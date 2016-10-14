Англоязычные СМИ обсуждают предвыборную обстановку в США. В центре внимания сейчас находится кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, популярность которого начала падать.

The Economist продолжает ругать Трампа. Начинается издалека, с вопроса о том, как люди учатся считать приемлемым то, что им когда-то казалось неприемлемым. Тут приводится пример преступных группировок в Чикаго в первой половине XX в. Каждая из них жила по неписаным правилам, которые были осмысленными для ее участников, но для всех остальных граждан эти группировки, тем не менее, были отвратительны. Та же ситуация, считает автор, с Трампом. Он сейчас занимается тем, что легитимизирует взгляды, которые до него были табуированы в обществе.

Агитация на улицах Нью-Йорка / flickr.com

Иными словами, Трамп, по мнению автора, покусился на демократические ценности, которые поддерживаются не столько государственной властью и правопорядком, сколько негласными правилами, лежащими в основе американской демократии. И вот эти основы американцам необходимо от Трампа защитить.

Здесь автор признает, что такая постановка вопроса может показаться несколько гиперболизированной. Скептических читателей он призывает посмотреть, во что Трамп за год превратил политический дискурс. В качестве примера приводятся: призывы запретить мусульманам въезд в страну; высмеивание журналиста за инвалидность; публичное высказывание подозрений, что его оппонентка от демократов Хиллари Клинтон может подтасовать результаты выборов. Также автор отмечает, что некоторые родители сомневаются в том, что их детям можно смотреть президентские дебаты в этом году.

Тактика, которую избрал Трамп, не нова, отмечает автор. Он занимается тем, что вбрасывает в мейнстрим бродящее в обществе недовольство корпорациями и пессимистический взгляд на перспективы развития страны. Такой взгляд на вещи подразумевает, что ситуацию нельзя исправить с помощью тех или иных программ или стратегий, а для исправления необходимо сломать всю систему.

В итоге получилось так, что если на президентских выборах победит Трамп, то его однопартийцы должны быть готовы к протекционизму и увеличению социальных расходов, сопряженным с урезанием налогов. Если победит Клинтон, то ей придется иметь дело со страной, в которой десять миллионов человек, раззадоренных Трампом, считают, что она должна сидеть в тюрьме.

Первые дебаты между кандидатами в президенты США / politifact.com

Wall Street Journal пишет, что шансы Трампа на победу начали уменьшаться, как показывают недавние опросы общественного мнения. Наиболее релевантны опросы в так называемых «не определившихся», или спорных, штатах, где нет отчетливых предпочтений в пользу того или иного кандидата. Согласно последним опросам WSJ, в Северной Каролине Трамп отстает от Клинтон на четыре процентных пункта. В штате Огайо он опережает Клинтон всего на один процентный пункт. Если Клинтон победит хотя бы в одном из этих штатов, это будет означать, что Белый дом, скорее всего, опять (уже в пятый раз за последние семь президентских выборов) достанется демократам.

Также его популярность снизилась в штатах Вирджиния и Пенсильвания. Чтобы победить на выборах, Трамп должен победить в них и тогда он сможет себе позволить поступиться Северной Каролиной или Огайо.