Если вы решите пойти в бассейн, то вам наверняка понадобится медицинская справка. Все знают, что любую справку теперь можно купить. Я же решила получить ее в обычной взрослой поликлинике. Оказалось, что эта услуга не покрывается нашей медицинской страховкой, а платная услуга стоит 800 рублей. Еще год назад в другой городской поликлинике она стоила 500.

Получая эту справку, поразилась бюрократизму медицинского учреждения. Минут 10 ожидания в очереди. Потом минут 10 милая девушка из отдела платных услуг заполняла несколько копий договора на нескольких страницах, общую тетрадь, готовила квитанции об оплате, мою временную медицинскую карту и талоны на анализы. Потом мне надо было расписаться на трех договорах, двух квитанциях и еще где-то. Оплатить медуслуги можно было там же, если с собой была карта Сбербанка, через терминал, наличные в поликлинике не принимали.

Потом с 8 до 10 утра нужно было принести или сдать анализы. Через несколько дней та же девушка из отдела платных услуг выписала мне справку в бассейн, но это было еще не всё. Нужно было заверить её у терапевта на 6 этаже, потом отнести договора на подпись на 7 этаж, а потом поставить печать на справке на 1 этаж. У двери терапевта сидело несколько человек, я им сказала, что «мне только подписать» и нагло полезла без очереди. Но оказалось, что терапевт нужно было сделать запись в своем компьютере, распечатать документ о моем осмотре и пр. На это ему понадобилось минут 5. Можете догадаться, что мне сказали в очереди, при выходе из кабинета терапевта.

Потом я пошла подписывать договора (мне они были не нужны, а были нужны поликлинике), кажется, к главному врачу. «Посидите в коридоре», – сказала мне девушка. Минут 20 я просидела, а потом стала нервничать. «Девушка, вы обо мне не забыли?». «Сидите и ждите». Прошло еще какое-то время. «Девушка, эти договора нужны не мне, а вам. Мне нужна только справка в бассейн. Мне нужно на работу!». После этого обращения подписанные договора принесли минут через 5. Поставить печать на 1 этаже уже оказалось делом быстрым. Пожилая дама, сидевшая рядом, посетовала, что за такую справку берут 800 руб и страховка не действует. Итоговые затраты по времени, исключая поездку в поликлинику и обратно три раза, составили не менее полутора часов плюс кучу ненужных никому бумаг.

Пожаловалась на бюрократизм нашей медицины в Фейсбуке, друзья поделились очевидным советом – делать справки в частных конторах – получится дешевле и быстрее. Моя однофамилица Ирина Демина отметила, что «за 300 рублей вам эту справку со всеми печатями домой привезут. Если вдруг проблемы с совестью, то можно утешаться следующими обстоятельствами: 1) в ней нет никакого медицинского и эпидемиологического смысла, поэтому нигде кроме советских бассейнов она не требуется, 2) согласно СанПИНу, регулирующему работу бассейнов, справка не нужна (с СанПИНом вы можете сходить в суд, и выиграете, но это займет немного дольше и выйдет немного дороже).»

Другая френдесса заметила, что «влетела в такую же проблему год назад. В итоге теперь прохожу мед осмотр в самом спортивном клубе. 300 руб., 10 минут времени».

Потом разгорелась дискуссия, а нужна ли вообще справка в бассейн. Та же Ирина Демина заметила, что «не только в США и в остальном мире, но даже в спортклубе в соседнем здании в Москве никому в голову не придет спрашивать справку.» В самом деле, мы с сыном ходили в бассейн в Германии, немного поразились тому, что временную раздевалку каждый человек или семья создают себе из сдвигающихся дверей, и никакой справки не потребовали. А бассейн был гораздо интереснее – с горячей водой, обычный, детский и с огроменной горкой «на покататься».

На тезис «а в Америке не требуют» медицинский журналист Алексей Водовозов заметил, что может и не требуют, зато у них другие проблемы возникают. «Помнится, легионеллу там тоже успешно отлавливали». Он дал ссылку на государственный американский ресурс – Центры по контролю и профилактикой болезней Министерства здравоохранения США (Centers for Disease Control and Prevention), на котором сообщается, что в 2013 году были проведены инспекции бассейнов в пяти штатах: Аризоне, Калифорнии, Флориде, Нью-Йорке и Техасе. Исследователи проанализировали данные около 84 тыс. обычных проверок около 49 тыс. водных центров, включая бассейны, водные игровые площадки, ванн с горячей водой (hot tubs) и пр.

Оказалось, что в почти 80% случаях было найдено хотя бы одно нарушение. Более того, 1 из 8 инспекций привела к немедленному закрытию водного учреждения из-за серьезных нарушений в правилах охраны здоровья или безопасности. В результате проверок были закрыты 1 из 5 детских бассейнов – наибольший процент среди проинспектированных учреждений. Наиболее общее нарушение было связано с качеством воды – сильного отклонения от нормы показателя pH (15% от всех нарушений), проблемами со спасательным оборудованием (13%) и концентрацией дизинфектанта.

На вопрос, а чем можно в бассейне заразиться, Алексей Водовозов ответил следующее: «Это, в первую очередь, зависит от санитарного состояния бассейна. Если там все нормально с обработкой воды и помещений, то никаких особых проблем не будет. Но если в бассейн нырнет гражданин с дизентерией, гепатитом А или чем-то похожим, то возможны и неприятные последствия».

В сентябре Роспотребнадздор приостановил допуск школьников в бассейны в ряде регионов страны из-за энтеровирусной инфекции. Об этом сообщила "Российская газета" от 24 сентября 2016 года. Отмечается, что наиболее высокая заболеваемость была зарегистрирована в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Республике Калмыкия, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Тыва, Томской и Ярославской области и запрет на посещение бассейнов будет снят после стабилизации ситуации.

Профессор ВШЭ Василий Власов считает, что «наиболее вероятно в бассейне заразиться грибком», что, кстати, терапевты не всегда и проверяют. Комментируя цену справки в госучреждениях, он отметил, что «в объем работ по её "подготовке" вставляют всё, в т.ч. анализы, чтобы плата была выше».

Интересно, что на том же американском ресурсе гражданам советовали, как они лично могут проверить качество воды в бассейне. Для этого, например, можно использовать обычные полоски для проверки уровня pH, хлора или брома. Любителей плаванья также просят убедиться в том, что дно бассейна видно, что важно для проведения спасательных операций. Стоит также обращать внимание на целостность покрытия внутренности бассейна. Отколовшаяся плитка может привести к порезам и травмам.