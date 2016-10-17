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17 октября 2016, Понедельник, 10:46
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17 октября 2016, 09:01
Samsung банковский сектор Великобритания Йемен Минэкономразвития патриарх Кирилл РПЦ Сирия США
Илья Карпюк

Заголовки утра. 17 октября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Уведомленные источники» пишет, зачем владельцев иностранных счетов пригласили на собеседование в налоговую.

Минэкономики выступило за налоговый вычет для всех предпринимателей, утверждается в статье «Бизнес хотят избавить от кассовой дискриминации».

О том, как предстоятель РПЦ прибыл в Лондон с пастырским визитом, можно почитать в статье «Патриарх помолился за королеву».

«Ведомости»: «Иностранные инвесторы расскажут Медведеву, на каких условиях хотят работать в России». Для импортозамещения им нужно эффективное регулирование и рынок поставщиков.

«Почему Samsung может извлечь пользу из фиаско Galaxy Note 7»: компания стала жертвой собственной агрессивной политики, но столь же агрессивно исправляет ошибки.

«Экспорт автомобилей из России в 2017 году может удвоиться»: этому поможет продолжение госпрограммы поддержки экспорта.

РБК в статье «Батяня-контракт» пишет, как новый закон может легализовать российских наемников.

В статье «Правительство признало свое вино» говорится о программе развития виноделия в России, которую разработал Минсельхоз.

«Что обсудят дипломаты после встречи по Сирии в Лозанне» написано в статье «Грозят санкциями».

«Известия»: «Российские парламентарии ищут альтернативу ПАСЕ». Сенаторы и депутаты отправляются на ассамблею Межпарламентского союза в Женеве.

«Запуск спутниковой системы "Арктика" перенесен на 2018 год»: Предприятия «Роскосмоса» вынуждены перепроектировать бортовое оборудование космических аппаратов.

«Онлайн-покупки за рубежом станут невыгодными»: Таможенники предложили Минэкономразвития поэтапный переход к НДС и пошлинам на международные посылки с товарами для личного пользования.

«Газета.ru» в статье «Игра с нулевой суммой» пишет, что страны БРИКС хотят стать «мировым правительством».

О том, почему парламент итальянского региона Венето признает Крым российским рассказал его председатель Роберто Чамбетти. Интервью с депутатом озаглавлено цитатой: «Украина — это не проблема Москвы».

«Моторолу отключили в лифте»: статья о гибели одного из самых одиозных «полевых командиров» ДНР.

The Economist пишет про экономику Поднебесной. «Китайский рынок недвижимости: Дикий, но не пузырь» (China's property market: Wild, but not a bubble). Китайский рынок недвижимости по своему поведению сейчас очень напоминает пузырь. Однако это сходство вызвано сильной неравномерностью земельного фонда.

«Бизнес-школы: MBA под давлением» (Business schools: MBAs under pressure). Традиционные школы делового администрирования (MBA) сейчас столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны образовательных онлайн-программ.

Bloomberg: «Мэй торопят с раскрытием стратегии Brexit'а, законодатели настаивают на голосовании» (May Urged to Reveal Brexit Strategy as Lawmakers Push for Vote). Премьер-министр Британии Тереза Мэй испытывает возрастающее давление: от нее хотят, чтобы она раскрыла стратегию выведения Британии из ЕС до того, как начнутся формальные переговоры.

«Путин надеется, что российско-американские связи восстановятся после выборов» (Putin Hopeful Russia-U.S. Ties Can Be Restored After Elections). Россия надеется на восстановление связей с США независимо от того, кто победит на американских президентских выборах.

The Wall Street Journal: «Керри настаивает на прекращении огня в Йемене» (Kerry Urges Yemen Cease-Fire). Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Британии Борис Джонсон призвали к немедленному прекращению огня в Йемене, потому что 18-месячная война продолжает разрушать страну.

«Сирийские повстанцы отбили ключевой город Дабик у "Исламского государства"» (Syrian Rebels Seize Key Town of Dabiq From Islamic State). Сирийские повстанцы, которых поддерживают США и Турция, заявили, что они установили контроль над городом Дабиком, имеющим символическое значение в войне против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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