Цены поднимут по-тихому

По расчетам Министерства сельского хозяйства, виноделие может принести России более 1,1 трлн рублей суммарного дохода за 2016–2025 годы. Но для этого уже в следующем году надо установить минимальную розничную цену на «тихие вина» (все, кроме игристых) в размере 200-250 рублей за бутылку. В Минсельхозе при этом просят «не трогать» акцизы на вино в течение трех-четырех лет.

Согласно представленному на днях документу Минсельхоза «Концепция развития виноградарства и виноделия в РФ на период 2016–2020 годов и плановый период до 2025 года», общий доход государства за 2016–2025 годы от различных поступлений (налоги, пошлины, акциз, прочие сборы) при условии реализации всех предложенных концепцией мер, по оптимальному сценарию оценивается на уровне 1,118 трлн рублей, а чистая прибыль производителей от реализации своей продукции — около 185 млрд рублей.

Минсельхоз при этом считает необходимым ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на вино в размере 200-250 рублей за 0,75 литра уже в 2017 году. Как сообщил журналистам директор департамента пищевой, перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев в кулуарах Всероссийского саммита виноделов в Абрау-Дюрсо, предложения по введению МРЦ на тихие вина министерство намерено разработать в ближайшее время.

«Предложения [по введению МРЦ на "тихие вина"] мы будем обсуждать. Но вообще в идеале уже в следующем году надо вводить. Надо двигаться вперед и использовать все возможные методы для того, чтобы развивать отечественное виноградарство и виноделие», — сказал Ахпашев, его слова цитирует РИА Новости.

«Мы считаем, что эффект от установления такой цены может быть положительным. По крайней мере, нам надо это попробовать», — добавил он. Такая мера улучшит качество потребляемого в России вина. Главное, по мнению Ахпашева, «правильно нащупать цену».

В Минсельхозе при этом выступают против повышения акцизов на вино из российского винограда. «На вина из отечественного виноматериала ставка (акциза) недавно была изменена, и по ним точно нельзя трогать в ближайшее время», — заявил Ахпашев. При этом, по его мнению, акциз на вино из иностранного сырья не должен повышаться хотя бы в течение ближайших трех-четырех лет.

Ранее администрация Краснодарского края подготовила обращение в Минсельхоз РФ с просьбой отложить повышение акцизов на вино на 3-4 года, чтобы дать возможность виноделам подготовиться. В то же время, губернатор региона Вениамин Кондратьев назвал повышение акцизов «ударом по уже работающим виноделам».

В свою очередь, Минфин предлагает вдвое увеличить акциз на «тихие вина», то есть на все, кроме игристых вин (шампанских), фруктовых вин, винных напитков, изготовленных без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, винного или фруктового дистиллята.

Такие цифры содержаться в проекте «Основные направления налоговой политики на 2017-2019 гг.» При реализации предложений Минфина подорожает более чем вдвое и акциз с таких некрепких напитков, как сидр, пуаре, медовуха — с 9 рублей за 1 литр в 2016 году до 21 рублей за 1 литр.

Что говорят виноделы?

Минимальные цены на алкоголь в России вводят с 2009 года: эта мера, по замыслу, служит для отсечения дешевых нелегальных напитков, но на деле поднимает ценник и на всю остальную продукцию.

Как заверил президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович, цены на вино в России до конца года не вырастут. «Я не ожидаю до конца года повышения цен [на вино]», — сказал Попович в интервью ТАСС.

Тем не менее, он отметил, что в случае повышения акцизов на ряд винодельческой продукции, которое планируется Минсельхозом, некоторые предприятия могут пойди на повышение цен на свое вино. «Если нам акцизы увеличат в два раза, увеличение цен [в будущем] на 10-20% неизбежно», — уточнил он.