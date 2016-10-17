Один из богатейших людей страны, Алишер Усманов, перестал быть налоговым резидентом России — большую часть 2015 года он провел в Европе. Для масштаба: в 2015 году Усманов заплатил как налогоплательщик около 21 млрд рублей, это чуть меньше бюджета Нижнего Новгорода.

Предприниматель «сконцентрировался на спортивной и филантропической деятельности», объяснили Forbes в USM. Так, по всей видимости, теперь называется нежелание платить налоги в российский бюджет и, например, следовать букве законодательства о деофшоризации.

Впрочем, повышая налоги и сборы, Минфин думает не об Усманове, а о куда менее обеспеченных россиянах — которые не могут в любой момент переехать в Монако и вынуждены иметь дело с ФНС.