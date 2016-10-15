Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет заключать краткосрочные контракты с военнослужащими, в том числе для работы за рубежом. Авторы проекта утверждают, что это необходимо для борьбы с террористами, однако на фоне усиления присутствия России в Сирии эксперты считают, что эта инициатива направлена на легализацию «солдат удачи», которые участвуют в боевых действиях, подписывая контракты с частными военными компаниями.

«Цель законопроекта — обеспечить поддержание требуемого уровня укомплектованности военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских частей и подразделений, привлекаемых для решения задач в период чрезвычайных обстоятельств или для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности, либо по пресечению террористической деятельности за пределами России, а также для участия в походах кораблей», — говорится в пояснении к документу, опубликованному на сайте правительства.

Авторы законопроекта в связи с «изменение военно-политической обстановки» предлагают внести соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». В настоящее время первый контракт с солдатами, сержантами, старшинами и матросами может быть заключен на два или три года по выбору, с мичманами, прапорщиками или офицерами — на пять лет. «Блиц-контракты» (на срок от шести месяцев) разрешено заключать только в период чрезвычайных ситуаций (ликвидация последствий стихийных бедствий, восстановление конституционного порядка и т.п.), а также для участия в «деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

Поправки в закон позволят расширить условия для заключения краткосрочных контрактов с военнослужащими. Также изменятся допустимые сроки «блиц-контрактов». Их можно будет заключать на срок «до прекращения обстоятельств», исчезнет минимальный порог в шесть месяцев. Законопроект распространяется на военнослужащих по призыву и граждан, пребывающих в запасе, но изъявивших желание заключить контракт о прохождении военной службы.

Согласно данным, которые приводятся в сопроводительных материалах, из общего числа граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, около 20% подходят контракты на более короткие сроки для участия в конкретных мероприятиях и операциях.

Кроме того, правительство предлагает расширить сам статус военнослужащего. С принятием поправок его смогут получить лица, участвующие в «деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» или борьбе с международным терроризмом за пределами России. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила этот документ еще в начале октября.

В СМИ неоднократно появлялись расследования деятельности частных военных компаний (ЧВК), которые нанимают военных в отставке для участия в военных конфликтах. Особую популярность ЧВК получили во время боевых действий на востоке Украины и сохраняют эту популярность благодаря продолжающейся гражданской войне в Сирии. Законодательства, регулирующего деятельность таких компаний, в России нет. Некоторые эксперты считают, что законопроект выведет в легальное поле военных, пользующихся услугами ЧВК. Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, ранее предполагал, что речь идет не столько о ЧВК, сколько об острой нехватке в Сирии людей некоторых военных специальностей, поскольку из запаса на двухлетнюю службу идут неохотно.

Военные эксперты, опрошенные РБК, также считают, что предлагаемый правительством законопроект необходим для легализации деятельности сотрудников частных военных компаний в Сирии. По мнению профессора кафедры международного права МГИМО Дмитрия Лабина, законопроект позволит обосновать статус ЧВК в рамках международного права, а также будет способствовать появлению новых компаний. «Появится основание для создания чего-то похожего на французский иностранный легион, где военнослужащие выполняют задачи в расчете на гражданство, вознаграждение или иные блага», — считает Лабин.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что возможностью заключать краткосрочные военные контракты воспользуются, прежде всего, граждане с большим опытом военной службы, а не призывники. С этим не согласен депутат Госдумы шестого созыва, политик Дмитрий Гудков. По его мнению, «вчерашний школьник», которому предложат большое вознаграждение «за пострелять», легко согласится стать «государственным наемником».

«А дальше лотерея: либо он вернется живым, либо в гробу. Об этих жертвах мы не узнаем, ведь спецоперации у нас засекречены, и даже на официальные запросы о потерях Минобороны отвечает лаконично: "Не разглашаем персональные данные". И важное дополнение: база в Сирии у нас теперь бессрочная. А сирийские боевики только что заявили об убийстве шести российских военных. Вряд ли это были пилоты самолетов», — считает Гудков.