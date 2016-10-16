В Гоа лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подписали итоговую декларацию саммита и приняли совместный годовой план действий по реализации этой декларации. Кроме того, принят меморандум о взаимопонимании по созданию платформы сельскохозяйственных исследований, положение о Комитете по таможенному сотрудничестве стран БРИКС и меморандум о взаимопонимании между дипломатическими академиями.

Члены БРИКС выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке: «Мы поддерживаем все усилия, направленные на то, чтобы найти способы урегулирования кризисов в соответствии с международным правом и принципами уважения независимости, территориальной целостности и суверенитета стран региона».

В итоговой декларации главы государств-участниц БРИКС призвали к борьбе с международными организациями, признанными ООН террористическими. Особенно главы государств обращают внимание «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), которое «представляет глобальную и беспрецедентную угрозу международному миру и безопасности». Лидеры БРИКС призвали все страны разработать всеобъемлющую конвенцию о международном терроризме в рамках Генассамблеи ООН.

Декларация также содержит пункт, посвященный конфликту в Сирии. Лидеры «пятерки» заявляют, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем в интересах сирийского народа. «Мы призываем все вовлеченные стороны к всеобъемлющему и мирному завершению конфликта, принимая во внимание легитимные устремления народа Сирии, через национальный диалог и политический процесс, возглавляемый Сирией, на основании Женевского коммюнике 2012 года, а также резолюций Совбеза ООН», — говорится в документе.

В декларации страны БРИКС осудили практику военного вмешательства во внутренние дела других стран и введения односторонних санкций «в нарушение международного права и общепризнанных норм международных отношений». Документ утверждает, что ни одно государство не должно упрочивать свою безопасность за счет других.

Члены БРИКС также подтвердили центральную роль ООН в мире и в решении текущих международных проблем. «Мы повторяем наше общее видение текущих глубоких изменений в мире, который переходит к более справедливому, демократическому и многополярному международному порядку на основе центральной роли ООН и уважения международного права. Мы вновь подтверждаем необходимость координации усилий для решения глобальных проблем и практического сотрудничества в духе солидарности, взаимопонимания и доверия», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин в рамках саммита провел ряд двусторонних встреч, в том числе с лидерами Индии, Китая и ЮАР. Сближения экономик стран БРИКС, по его словам, можно добиться, в том числе, путем финансирования национальных проектов через новый банк развития БРИКС. Принятие стратегии развития этого банка Путин назвал одной из ключевых задач: «Нужно определить географические и отраслевые приоритеты, а затем начать разработку критериев принятия новых членов банка, зафиксировать основные параметры его инвестиционного портфеля».

Отдельно российский президент коснулся темы борьбы с терроризмом. «Мы убеждены, что урегулирование международных конфликтов должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами, и не приемлем политику силового давления в любой форме, ущемление суверенитета других государств», – заявил он.

Вместе с тем Путин признал наличие проблем между странами БРИКС. Оптимизм, по его словам, вселяет заинтересованность сторон в решении этих проблем. «Некоторые наши партнеры всегда пытаются найти проблемы, чем бы мы ни занимались и что бы мы ни делали. У нас есть хорошая пословица: когда в чужом глазу соринку видят, а в своем бревна не замечают».

Следующий саммит БРИКС пройдет в 2017 году в Китае.