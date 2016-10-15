В Орле вчера прошла церемония открытия памятника Ивану IV Грозному, воздвигнутого по инициативе губернатора-коммуниста Вадима Потомского, который запомнился грубыми историческими ошибками в своих высказываниях. Местные жители организовали кампанию протеста, но губернатор остался к этому глух, настаивая, что увековечивание фигуры Ивана Грозного как якобы основателя Орла необходимо. Профессиональные историки опровергают утверждение о прямой причастности царя к основанию орловской крепости. По их мнению, возведение памятников таким личностям, как Иосиф Сталин и Иван Грозный, является символическим оправданием государственного террора.

Впервые о решении властей Орла установить памятник Ивану Грозному было объявлено в июле. Изначально планировалось, что монумент откроют 3 августа напротив Театра юного зрителя, но установку пришлось перенести из-за протестов горожан. Губернатор Орловской области Вадим Потомский, автор этой идеи, на встрече с активистами, среди которых были художники и скульпторы, краеведы и историки, назвал Ивана Грозного «выдающимся государственным деятелем». Он пояснял, что городские власти не собирались канонизировать самодержца, но как основатель Орла он должен быть увековечен в этом городе.

Профессиональные историки сообщают, что Иван IV не имеет непосредственного отношения к основанию города, хотя указы подписывались царским именем. Первое свидетельство «повеления царя» появилось в Синодальной летописи только во второй половине 1570-х, спустя более 10 лет после закладки орловской крепости. Тем не менее, несмотря на протесты историков и жителей Орла, памятник был установлен на месте слияния рек Оки и Орлика еще в начале октября. Он представляет собой бронзовую фигуру Ивана IVс крестом в одной руке и мечом в другой. Вместе с постаментом памятник достигает восьмиметровой высоты.

Как пишет «Коммерсантъ», вчера Потомский открывал памятник под казачьими стягами и черно-желто-белыми («имперскими») флагами Российской империи, которые развернули приехавшие из Москвы активисты движения православных хоругвеносцев. Произнося речь, Потомский сравнил Ивана Грозного с Владимиром Путиным и вспомнил про Орловско-Курскую битву Великой Отечественной войны, в которой «мы словами хребет нацистскому солдату». «У нас великий президент, который сделал так, чтобы с нами считались! Как Иван Грозный!» — сказал губернатор.

Вместе с Потомским монумент открывал байкер Александр Залдостанов (Хирург), Александр Проханов, Сергей Кургинян и другие подобные лица.

Областное правительство пригласило на мероприятие также министра культуры Владимира Мединского, но он приехать не смог, поэтому от него зачитали только приветствие, в котором он назвал Ивана Грозного «неоднозначной, но выдающейся» фигурой российской истории. Комментируя установку памятника журналистам, Мединский предложил сравнивать деятельность Ивана Грозного с его современниками, которые правили европейскими государствами.

«Сравнивать Ивана Грозного надо не с матерью Терезой и Махатмой Ганди, а с его современниками, как правили в это время во Франции, в Англии, в просвещенной Европе. Карл IX, это примерно 30 тысяч вырезанных гугенотов за несколько дней», — сказал Мединский.

Менее чем через месяц второй памятник Ивану Грозному может быть открыт в городе Александрове. Глава администрации Александровского района Владимирской области Игорь Першин объяснил это намерение тем, что при Иване Грозном Александров считался негласной столицей России. По словам Першина, уже идет заливка фундамента, устраивается площадка под будущий монумент, а в Москве изготавливают фигуру. Открыть памятник планируется 4 ноября, в День народного единства.

Противники установки памятников таким личностям, как Иван Грозный, призывают «не допустить торжества исторической безответственности». Вольное историческое общество и члены Комитета гражданских инициатив в совместном заявлении напоминают, что в последние месяцы в России появилась серия памятников историческим деятелям, чей вклад в развитие страны не только спорен, но и с, исторической точки зрения, отрицателен. Речь идет, в том числе, о бюстах Иосифу Сталину, установленных в Липецке и в селе Хорошево под Ржевом. Авторы заявления считают, что памятники следует лишь тем историческим персонам, которые своими действиями «заслужили благодарную память потомков».

«Случаи с памятниками Иосифу Сталину и Ивану Грозному — самые яркие, но не единственные примеры последнего времени, когда исторические фигуры в буквальном смысле поднимаются на постамент волей руководителей разного ранга или групп общественности, не осознающих в полной мере символического значения и последствий подобных акций. Оба государственных деятеля оставили тяжкий след в нашей истории, и памятники им могут быть лишь символическим оправданием политики государственного террора», — говорится в заявлении, под которым подписались, в том числе Алексей Кудрин, Александр Архангельский, Евгений Гонтмахер и другие.

«Установка памятника Грозному означает, что нынешняя власть и значительная часть общества готовы рассматривать как крепкое государство только государство живодерское, государство опричное, государство энкэвэдэшное, где человека можно задрать в любой момент. Этакое произвольно действующее, жестокое, абсолютно людоедское государство. Именно это, по мнению многих соотечественников, и есть крепкое государство», — сказал эксперт Комитета гражданских инициатив, председатель совета Вольного исторического общества Никита Соколов.

Он напомнил, что царствование Ивана Грозного закончилось «катастрофой», полным разорением страны, «чудовищным и позорным» поражением в Ливонской войне, потере территории и смуте. Все это, по словам Соколова, стало прямым следствием «опричных упражнений» царя: «Наше общество никак не может понять, что крепкое государство — это государство, которое умеет договариваться со своими гражданами, а не мучить их и не ломать об колено».

Фото в тексте: Портал Орловской области.