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15 октября 2016, 09:03
Наука в современной России финансирование науки
Наталия Демина

РФФИ: серьезный шаг назад

Утвержден новый состав Совета РФФИ
Утвержден новый состав Совета РФФИ
С сайта РФФИ

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Аналитическая записка Совета по науке Минобрнауки по вопросу увеличения эффективности российских научных фондов (pdf, 100,7 KБ)

Новый состав Совета Российского фонда фундаментальных исследований утвержден распоряжением Правительства РФ от 9 сентября 2016 г. № 1894-р. В новом составе совета – 41 член. 11 человек, включая председателя совета Владислава Панченко, директора Курчатовского центра Михаила Ковальчука, директора Специальной обсерватории РАН Юрия Балеги, биолога из МГУ Ольги Донцовой, из прежнего состава Совета.

Трое человек – ректор МГИМО Анатолий Торкунов, академик РАН Валерий Тишков и президент Российской академии художеств Зураб Церетели  – были членами совета Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Напомним, что этот фонд присоединили к РФФИ распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. №325-р. Эта мера вызвала немалую критику в научном сообществе.

«Это серьезный шаг назад», – отметил в комментарии «Полит.ру» член Совета по науке при Минобрнауки, член Совета Общества научных работников Андрей Цатурян. По его словам, в прежний состав Совета входили люди, которые до включения в Совет стали инициаторами массовых петиций ученых – Олег Мельник и Дмитрий Дьяконов. «Дьяконов умер, а тех, кто в Совете выражал альтернативную точку зрения, Олег Мельник и Валерий Рубаков, из Совета убрали», – подчеркнул Андрей Кимович. Он также обратил внимание на то, что из деятельности РФФИ исчезает прозрачность. Если раньше ключевые решения принималось Советом РФФИ, то теперь Бюро совета, состоящим из ограниченного числа членов Совета.

Физик из ФИАН, член ЦК Профсоюза работников РАН Евгений Онищенко сообщил, что если в 2006 году доля инициативных грантов в РФФИ была 63%, то теперь с каждым годом сокращается и в этом году на них планировалось выделить менее 40%. По его информации, «в секвестированной версии бюджета 2016 года суммарное финансирование двух объединенных фондов РФФИ и РГНФ составляет 11,6 млрд руб.. В 2017 году бюджет РФФИ планируется урезать до 10,9 млрд руб. Если в этом году финансирование Российского научного фонда с учетом секвестра – 15,2 млрд руб., то в следующем году оно снизится – до 14,3 млрд руб. К 2019 году финансирование фондов планируется сократить еще примерно на 5 %».

В недавней статье А. Цатуряна отмечалось, что «основным типом конкурсов РФФИ должны быть инициативные проекты, как это было в первые два десятилетия работы Фонда; на их финансирование должно выделяться не менее 70% всех средств, направляемых Фондом на поддержку научных проектов, причем не менее 20% этих средств должно выделяться на поддержку общественных и гуманитарных наук; ни один грант РФФИ, в том числе комплексный, не должен превосходить средний размер инициативного гранта более чем в три раза». Напомню, что эта статья Андрея Кимовича представляла собой изложение тезисов из Аналитической записки Совета по науке по проблемам научных фондов.

Коллеги также обращают внимание, что в новом распоряжении Правительства должности некоторых членов Совета «спрятаны». Так Владимир Квардаков, зам. председателя прежнего совета, до некоторого времени являлся Исполнительным директором Курчатовского центра. Он, как и директор Центра Михаил Ковальчук, сохранили свои посты в Совете.

Отметим, что члены-корреспонденты РАН Владимир Квардаков, Ольга Донцова и Юрий Балега представили свои кандидатуры на позиции академиков в Академию наук на грядущих выборов в конце октября 2016 года. 

В Обществе научных работников также отмечают, доля администрации
(директоров/ректоров/президентов и их замов) в новом составе Совета РФФИ осталась практически той же – около 75% (31/41), как и в прошлом составе.

«Опыт показывает, что эффективность работы общественного органа (Совета, комиссии) определяется долей неадминистраторов, т.е. реальных работников
и эту долю можно назвать коэффициентом эффективности или КПД органа. Таким образом КПД Совета РФФИ – 25%. Для научных органов доминирование администраторов приносит дополнительный вред, т.к. каждый из них по должности отстаивает интересы своих организаций и научных школ. Кроме того, засилье директоров приводит к тенденции поддержки крупных проектов в ущерб небольшим. Мы это явно видим в РФФИ и новый состав Состав вряд ли принесет улучшения. Видимо, и далее будут игнорироваться отчаянные призывы научного сообщества увеличить долю инициативных грантов "а" за счет снижения доли крупных грантов "офи"», – отметил в своем комментарии «Полит.ру» сопредседатель Совета Общества научных работников Александр Фрадков.

