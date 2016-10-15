В Англии 14 октября прошли юбилейные торжества, посвященные 950-летию со дня битвы при Гастингсе. Событие, оказавшее огромное влияние на страну, показывает, насколько важными могут быть случайные факторы, а также, что все-таки эти случайности не могут изменить общий ход истории.

Памятная монета, выпущенная королевским монетным двором к 950-летию битвы при Гастингсе

Нормандская династия могла появиться на английском троне и раньше 1066 года, ведь планы по покорению Англии вынашивал еще отец Вильгельма Завоевателя – Роберт Дьявол. Как можно догадаться по его прозвищу, отношения с католической церковью у него были непростые. Однажды папа даже наложил на всю Нормандию интердикт из-за того, что герцог Роберт отобрал кафедру у архиепископа Руанского, своего дяди и тезки. Сохранились упоминания, что Роберт Дьявол даже однажды отправился в плавание к английским берегам, но бурное море помещала кораблям с его войском. В конце концов, Роберт Дьявол решил перед началом славных дел получить отпущение грехов и отправился в паломничество в Иерусалим. На обратном пути он неожиданно заболел и умер в городе Никея в 1035 году.

Был и другой нереализованный шанс. Долгое время нормандская знать пользовалась огромным влиянием при дворе Эдуарда Исповедника, и только активное противодействие могущественного Годвина – эрла Уэссекского и королевского тестя – положило этому конец. В 1052 году Годвин даже осуществил своего рода «антинормандское завоевание Англии». Будучи сам изгнан на континент, он собрал во Фландрии флот и отправился к английским берегам. Он не встретил серьезного сопротивления, экипажи королевских кораблей переходили на его сторону. Вскоре флот Годвина и его сына Гарольда вошел в Темзу, под его давлением король снял с Годвина все обвинения, а нормандцы были изгнаны. Годвин после этого оказался на вершине могущества, но наслаждался этим недолго. 15 апреля 1053 году он неожиданно умер. По словам хрониста Вильгельма Мальмсберийского, враги Годвина обвинили его в убийстве Альфреда Этелинга, одного из претендентов на английский престол. Дело было еще в 1036 году, Годвин заманил к себе Альфреда, захватил его в плен и приказал ослепить. Но исполнители были столь неумелы, что спустя пару дней после ослепления Альфред умер. Теперь же Годвин в ответ на обвинения, якобы, сказал: «Если я виновен, путь я подавлюсь этим хлебом». Откусив хлеб, он тут же умер. Властителем страны при слабом короле стал его сын Гарольд.

Наконец, наступил 1066 год. 5 января в Вестминстере умер Эдуард Исповедник. Королем Англии был избран Гарольд, сын Годвина Уэссекского. По другую сторону пролива этим был очень недоволен Вильгельм, пока еще не Завоеватель. Он считал себя законным претендентом на английский престол. Нормандские источники приводили разные доводы в пользу этого. Они говорили, что Эдуард Исповедник сам завещал свою корону Вильгельму в 1051 году, когда Вильгельм, возвращаясь из Фландрии с молодой женой, посетил Англию и был там с почетом принят. Годвин в это время был в изгнании, так что рассказ представляется довольно вероятным. Сообщают нормандские источники и о другой истории. Якобы в 1058 году корабль Гарольда потерпел крушение у берегов Франции, и Гарольд был пленен графом Ги де Понтье, вассалом Вильгельма. Чтобы освободиться, Гарольд принес Вильгельму оммаж, признал его права на английский престол и поклялся, что после смерти Эдуарда будет содействовать избранию Вильгельма королем Англии. Было это на самом деле или нет, неясно. Даже если такая клятва имела место, выполнять ее Гарольд точно не собирался.

Гарольд становится королем Англии

Но был еще один претендент на престол. Норвежский король Харальд Суровый мечтал о восстановлении державы Кнуда Великого. Его союзником стал изгнанный из Англии брат Гарольда Тостиг. Единовременность двух нападений на Англию заставляет даже заподозрить, что Тостиг действовал согласованно с Вильгельмом, или же что Вильгельм по крайней мере знал о намереньях норвежцев и специально медлил с отплытием, представляя им ввязаться в войну первыми.

В середине сентября войско Харальда Сурового и Тостига высадилось на севере Англии. 20 сентября норвежцы заняли Йорк. Но из Лондона уже вел свое войско Гарольд. На следующий же день он вернул себе контроль над городом, а 25 сентября разбил норвежцев в битве у Стамфордского моста. Харальд Суровый и Тостиг погибли. А спустя два дня в путь от французских берегов двинулась флотилия Вильгельма.

Битва у Стамфордского моста на миниатюре XIII века

Утром 28 сентября войско Вильгельма высадилось у селения Певенси, близ города Гастингс. Вильгельм Мальмсберийский повествует об этом так: «Сходя с корабля, Вильгельм оступился, но обратил это в доброе предзнаменование, когда воин, стоявший рядом, воскликнул: «Вы обнимаете Англию, герцог, будущий ее король!» Все войско он удержал от грабежей, предупредив, что следует беречь все, чем вскоре будут они владеть; и в течение следующих пятнадцати дней оставался таким спокойным, что казалось, ни о чем он не думает меньше, чем о войне» (перевод Т. И. Кузнецовой).

Эпизод с падением, воспринятым как хороший знак, говорит только о хорошей начитанности Вильшельма Мальмсберийского, так как аналогичная история рассказывается Светонием о Юлии Цезаре, только там дело происходит в Африке, куда Цезарь прибыл в 46 году до н. э., воюя с войсками сената. В запрет грабежей тоже не верится. Когда два десятилетия спустя по приказу Вильгельма всю Англию опишут в «Книге страшного суда», селения вокруг Гастингса будут в ней названы покинутыми, настолько местные крестьяне были разорены ищущими продовольствия нормандскими воинами.

