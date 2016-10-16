В исключительной экономической зоне России в Приморье задержано северокорейское рыбопромысловое судно, экипаж которого напал на российских пограничников во время проверки. В результате девять членов команды судна-нарушителя получили ранения, один из них позднее скончался. Был ранен также один российский пограничник.

Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в Японском море. Пограничный сторожевой корабль ФСБ остановил северокорейское рыбопромысловое судно «Дае Янг 10», на котором находились 48 граждан КНДР. На борт высадилась осмотровая группа, но члены команд «Дае Янг», по сообщениям пограничников, повели себя агрессивно и отказывались выполнять их требования.

Задержанное судно попыталось скрыться вместе с сотрудниками ФСБ. На предупредительные выстрелы российских пограничников северокорейские рыбаки не реагировали. Было принято решение открыть по винто-рулевой группе корабля огонь на поражение из крупнокалиберного пулемета.

В то же время на корабле рыбаки напали на российских пограничников и попытались отнять у них оружие. Девять граждан КНДР получили ранения, один из них позднее скончался. Один россиянин также был ранен в голову. В результате обстрела, судно потеряло ход и легло в дрейф. Все нарушители были задержаны, пострадавшим оказана помощь.

«Для пресечения попытки насильственного завладения оружием и защиты сотрудников ФСБ России от угрожающего их жизни нападения со стороны северокорейской команды сотрудниками ФСБ последовательно произведена предупредительная стрельба и стрельба на поражение из стрелкового оружия», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Задержанное судно отбуксировали в порт Находка, где с ним будут работать следователи. Российский пограничный корабль вернется в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого управления ФСБ. Генеральное консульство КНДР во Владивостоке проинформировано об этом инциденте.

Северокорейский экипаж подозревают в «применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (часть 1 статья 318 УК). В настоящее время в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.