На досуге каждый читатель может заняться медитацией над списками Совета РФФИ. В данной таблице приведены два состава Совета РФФИ 2012 и 2016 годов. Жирным шрифтом выделены имена тех коллег, кто остался и в новом составе совета.

2012

2016

Панченко В.Я. - действительный член Российской академии наук (председатель совета)

 

Панченко В.Я. - председатель совета РФФИ

 

Квардаков В.В. - заместитель директора НИЦ «Курчатовский центр», член-корреспондент РАН (зам. председателя совета) 

 

 

Аксенова Е.В. - зам. декана СПбГУ

 

 

____________

Балега Ю.Ю.      

Специальная обсерватория РАН

 

Балега Ю.Ю.

Специальная обсерватория РАН

                   

 

Бычков И.В.

Иркутский научный центр СО РАН

 

Вербицкая Л.А.

 

Донцова О.А.   

МГУ 

Войтоловский Ф.Г.

ИМЭМО РАН

Дьяконов Д.И.    

Петербургский институт ядерной физики

 

Габибов А.Г.

Институт биоорганической химии

 

 

Еременко И.Л.

Институт общей и неорганической химии 

Горшков М.К. ИС РАН

 

Каблов Е.Н.    

НИИ авиационных материалов

 

Донцова О.А.

МГУ

Каляев И.А. 

Южный федеральный университет

 

Зайцев Ф.С.

МГУ

Ковальчук М.В.   

НИЦ Курчатовский центр

Зиновьева Н.А.

ВНИИ животноводства

 

Колчанов Н.А.  

Институт цитологии и генетики СО РАН

 

Иванов С.В.

Институт физики высоких энергий

 

Кропачев Н.М.    

СПбГУ

Каблов Е.Н.

НИИ авиационных материалов

 

Кукушкин В.Ю.  

СПбГУ 

Касимов Н.С.

Русское географическое общество

 

Кульчин Ю.Н.     

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН

Квардаков В.В.

член-корреспондент Российской академии наук

 

Литвак А.Г.   

Институт прикладной физики РАН   

Киндаров З.Б.

Чеченский государственный университет

 

Лукьянов С.А.

Медицинский университет имени Н.И. Пирогова

    

Киясов А.П.

Казанский (Приволжский) федеральный университет

 

Мельник О.Э.

НИИ Механики МГУ

Клемешев А.П.

Балтийский федеральный университет

 

Потапов А.А.

НИИ нейрохирургии

 

Клепач А.Н.

заместитель председателя Внешэкономбанка (главный экономист)

 

Псахье С.Г.      

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

Ковальчук М.В.

НИЦ «Курчатовский центр»

Пущаровский Д.Ю. 

МГУ

Колчанов Н.А.

Институт цитологии и генетики

СО РАН

Решетов И.В.     

Московский научно-исследовательский онкологический институт имени   П.А.Герцена

Кулешов А.П.

Сколковский институт науки и технологий

 

Рубаков В.А.      

Институт ядерных исследований РАН

Кульчин Ю.Н.

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН

 

Руденко О.В.     

МГУ

Лопатин А.В.

заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

 

Савиных В.П.  

Московский государственный    университет геодезии и                  картографии

Лукьянов С.А.

Медицинский университет имени Н.И. Пирогова

 

Хлунов А.В.      

директор Департамента науки, высоких технологий и образования

Макаров Н.А.

Институт археологии РАН

 

Четверушкин Б.Н.

Институт прикладной математики им.  М.В. Келдыша РАН

Молдован А.М.

Институт русского языка РАН

 

Шагалиев Р.М.   

НИИ Экспериментальной физики

Молодин В.И.

Институт археологии и этнографии

СО РАН

Шахнов В.А.      

МГТУ им. Баумана (отв. секретарь совета)

 

Нарочницкая Н.А.

президент Фонда изучения исторической перспективы

 

 

Пастухова Н.Б.

Московский государственный юридический университет

 

 

Потапов А.А.

Научно-исследовательский институт нейрохирургии

 

 

Решетов И.В.

Первый Московский государственный медицинский университет

 

 

Сергеев А.М.

Институт прикладной физики РАН

 

Стегайлов В.В.

Объединенный институт высоких температур РАН

 

 

Тишков В.А.

Институт этнологии и антропологии

(из Совета РГНФ)

 

Торкунов А.В.

МГИМО

(из Совета РГНФ)

 

Ушаков Д.В.

Институт психологии РАН

 

Филонов М.Р.

Проректор МИСиС

 

Фридлянов В.Н.

доктор экономических наук

 

 

Хлунов А.В.

генеральный директор Российского научного фонда

 

 

Церетели З.К.

президент Российской академии художеств

(Из Совета РГНФ)

 

Шагалиев Р.М.

НИИ экспериментальной физики

 

 

 

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