Получив известие о высадке нормандцев, Гарольд 2 октября срочно повел свою армию из Йорка на юг. Уже 6 октября он достиг Лондона, преодолевая за день более 60 километров – это почти фантастический темп для воинского марша. В Лондоне Гарольд задержался на несколько дней, собирая ополчение, так как в битве с норвежцами его войско понесло немалые потери.

Армия англосаксов состояла из двух частей. Наиболее боеспособной, но немногочисленной была королевская дружина – хускерлы (huscarl). У Гарольда было не более пяти тысяч хускерлов, свои дружины меньшей численности имелись у эрлов. В случае войны созывалось крестьянское ополчение – фирд (fyrd). Как правило, несколько дворов выставляли для фирда одного воина. Вооружены ополченцы были хуже, чаще всего, у них были только короткие мечи и боевые топоры. Сражались они пешими.

Значительного пополнения Гарольд собрать не смог. Крестьяне неохотно шли на войну во время сбора урожая, так как рисковали потом погибнуть от голода. Мерсия и Нортумбрия вообще не выставили ополченцев, так как понесли потери от норвежского вторжения.

Когда 11 октября Гарольд вывел войско из Лондона, у него было не более 10 тысяч человек, из которых около трех тысяч хускерлов. Войско Вильгельма было несколько меньше, оно вряд ли достигало восьми тысяч, зато его воины были куда боеспособнее. Это были профессионалы, а не наспех набранные крестьяне. Помимо конницы и копейщиков у нормандцев имелись отряды лучников и арбалетчиков.

13 октября войско Гарольда укрепилось на холме к северо-западу от Гастингса, и на следующий день началась битва. Позиция английского войска располагалась выше, и нормандцы вынуждены были штурмовать ее. Обстрел, который вели нормандские лучники и арбалетчики, оказался малоэффективным. Отбита была и атака нормандской пехоты. Когда Вильгельм пытался привести в порядок строй отступавших пехотинцев, под ним убили коня, и среди войска разнеслась весть о его гибели. Тогда он, сняв шлем, проскакал перед строем.

Расположение войск в битве при Гастингсе

В наступления ринулась нормандская конница, но англосаксы выдержали и этот удар. Гораздо больший урон они понесли, когда нормандцы начали отступать. Часть английского войска бросилась их преследовать, расстроила ряды и была перебита развернувшимися врагам. Нормандские хронисты утверждают, что это был сознательно примененный Вильгельмом маневр с ложным отступлением.

Битва при Гастингсе на гравюре XIX века

И англосаксонский король, и герцог Нормандии лично участвовали в бою: «Доблесть обоих вождей была в этом бою замечательна. Гарольд, не довольствуясь даром полководца воодушевлять других, ревностно выполнял службу рядового воина. Часто он разил врага в упор, так что никто не мог безнаказанно приблизиться к нему, чтобы тотчас от одного удара не пали и конь и всадник <…> Вильгельм также ободрял воинов своим голосом и присутствием; сам первый устремлялся в гущу врага. Так что всюду он неистовствовал, всюду скрежетал зубами; трех превосходных коней, которые были ранены под ним, потерял в этот день. Сила и дух бесстрашного вождя между тем не ослабевали, хотя телохранители тихонько и по дружески сдерживали его» (Вильгельм Мальмсберийский «История английских королей», перевод Т. И. Кузнецовой).

Вновь и вновь повторялись атаки нормандцев, и снова их отражали воины Гарольда. Снова, теперь уж точно намеренно, Вильгельм устроил ложное отступление, и, не смотря на строгий приказ своего короля не оставлять позицию, часть англосаксов ринулась за врагом и была уничтожена. Нормандцы чередовали атаки конницы и пехоты с обстрелами, но не могли добиться успеха. Целый день, без пищи и воды, стояли англосаксы. Вокруг их позиции выросли горы тел убитых.

Оставалось продержаться еще немного. Наступали сумерки, после заката бой бы прекратился, а на следующий день Гарольд получил бы пополнение и усилил перевес над нормандским войском. Тогда бы у Вильгельма осталось мало шансов на победу. Но этого не произошло. Когда солнце уже клонилось к закату, погиб король Гарольд. После его смерти ополчение дрогнуло и обратилось в бегство. Хускерлы бились у тела павшего короля до последнего и погибли. В битве также пали двое братьев Гарольда, так что возглавить сопротивление нормандцам было уже некому. Вильгельм, которого когда-то все называли Незаконнорожденным, получил прозвище Завоеватель.

Обстоятельства смерти Гарольда неясны. Большая часть историков пишет, что короля поразила в глаз стрела. В «Песне о битве при Гастингсе» Ги Амьенского говорится, что его зарубили в схватке несколько нормандских рыцарей. Иногда утверждают, что Гарольд сначала был ранен в глаз, но вырвал вонзившуюся стрелу, продолжил биться и был убит мечами.

Сцена смерти Гарольда на гобелене из Байе

Не вносит в дело ясности знаменитый гобелен из Байе. На нем изображен англосаксонский воин, пораженный в голову стрелой. А рядом нормандец убивает мечом другого воина. Надпись Hic Harold rex interfectus est «Здесь убит король Гарольд» расположена над обоими изображениями.

Битва при Гастингсе не только привела к смене правящей династии Англии. Они изменила английский ландшафт, так как Вильгельм построил десятки замков, стремясь привести страну к покорности. Изменился и английский язык, куда проникло множество франко-нормандских заимствований, которые сейчас кажутся исконными английскими словами. И еще долго население страны было разделено на саксов и нормандцев, пока спустя века они не слились в единую английскую нацию.