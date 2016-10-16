Встреча по урегулированию конфликта в Сирии, в которой принимали участие министры иностранных дел России, США и семи государств ближневосточного региона, завершилась без каких-либо видимых результатов. Переговорщикам не удалось прийти к компромиссу по дальнейшим действиям для восстановления режима прекращения огня, итоговое заявление не принято. Обсуждение ситуации продолжится в понедельник, 17 октября.

Итоги переговоров прокомментировать журналистам согласились несколько участников, в том числе, министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. Остальные предпочли покинуть Лозанну без комментариев. Госсекретарь США Джон Керри, инициировавший переговоры, назвал их конструктивными и искренними, отметив, что встреча прошла без «напряженных моментов». «Я бы сказал, что все прошло в точности в том виде, в котором мы и хотели»,— отметил он.

Как говорится в сообщении российского МИДа, все участники встречи подтвердили приверженность «сохранению Сирии в качестве целостного, независимого и светского государства, в котором будущее своей страны определят сами сирийцы в ходе инклюзивного политического диалога». В министерстве отметили, что основное внимание во время переговоров уделялось задачам восстановления режима прекращения огня как в Алеппо, так и в Сирии в целом.

«С российской стороны подчеркивалось, что залогом восстановления и успешной реализации режима прекращения огня, обеспечения гуманитарного доступа ко всем нуждающимся является отмежевание отрядов «умеренной» оппозиции от боевиков «Джабхат Фатх аш-Шам» (новое название запрещенной в России группировки Джебхат ан-Нусра) и других аффилированных с ней террористических группировок», — указано в сообщении МИДа.

Встреча в таком формате проводилась впервые. В Лозанне собрались представители государств, имеющих наибольшее влияние на ситуацию в Сирии. К министрам иностранных дел России, США, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Ирана, Ирака, Египта и Иордании присоединился спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Достичь договоренностей не удалось. Состав участников не способствовал этому», — сказал ТАСС член одной из зарубежных делегаций.

По словам Лаврова, участники встречи выдвинули ряд интересных предложений: «Есть несколько идей, которые сегодня обсуждали в этом кругу, представляющем достаточно влиятельные страны, которые могут воздействовать на ситуацию». Министр отметил, что делегаты договорились продолжить взаимодействие в ближайшее время « в расчете на некие договоренности, которые помогут продвигать урегулирование». Участники переговоров высказались за скорейшее начало политического процесса по Сирии.

Арабист Елена Супонина считает, что отсутствие видимых результатов в прошедших переговорах говорит о том, что в ближайшее время не стоит ожидать дипломатического разрешения конфликта в Сирии. «Такой неутешительный итог был вполне ожидаем. Судя по всему, и министр Лавров мало надеялся на прорыв в ходе этих переговоров: слишком много разногласий между США и РФ. К этому надо добавить сохраняющиеся разногласия между ведущими региональными игроками, особенно между Ираном и Саудовской Аравией», — сказала Супонина РИА Новости.

Консультации по Сирии продолжатся в понедельник, 17 октября. Они будут проходить не между главами МИДов, а на менее высоком уровне.