерном храме, для меня Тайланд - это заряд энергии на целый год и большой путь в поиске духовного просветления. Вот по этому я переживаю по поводу смерти короля.»

Директор по развитию турагентства «ЗаграНицца» Андрей Попов подробно объяснил, что следует иметь в виду туристам и как вести себя во время поездки:

«В Таиланде годичный траур. Что изменится для туристов?

Вчера в Таиланде умер король Пумипон ​Адульядет (Рама IX). Он правил страной более 70 лет. Уход монарха из жизни – трагедия для всех тайцев. Короля любили так, как порой не любят супругов, боготворили и обожествляли.

Со вчерашнего дня в Таиланде объявлен годичный (!) национальный траур (в том числе со строгими ограничениями на ближайший месяц), который напрямую касается и многочисленных туристов. Если вы в ближайшее время вылетаете в "страну улыбок", будьте готовы с пониманием отнеситесь к введенным ограничениям и возможным трудностям.

1. Планирование поездки. Если есть такая возможность, отложите визит в Таиланд хотя бы на месяц.

2. Логистические проблемы. На мемориальных мероприятиях в Бангкоке ожидается большое количество людей, как официальных делегаций, так и жителей государства. Правительство выделило бесплатные автобусы, паромы и авиарейсы, чтобы каждый желающий таец мог отдать дань памяти любимому монарху. И предупредило туристов, что возможны отмены, задержки и переносы рейсов, трудности с заселением в отели, передвижением по стране и проч.

3. Не обсуждайте публично Короля и его семью. Ст. 112 УК Таиланда гласит, что за оскорбление королевской семьи виновный получит 15 лет лишения свободы (вне зависимости какой страны он гражданин). И это один из самых исполняемых законов в стране. Например, под "статью" вполне могут попасть ваши негативные комментарии вслух о задержке рейса из-за траурных мероприятий. Или дискуссии о вопросе престолонаследования. Держите, пожалуйста, язык за зубами.

4. На ближайшие 7 дней в стране ограничена работа всех увеселительных заведений и отменены развлекательные мероприятия. Закрыты или переведены в "тихий режим" рестораны, бары и клубы, шоу и кабаре. Перенесены крупные фестивали в трех провинциях, в том числе Фестиваль слонов в Сурине, на месяц запрещено проведение легендарных вечеринок Full Moon Party на острове Панган. Не пытайтесь искать "веселья" и тем более спрашивать об этом у тайцев, особенно в негативном ключе "мол, у меня 10 дней отдыха оплачены - хочу и все".

5. Скромность - превыше всего. Гости Королевства должны уважать чувства и чувствительность тайского народа в это время. Находясь в общественных местах рекомендовано вести себя уважительно, не смеяться громко на людях и носить не яркую одежду, если это возможно.

6. Отнеситесь с пониманием к трагедии. Многие тайцы испытывают глубокую печаль и скорбь в это время. Не требуйте от жителей страны, особенно занятых в сфере услуг - с кем вы как туристы контактируете, быстрого исполнения ваших просьб. Не перегибайте палку с сочувствием и соболезнованиями. Как говорят тайцы, иностранцам просто не понять, насколько велика утрата для народа.

7. Не удивляйтесь изменениям. Как минимум ближайшую неделю в Таиланде отключен видеосервис Youtube, введены запреты по показу рекламы, в том числе наружной, рекомендовано закрыть ее черной тканью, отключать подсветку в ночное время и т.д. В стране будет тихо и спокойно.

За исполнением наложенных ограничений будут строго следить чиновники и полиция. И этот процесс, обещано, не будет носить формальный характер.»

 
На улицах Тайланда / pixabay.com

Аналогичные предупреждения распространяют и турфирмы других стран. Наталия Тараленко, директор и менеджер украинской туристической компании Tourvoucher, пишет:

«Пресс-служба Королевской семьи Таиланда сообщила о смерти Короля Рамы IX (Пхумипхона Адульядета). Врачи несколько дней боролись за жизнь монарха, но 13 октября его сердце остановилось. Король правил 70 лет.

Компания Tourvoucher вместе с народом Таиланда скорбит в связи с кончиной этого удивительного человека. Пхумипхон Адульядет войдет в историю Королевства как справедливый и заботливый отец нации и дальновидный государственный деятель.

Для тайского народа это большая утрата, люди сейчас в трауре. Просим вас сообщить туристам, что в эти дни необходимо вести себя сдержанно, с особым уважением относиться к местным жителям и к их горю.»

С ситуацией в стране и условиями для турпоездок в нее связывают и вопрос престолонаследия. В настоящий момент известно, что престол унаследует сын покойного короля Маха Вачиралонгкорн. 

В то же время многие и в самом Таиланде были бы рады увидеть на троне не принца, а кого-либо из его сестер. Об этом писали и ранее, а в последние месяцы масла в огонь подлило появившееся этим летом сообщение о том, что королевский предсказатель якобы предвидел, что после смерти короля к власти придет не принц, а одна из принцесс (у короля и королевы Таиланда три дочери: Уболратана Раджаканья, 1951 года рождения, Маха Чакри Сириндхорн, 1955 года рождения, и Чулабхорн Валайлак, 1957 года рождения).

В связи с происходящим в стране и возможными перспективами Игорь Паламонов, психолог, высказал такое мнение:

«Кронпринц Таиланда Вачиралонгкорн подтвердил, что будет исполнять свои обязанности наследника престола после смерти отца,короля Пумипона Адульядета.

С 1972 года полный титул — Сомдет Пхра Боромма Орасатхират Чао Фан Маха Ватчиралонгкорн Саям Макутрачакуман (тайск. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร — Его королевское высочество кронпринц Маха Вачиралонгкорн, наследник престола).

В связи со многими скандальными обстоятельствами жизни кронпринца многим жителям Таиланда хотелось, чтобы на трон взошла дочь короля принцесса Маха Чакри Сириндхорн, которая активно занимается благотворительностью и поддержкой бедняков. Статья 23 Конституции Таиланда позволяет унаследовать трон принцессе.

 
Принцесса Таиланда, дочь короля,  Маха Чакри Сириндхорн. / Nur.kz

В последнее время при поддержке военной хунты, захватившей власть в Таиланде, имидж принца стал меняться. На телевидении появились репортажи, описывающие его как моложавого и спортивного мужчину, а также как хорошего отца. Но в то же время остаются опасения, что коронация принца может привести к ослаблению поддержки монархии.

Будем смотреть, что дальше. Но видимо в ближайший год с поездкой в Таиланд стоит повременить.»

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