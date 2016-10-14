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14 октября 2016, 10:12
Левада-Центр опросы правительство
Мария Блохина

Наутро. 14 октября

Участники официального митинга. 4 ноября 2015.
Участники официального митинга. 4 ноября 2015.
Фото Дмитрия Ермакова / АГН "Москва"

 

 

В четверг на сайте «Левада-центра» были опубликованы результаты опроса, посвященного доверию населения к различным институтам. Оказалось, что по сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного год назад, уровень доверия россиян институтам власти серьезно снизился. Так, только 26% опрошенных ответили, что доверяют правительству (против 45% в 2015 году), 24% доверяют Совету Федерации и 22% — Госдуме. По-прежнему самая высокая степень доверия — к президенту, о том, что вполне ему доверяют сказали 74% опрошенных, годом ранее таких было 80%.

Институтами, с одним из самых низких показателей доверия населения, являются политические партии, выяснилось, что им доверяют лишь 12% населения. Заведующий кафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, доктор политических наук Олег Шабров считает это вполне закономерным, даже несмотря на высокие результаты партии власти на парламентских выборах:  «Сразу после выборов я говорил о том, что не нужно слишком тешить себя иллюзиями в связи с хорошими результатами «Единой России» на выборах. Были обстоятельства, которые отмобилизовали сторонников власти. Вопросы международных отношений и некоторых других сфер подняли авторитет Владимира Владимировича, и он этот авторитет присоединил к «Единой России». Сегодня потихонечку начинают набирать обороты неприятные для нас явления в экономике, я думаю, что процесс еще не остановился, он не может не сказаться, и я думаю, будет сказываться на степени доверия прежде всего к исполнительной власти», — полагает эксперт академии.

По его мнению, вряд ли в ближайшее время серьезно пострадает авторитет Владимира Путина, чего нельзя сказать о Государственной Думе: «Тот процент мандатов, который в результате выборов, особенно среди одномандатников, получила «Единая Россия» не вполне отражает то отношение, которое сложилось в обществе. Поэтому я считаю, что более репрезентативным являются те 54%, которые «Единая Россия» набрала как партия. Со временем этот эффект присоединения авторитетного образа президента к этой партии будет терять свое значение, и в дальнейшем, особенно под влиянием негативных экономических факторов, будет ослабевать доверие к «Единой России» и к исполнительной власти в целом. Мне кажется, это нормальный процесс, который надо было ожидать», — сказал Олег Шабров.

Президент Центра политических технологий Игорь Бунин напомнил, что уровень доверия к правительству и раньше падал: «Летом он немного поднялся, а сейчас снова резко упал. Этого можно было ожидать, это было почти неизбежно, просто непонятно было, когда это произойдет. Произошло это сразу после выборов, дело, конечно, не в самих выборах, а по-видимому, в том что перед выборами было какое-то ощущение надежды, не связанной с результатами выборов, то есть казалось, что выборы поддерживают некое ощущение будущего и так далее. Было бы неплохо, если бы после выборов власти бы предложили какой-то проект и сделали несколько шагов вперед. Но продолжалась рутина, и даже перед выборами было сильное депрессивное состояние.

После выборов, поскольку не получился катарсис, который был только для элиты, по-видимому, это депрессивное ощущение усилилось, но оно впервые выразилось столь резко. Сами выборы не имели большого значения, имело значение только то, что сразу после выборов надо было предложить какой-то проект, чтобы у людей появилась надежда. Ничего не произошло, и стало ясно, что снова усугубятся отношения с Западом и так далее. После этого и началось нарастание недовольства», — поделился мнением Игорь Бунин.

Заведующая лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара объяснила такие результаты опроса двумя причинами: «После присоединения Крыма у нас доверие к власти сразу скакануло, но, наверное, когда мы смотрим на рейтинг доверия, то, скорее, здесь надо говорить о том, нравится или не нравится, поддерживаю или нет. Самый большой скачок был в рейтинге президента, и сейчас мы видим, что этот рейтинг тоже стал немного опускаться, потому что никаких значимых событий, которые могли бы поддерживать его на столь высоком уровне у нас за последнее время не произошло.

Что касается доверия правительству, Государственной Думе и Совету Федерации, то его уровень у нас в России традиционно был низким. Здесь у нас президент всегда шел с большим отрывом от других федеральных институтов. Опять же, сейчас никакого событийного ряда, который мог бы взбодрить россиян мы с вами припомнить не можем, поэтому падение доверия вполне закономерно, потому что находиться долгое время в таком взбодренном состоянии невозможно. То есть либо должна быть какая-то поддержка таких оптимистичных настроений, либо все возвращается на круги своя.

То есть здесь как бы два момента: во-первых, это традиционно низкий уровень доверия к государственным институтам (кроме президента), во-вторых, это отсутствие событий, которые бы могли все время поддерживать рейтинг на высоком уровне», — заключила г-жа Касамара.

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