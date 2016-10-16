Стадия осмысления

Свежий опрос Фонда «Общественное мнение» удивил не только сторонников действующего курса, утверждающих, что санкции нам во благо, а Крым всегда был российским. Удивились и скептики, уверенные в том, что основная масса населения России находится под гнетом медиапропаганды.

Что же показал опрос? Выяснилось, что россиян перестало устраивать то, как СМИ освещают экономические вопросы. Всего за год число тех, кто перестал включать утренние новости и начал слушать только музыкальные волны на радио, выросло аж на 10% - с 41% до 51%. Таким образом, была пройдена некая критическая черта, и вот теперь можно говорить о том, что большая часть населения не верит новостям.

Важна и обратная динамика. Процент тех, кто доверяет сообщениям в СМИ, также упало на 7%, до 40% опрошенных. При этом 46% россиян считают освещение ситуации в российской экономике как минимум необъективным. Лишь 32% респондентов с этим мнением не согласились, а каждый пятый (21%) и вовсе не смог ответить на вопрос.

61% опрошенных высказали недовольство работой СМИ по освещению положения дел в отечественной экономике. Экономический блок новостей устраивает лишь 20% участников исследования, а 28% россиян полагают, что реальная картина ситуации в экономике страны не отличается от сообщений, публикуемых в СМИ на данную тему.

Почти половина респондентов оказались пессимистами (а, скорее,реалистами), заявив, что положение дел в экономике России значительно хуже, чем говорят журналисты. В оппозиции оказались только 7%, которые уверены, что средства массовой информации сгущают краски.

Что важно - параллельно с растущим недоверием к официальным СМИ падает интерес к новостям в целом. Всего за год число тех, кто внимательно следит за ситуацией в экономике, упало с 42 до 30%. 62% респондентов признались, что новости из сферы экономики не вызывают у них особого внимания.

Более половины россиян (56%) перестал интересовать курс рубля, хотя 68% респондентов признают, что колебания курса в той или иной мере влияют на их жизнь. 52% участников опроса высказались за укрепление национальной валюты, выразив уверенность, что это поможет укрепить экономику страны, а вот официальную позицию Центробанка, который считает слишком сильный рубль опасным, поддержали только 17% респондентов.

Итоги данного опроса лишь подчеркивают изменения, происходящие в сознании россиян. Вот, к примеру, что продемонстрировал опрос ВЦИОМ, опубликованный 13 октября. Он показал, что россияне стали строже в оценках политического курса страны, индекс политической обстановки, поднявшись в конце лета, в сентябре вернулся к июльским значениям. Данный показатель сильно проигрывает по сравнению с прошлыми годами. Ситуацию оценили как среднюю почти половина опрошенных (49%), положительных и отрицательных оценок было высказано практически поровну (25% и 20% соответственно). Число недовольных политическим курсом страны всего за месяц выросло на 19%, свое одобрение политикам высказывают только 37% опрошенных.