Еще несколько месяцев назад казалось, что санкции против России вскоре если не будут ослаблены, то хотя бы отойдут «на второй план». В прессе появлялись списки стран-членов Евросоюза, которые готовы добиваться отмены санкций, депутаты или целые фракции (пусть и небольшие) в парламентах выступали с заявлениями в поддержку свободы торговли с Россией.

Во всяком случае, рядовой российский телезритель знал: в Европе и Америке Россию не любят, но и там есть наши друзья, которые помогут снять режим санкций. Теперь оказалось, что все не так просто.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung на прошлой неделе сообщила, что канцлер Ангела Меркель собирается уговаривать своих коллег по Европейскому Союзу ввести новые санкции против России. По данным издания, речь идет об ограничениях в самолетостроении и оборонно-промышленном комплексе.

Одновременно в издании The Wall Street Journal появилась статья на ту же тему. Указывалось, что хотя формально механизм принятия новых санкций против России в Вашингтоне или Брюсселе пока не запущен, «европейские столицы уже размышляют, какие могут быть новые санкции».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности (фактически министр иностранных дел ЕС) Федерика Могерини успела заявить, что ни одна страна ЕС пока не предлагала ввести новых санкций против России из-за ситуации в Сирии, но сделала это, как и положено дипломату, так, что сразу стало понятно — вопрос все-таки поднимается.

«Это [введение санкций] не было предложено никем из государств-членов. Санкции обсуждаются в средствах массовой информации, но не на официальных встречах. Ни на одном из заседаний не поднимался этот вопрос. Но у нас есть санкции в отношении сирийского режима и есть дискуссии об этом», — заявила Могерини.

Министр иностранных дел Люксемюурга Жан Ассельборн заявил журналистам перед встречей всех министров иностранных дел ЕС, что прийти к консенсусу относительно новых санкций против Москвы не удастся. «Я не думаю, что будет полезно, если мы сейчас примем решение о санкциях против России», — сказал он. «Во-первых, мы не придем к консенсусу, а во-вторых, я считаю, что сейчас неправильный момент, это контрпродуктивно», — заявил Ассельборн и добавил: «У ЕС нет кнопки, на которую мы можем нажать, чтобы все закончилось».

При этом Владимир Путин уже успел отреагировать на слухи. Российский президент сейчас в Индии на встрече глав стран БРИКС, там ему задали вопрос, не планирует ли Россия отказаться от контрсанкций.

«Фиг им!» — ответил российский президент. «Мы сознательно ввели ограничения на поставку сельхозпродукции, это такой асимметричный ответ. Они нам там по промышленной продукции, продукции двойного назначения, ограничения по финансированию, а мы в ответ не можем же сделать то же самое. То есть можем, но это будет бессмысленно. А мы сделали в той сфере, где для них проблемы создает, там миллиардные ущербы считают, вы же видите. Это же не мы считаем, считают западноевропейские эксперты, представители соответствующих отраслей производства. Поэтому мы делали это там, где нам выгодно было это делать. И мы ничего не будем делать только для того, чтобы кого-то наказать и наказывать себя. Купить билет и не поехать», — пояснил он.