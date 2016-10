Накануне лекции 20.10. Михаил Живлов о языках американских индейцев

20 октября 2016 года в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева с лекцией на тему «Генеалогическая классификация языков Северной Америки: проблемы и перспективы» выступит лингвист, кандидат филологических наук, доцент Сектора компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ; с.н.с. Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Михаил Живлов. Это будет вторая лекция в рамках нового цикла лекций "Полит.ру" о современной исторической лингвистике.

Речь в лекции пойдет о генеалогическом разнообразим языков Северной Америки, в том числе о классификации индейских языков.

Перед выступлением в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» Михаил Александрович рассказал о своем пути в науку, почему лингвист-компаративист может не говорить на изучаемых языках и что читать интересующимся языками Северной Америки.

Каков Ваш научный путь, сфера научных интересов и как Вы пришли к изучению языков Северной Америки?



Я закончил филологический факультет МГУ. Заинтересовавшись сравнительным языкознанием, ездил в РГГУ слушать лекции Сергея Анатольевича Старостина и Анны Владимировны Дыбо. После университета поступил в аспирантуру Института восточных культур РГГУ и защитил там кандидатскую диссертацию «Реконструкция праобско-угорского вокализма».

Обско-угорские языки входят в уральскую семью, так что первый и основной мой интерес в сравнительном языкознании – уралистика. Языками Северной Америки я заинтересовался ещё в университете, прочитав книгу Эдварда Сепира «Язык» (Sapir, Edward. Language: An introduction to the study of speech), но серьёзно заниматься ими стал уже после аспирантуры.



Много ли Вы в детстве читали книг про индейцев и не стали ли они первым поводом заняться языками Северной Америки?



Честно говоря – нет, немного. Мой интерес к языкам Северной Америки связан скорее с их необычным типологическим обликом и с тем, что сравнительно-историческое изучение этих языков продвинулось ещё не так далеко, как хотелось бы. Сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на то, что в США и Канаде существуют лингвистические школы с давними и прочными традициями, что там издаётся много лингвистических журналов, выходят грамматики и словари языков коренного населения, классификация языков Северной Америки ещё плохо разработана; есть много пробелов и в изучении отдельных языковых семей.

Смогли ли бы Вы сейчас пообщаться с индейцами племени чероки?

Пообщаться с чероки? Смог бы, но по-английски. Во-первых, это не «мой» регион: я занимаюсь языками Запада Северной Америки, прежде всего Калифорнии. Языки разных семей американских индейцев отличаются друг от друга не меньше, чем русский от арабского. Во-вторых – и это главное, – как говорят лингвисты, «орнитолог не обязан уметь летать».

Изучение языка с лингвистической точки зрения и владение языком на бытовом уровне – разные вещи. Лингвист-компаративист прежде всего должен понимать, как устроены слова в изучаемом языке, как почленить их на морфемы, каковы правила сочетаемости звуков в исконных словах и как они нарушаются в заимствованиях и т.п. Владея языком на бытовом уровне, всего этого можно и не знать. Кроме того, к сожалению, большинство языков Калифорнии или уже вымерло, или находятся на грани вымирания.



Чем сейчас занимается Лаборатория востоковедения и сравнительно-исторического языкознания ШАГИ, какие проекты ведет?



Один из проектов Лаборатории, которым занимаемся мы с Г.С. Старостиным и А.С. Касьяном – составление сравнительного корпуса базисной лексики ностратических языков. У Московской школы компаративистики давние традиции изучения дальнего родства, прежде всего – ностратической макросемьи. Но серьёзной проблемой таких исследований является необходимость отделить реально родственные слова от «этимологического шума» – случайных схождений, которые неизбежно должны наблюдаться, когда в сравнение вовлечены многие сотни языков. Для этого прежде всего надо уменьшить корпус сравниваемой лексики – брать, скажем, не все слова из любых словарей любых индоевропейских языков, а только те слова, которые можно возвести к праиндоевропейскому и про которые мы можем сказать, что в индоевропейском они выражали нужное нам значение.

То же самое необходимо сделать и для других семей. В рамках нашего проекта мы составляем 400-словные списки базисной лексики для праязыков, входящих в ностратическую макросемью: праиндоевропейского, прауральского, пракартвельского и т.п. Сравнение этих списков даст нам наиболее надёжные этимологии, опираясь на которые, можно будет уточнять сравнительную фонетику ностратической семьи.



Какие книги Вы бы посоветовали тем, кто интересуется языками Северной Америки?



Прежде всего я посоветовал бы уже упомянутую мной книгу Э. Сепира «Язык» и другие его работы, собранные в сборнике «Избранные труды по языкознанию и культурологии» (М., 1993). Также рекомендую вышедшую недавно коллективную монографию «Заселение человеком Нового Света: опыт комплексного исследования» (СПб., 2015). Главу о сравнительно-историческом изучении языков Северной Америки написал в ней Илья Иосифович Пейрос.

Владеющим английским языком могу посоветовать монографию L. Campbell, American Indian Languages: The Historical Linguistics of Native America (2000) и более ранний сборник под редакцией того же автора: The Languages of Native America: Historical and comparative assessment (1979). Скептические оценки гипотез дальнего родства в этих работах надо воспринимать cum grano salis, но для того, кто решил заниматься индейскими языками, эти книги – обязательное чтение. Специально по языкам Калифорнии недавно вышло обобщающее исследование: V. Golla, California Indian Languages (2011).