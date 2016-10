«Коммерсантъ» в статье «Уведомленные источники» пишет, зачем владельцев иностранных счетов пригласили на собеседование в налоговую.

Минэкономики выступило за налоговый вычет для всех предпринимателей, утверждается в статье «Бизнес хотят избавить от кассовой дискриминации».

О том, как предстоятель РПЦ прибыл в Лондон с пастырским визитом, можно почитать в статье «Патриарх помолился за королеву».

«Ведомости»: «Иностранные инвесторы расскажут Медведеву, на каких условиях хотят работать в России». Для импортозамещения им нужно эффективное регулирование и рынок поставщиков.

«Почему Samsung может извлечь пользу из фиаско Galaxy Note 7»: компания стала жертвой собственной агрессивной политики, но столь же агрессивно исправляет ошибки.

«Экспорт автомобилей из России в 2017 году может удвоиться»: этому поможет продолжение госпрограммы поддержки экспорта.

РБК в статье «Батяня-контракт» пишет, как новый закон может легализовать российских наемников.

В статье «Правительство признало свое вино» говорится о программе развития виноделия в России, которую разработал Минсельхоз.

«Что обсудят дипломаты после встречи по Сирии в Лозанне» написано в статье «Грозят санкциями».

«Известия»: «Российские парламентарии ищут альтернативу ПАСЕ». Сенаторы и депутаты отправляются на ассамблею Межпарламентского союза в Женеве.

«Запуск спутниковой системы "Арктика" перенесен на 2018 год»: Предприятия «Роскосмоса» вынуждены перепроектировать бортовое оборудование космических аппаратов.

«Онлайн-покупки за рубежом станут невыгодными»: Таможенники предложили Минэкономразвития поэтапный переход к НДС и пошлинам на международные посылки с товарами для личного пользования.

«Газета.ru» в статье «Игра с нулевой суммой» пишет, что страны БРИКС хотят стать «мировым правительством».

О том, почему парламент итальянского региона Венето признает Крым российским рассказал его председатель Роберто Чамбетти. Интервью с депутатом озаглавлено цитатой: «Украина — это не проблема Москвы».

«Моторолу отключили в лифте»: статья о гибели одного из самых одиозных «полевых командиров» ДНР.

The Economist пишет про экономику Поднебесной. «Китайский рынок недвижимости: Дикий, но не пузырь» (China's property market: Wild, but not a bubble). Китайский рынок недвижимости по своему поведению сейчас очень напоминает пузырь. Однако это сходство вызвано сильной неравномерностью земельного фонда.

«Бизнес-школы: MBA под давлением» (Business schools: MBAs under pressure). Традиционные школы делового администрирования (MBA) сейчас столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны образовательных онлайн-программ.

Bloomberg: «Мэй торопят с раскрытием стратегии Brexit'а, законодатели настаивают на голосовании» (May Urged to Reveal Brexit Strategy as Lawmakers Push for Vote). Премьер-министр Британии Тереза Мэй испытывает возрастающее давление: от нее хотят, чтобы она раскрыла стратегию выведения Британии из ЕС до того, как начнутся формальные переговоры.

«Путин надеется, что российско-американские связи восстановятся после выборов» (Putin Hopeful Russia-U.S. Ties Can Be Restored After Elections). Россия надеется на восстановление связей с США независимо от того, кто победит на американских президентских выборах.

The Wall Street Journal: «Керри настаивает на прекращении огня в Йемене» (Kerry Urges Yemen Cease-Fire). Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Британии Борис Джонсон призвали к немедленному прекращению огня в Йемене, потому что 18-месячная война продолжает разрушать страну.

«Сирийские повстанцы отбили ключевой город Дабик у "Исламского государства"» (Syrian Rebels Seize Key Town of Dabiq From Islamic State). Сирийские повстанцы, которых поддерживают США и Турция, заявили, что они установили контроль над городом Дабиком, имеющим символическое значение в войне против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).