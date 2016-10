Днем 15 октября 2016 года всех тех, кто интересуется исследованием комет и следит за научными событиями, пронзила новость о неожиданной смерти открывателя нескольких комет (в 1969 и 1986 годах), известного астронома, доктора физико-математических наук, директора Киевского планетария Клима Ивановича Чурюмова (род. 19 февраля 1937).

Его внучка Маша Мюллер, работающая над Ph.D. диссертацией по астрофизике, написала в Фейсбуке «Ты был таким знаменитым ученым, человеком, которым меня больше всего вдохновлял и являлся примером в жизни. Мы все здесь, внизу, будем по тебе, дедушка, скучать. Покойся с миром. Космос всегда был, есть и будет» (You were such a rock star scientist, my biggest inspiration and my role model. We'll all miss you down here grandpa! Rest in peace 'the Cosmos is all that is or was or ever will be').

Две недели назад он был бодр и энергичен, когда выступал с лекциями в Московском планетарии. Взяла на его лекцию своего сына, очень хотелось ему показать человека, который при жизни стал легендой. На удивление народа была не так много…. Лекция и 20-минутный фильм «Розетта» оказались превосходными. Клим Иванович будет продолжать обращаться к людям, но только уже в виртуальном, цифровом образе этого полнокупольного фильма.

Спросила Клима Ивановича о здоровье его жены. Два года назад, когда я была в Киеве и делала с Чурюмовым интервью о его жизни, узнала, что та болеет и муж очень переживает за ее здоровье. Так вышло, что он ушел раньше, смерть застигла астронома в пути на лекцию из Киева в Харьков. И теперь в Харькове любители науки смогут с ним только попрощаться….

Астрохимик Дмитрий Вибе, с которым мы оказались на лекции 30 сентября, также был поражен печальной новостью:

«С Климом Ивановичем Чурюмовым я познакомился довольно давно, примерно четверть века назад, на Зимней астрономической школе в Коуровской астрономической обсерватории Уральского государственного университета (моей альма-матер). И мне всегда было необычно слышать знакомое имя в обозначении одной из самых (теперь) знаменитых комет.

И вот я слышу удивительную новость — 29 и 30 сентября К.И. Чурюмов будет читать лекции о "своей" комете в Московском планетарии! 29 сентября я прийти никак не мог, так как сам читал лекцию, но другую встречу, назначенную на вечер 30 сентября, отменил и пошёл в планетарий, предварительно днём в прямом эфире проследив за тем, как угасает сигнал от "Розетты". "Это же шанс прикоснуться к истории — подумал я, — послушать открывателя кометы в тот самый день, когда завершилась экспедиция к ней". Да и просто повидаться хотелось; до этого мы чуть-чуть разминулись в Киеве в ноябре 2014 года, когда на комету опустился зонд "Филы".

На фото: После лекции 30 сентября в Московском планетарии Клим Иванович подписывал свои книги.

К сожалению, встреча 30 сентября оказалась короткой, так как пообщаться с К.И. хотели многие. Нам удалось только поздороваться и перекинуться парой дружеских фраз. Но, к счастью, она всё-таки состоялась, хотя могла бы и не случиться. И из-за этого сейчас, конечно, ощущается какое-то недоумение: "Как же так, мы же всего две недели назад виделись!" Но что делать. Останется память, останутся фотографии, останется книга К.И. Чурюмова "Кометы и их наблюдение", которую я несколько дней назад купил в букинистическом магазине в Нижнем Новгороде и думал о том, как бы это так устроить, чтобы К.И. её подписал».

Как отмечается на сайте 112.ua, именем ученого названы не только две открытых им кометы, но и малая планета № 2627. «Астроном Николай Черных назвал открытый им астероид № 3942 именем "Чуриванния" в честь двух Иванов Ивановичей Чурюмовых — отца и брата Клима Ивановича Чурюмова. Кроме того, американский профессор Элеанор Хелин назвала одну из малых планет (№ 6646) в честь матери Клима Антонины Михайловны Чурюмовой "Чуранта"».

