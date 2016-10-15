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15 октября 2016, 23:20
ОДКБ
Олег Елисеев

Стратегия из Еревана

Фото: Пресс-служба Президента РФ
Фото: Пресс-служба Президента РФ

В Ереване завершился саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по итогам которого был принят ряд документов, включая соглашение о стратегии развития до 2025 года и заявление об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Саммит проходил в закрытом режиме. В нем приняли участие лидеры всех стран, входящих в организацию, кроме президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который не смог прилететь в столицу Армении из-за простуды. Российскую делегацию возглавил Владимир Путин. Вместе с ним от России участвовали министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МИДа Сергей Лавров, представители Администрации Президента и других ведомств.

«Принят ряд серьезных документов и решений, направленных на существенное укрепление потенциала организации, совершенствование механизмов коллективной безопасности и его рабочих органов», — сказал журналистам президент Армении Серж Саргсян по окончании саммита. Главным итогом сессии он назвал принятие стратегии коллективной безопасности ОДКБ, разработка которой длилась более пяти лет.  По словам Саргсяна, ереванская стратегия ОДКБ закрепляет приоритеты деятельности организации до 2025 года и определяет ориентиры дальнейшего развития по всем остальным направлениям сотрудничества.

«Государства-члены вновь подтвердили свою решимость выстроить отношения с членами мирового сообщества на основах равенства и неделимости безопасности, воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой, в решении возникающих проблем отдавать приоритет политико-дипломатическим методам», — сказал президент Армении. Он подчеркнул, что принятие стратегии «продемонстрировало новое качество координации в ОДКБ».  

Как пишет РИА Новости, совещание за закрытыми дверями длилось более трех часов. Всего по итогам саммита было подписано 24 документа. Принято заявление относительно подходов организации к международным вызовам и угрозам. Лидеры утвердили список террористических организаций, в который вошли запрещенные в России «Джебхат ан-нусра» и «Исламское государство». По словам полпреда России при ОДКБ Виктора Васильева, попытки составления такого списка предпринимались неоднократно, но каждый раз мнения расходились.

«Как известно, позиции в отношении определения самого термина "терроризм" расходятся, поскольку для одних государств — это борцы за независимость, для других — экстремисты, а для третьих государств — террористы», — цитирует Васильева «Интерфакс».

Некоторые подписанные документы касаются развития совместной подготовки военных кадров и стандартизации военной техники. В рамках ОДКБ будет создан собственный центр кризисного реагирования. Его основными задачами станут обмен информацией, принятие решений, а также информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение решений организации.

Также по итогам сессии принято заявление по Нагорно-Карабахскому конфликту. Главы государств ОДКБ поддержали итоги саммитов в Вене и Санкт-Петербурге по урегулированию конфликта, в частности договоренности о недопущении обострения ситуации в районе спорной территории, стабилизации обстановки и создания условий для продвижения мирного процесса. Подтверждена необходимость исключительно мирного решения проблемы. Кроме того лидеры поддержали работу Минской группы ОБСЕ по урегулирования конфликта в рамках международного права, устава ООН и Хельсинкского акта — с соблюдением принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение.

Подписаны также документы, касающиеся ежегодного доклада генерального секретаря организации, об отчете использования бюджета ОДКБ, решение об учреждении медали «За укрепление коллективной безопасности» и др. 

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