Там также приводится подробная биография ученого, выпускника физического факультета Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. "В сентябре 1969 года вместе с аспиранткой Светланой Герасименко во время наблюдения за кометой Комас-Сола они сделали фото, на котором оказалась еще одна комета, получившая название по имени первооткрывателей — "Комета Чурюмова-Герасименко" (67P/Churyumov-Gerasimenko). ...В 1986 году Клим Чурюмов открыл вторую, долгопериодическую, комету вместе с В. В. Солодовниковым (из Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова, Казахстан). Она получила название кометы Чурюмова-Солодовникова (C/1986 N1 Churyumov-Solodovnikov)", - отмечается в некрологе известного астронома.

Меня с Чурюмовым познакомил астроном, лауреат и финалист премии «Просветитель» Владимир Сурдин, в день, когда приехал в Киев читать лекцию в Киевском доме ученых. Клим Иванович пришел на лекцию московского коллеги. О смерти Чурюмова Владимир Георгиевич узнал в тот самый момент, когда рассказывал слушателям о комете Чурюмова-Герасименко в Московском планетарии, но не стал говорить об людям, чтобы они узнали об этой горькой новости не от него.

Владимир Сурдин написал о своем коллеге следующее: «С Климом Ивановичем я был знаком более 30 лет. Встречались мы, как правило, в дни студенческих зимних каникул на Урале под Екатеринбургом, где ежегодно проводится зимняя астрономическая школа. На реке Чусовой есть обсерватория Уральского университета и там со своей страны собираются студенты-астрономы, которым читают лекции преподаватели и действующие астрономы. Чурюмов ездил туда лет 30 подряд, считал, что это важная миссия.

В последнее время мы встречались в Киеве, куда я ездил по приглашению украинских коллег с лекциями. Помню холодный зал Киевского Дома ученых, публика в пальто, лица усталые, входит Клим - все встают, улыбаются и аплодируют. А он смущенно опускает голову. Светлый он был человек, скромный и доброжелательный. Его коньком были кометы и Солнечная система — он был человек ближайших окрестностей Земли. Но вообще у него был широкий диапазон интересов, он был увлекающимся человеком, до последнего дня отдававшим всего себя науке и просвещению.

Имя Клима Чурюмова останется в истории астрономии, благодаря счастливому стечению нескольких обстоятельств. Комета Чурюмова-Герасименко стала первой, к которой была направлена серьезная космическая экспедиция: никогда прежде на поверхность кометы не опускался мягко космический аппарат, никогда не становился ее спутником. Эта космическая миссия стала первым детальным исследованием кометы. А случайность заключается в том, что сама комета Чурюмова-Герасименко была открыта еще в 1969 году и долгое время не привлекала к себе внимания среди десятков себе подобных.

Но внезапно она оказалась единственной возможной целью, которой мог достичь европейский космический аппарат «Розетта». Вообще-то его готовили для полета к другой комете, но из-за небольшого технического сбоя окно запуска — период времени, в который аппарат мог стартовать с Земли, чтобы достичь первоначально намеченной кометы — прошло. Стали разыскивать другую подходящую комету, и единственной достойной и достижимой оказалась комета Чурюмова-Герасименко. В тот день советские астрономы — исследователи комет — прославились на весь мир.

Как профессор университета он многое сделал для науки и высшего образования — у него сотни статей и десятки учеников. Кроме этого он занимался популяризацией науки, писал детские книжки, которые очень уважались в народе, а еще писал народные украинские песни. Народные — потому что они пошли в народ: их пели и поют до сих пор.

В последние годы Чурюмов работал директором Киевского планетария, а это было не просто. На Украине науке не особенно поддерживают, а планетарий — технически сложное сооружение. Даже богатая Москва была лишена своего планетария на протяжении почти двадцати лет, а в Киеве он не прекращал работу с советских времен и до сегодняшнего дня. В этом большая заслуга Чурюмова. Закончилось исследование кометы, окончилась и жизнь астронома. Счастливая судьба».

На фото: перед лекцией 30 сентября К.И. Чурюмов дал комментарий московскому телеканалу.

Фото на память. Эту модель ядра кометы К.И. Чурюмов подарил Московскому планетарию

Фото с коллегами (слева направо): Лев Зеленый (директор ИКИ РАН), ?, Леонид Ксанфомалити, Клим Чурюмов, Ярослав Губченко (соавтор по фильму), Дмитрий Вибе, Фаина Рублева (научный директор Московского планетария)

Прощайте, Клим Иванович!