Иван Грозный как герой нашего времени
В России появился первый памятник царю Ивану Грозному. Его открытие приурочили к православному празднику Покрову Пресвятой Богородицы. Памятник был открыт в Орле по инициативе местных властей.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский и раньше уже высказывался на тему личности Грозного, по его мнению, несправедливо оболганного историками. Открытие памятника вызвало новый виток споров на эту тему.
Памятник поставлен неслучайно, убежден аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.
«В Орле поставили памятник Ивану Грозному. Про это многое уже сказано и, по сути, больше разговаривать тут особо не о чем, поскольку в России много плохого, много хорошего, и среди хорошего – это, в общем-то устоявшаяся точка зрения по поводу того, что дурно, а что благо в русской истории, особенно что касается дореволюционной эпохи, поскольку авторитет Николая Михайловича Карамзина по большому счету непререкаем, и все оценки, которые содержались в его «Истории государства российского» и есть магистральные оценки, которых придерживается все общество.
Хотелось бы обратить внимание на два обстоятельства, которые представляются в этой связи важными. Обстоятельство первое (и, в общем, лежащее на поверхности) – это то, что происходит сейчас.
Плохое образование. Это очень серьезная борьба. Победитель в этой борьбе может получить настолько много, что мы в результате можем потерять страну. Это не пугалки, это не увещевания – это абсолютная констатация того, что мы видим вокруг себя. Дальше каждый сам заполняет пустые места в предложении, как посчитает нужным: «Мы потеряем страну, потому что (впишите желаемое)».
Борьба за плохое образование – это борьба за плохое все. Борьба за плохую медицину, борьба за плохие товары, борьба за плохое поведение на улице, и так далее, и так далее. Я, конечно, далек от мыслей, что если человек предпочитает Эдуарда Асадова Константину Случевскому, то это говорит о том, что страна в находится в когнитивном тупике. Но высшее образование – это такая страшная штука. Она как пепел Клааса – все время стучит в сердце. И все-таки что-то в этом есть. Отсутствие вкуса, как мне представляется, тоже очень дурно влияет на социально-политический климат – о чем, собственно, были очень хорошие статьи у нас на «Полит.ру», если не ошибаюсь, Вахштайна.
Не хочу тут поднимать святых мертвецов из могил и ссылаться на то, что лучше знать правильно, хорошо и много, чем не знать ничего. Не об этом речь. В известном смысле то, что мы видим по Ивану Грозному, является естественным следствием того культа своеобразной истории, который мы видим в течение последних десяти лет.
Я не хочу сказать о том, что это – какая-то плохая и неправильная история. Я хочу сказать о том, о чем всегда хочется сказать в этой связи. По-настоящему образованный слой в России всегда был настолько тонким и настолько узким, что, как только знание выходило за его пределы, начиналось то, что мы видели вокруг себя очень часто. Классический пример – это революционные события начала двадцатого века. Но есть и много неклассических примеров, и один из них мы видим сейчас: отсутствие профессионального кластера, в том числе и в истории, в том числе и в исторической социологии, в том числе и в каких-то количественных дисциплинах, отсутствие обратной связи с обществом и выдает то, что мы видим сейчас. Попытка присоединиться к корням какими угодно методами, какими угодно способами, зачастую – теми, которые не выдерживают сколько-нибудь серьезной исторической критики.
Тут, конечно, надо говорить о кризисе гуманизма, поскольку сам интерес к фигуре Грозного и, как следствие, к фигуре Сталина (тут можно поменять их местами – как мне кажется, одно и то же), свидетельствует об этом. И, конечно, интерес к фигуре Грозного – это уж, конечно, история совсем в сторону, но важно это понимать – в общем, конечно, рефлексия по поводу фильма Сергея Михайловича Эйзенштейна главным образом, а не по поводу «Истории государства Российского». Точно так же, как когда мы говорим о культе Александра Невского, присущем тем или иным территориям, тем или иным социальным группам.
Но, повторяю, сейчас не о том речь. Речь о том, что стремление к своему «укоренению» приводит к попытке отыскания своих предков странным образом, в странное время и при странных обстоятельствах. Ну, а с другой стороны: а почему бы, собственно, части спецслужб, особенно – искушенной в определенных делах, вести свою родословную не от Феликса Дзержинского, а от Малюты Скуратова? По-моему, нормально. Или от Шишковского. И те, и другие – точно такие же исторические персонажи; и те, и другие – не просто звери-людоеды и кровопийцы-душегубы, а звери-людоеды и кровопийцы-душегубы, руководствовавшиеся какими-то совершенно конкретными историческими и, может, даже благими соображениями.
Это было первое, хотя и непропорционально большое размышление. Второе – короткое и, как мне кажется, значительно более важное. Мы знаем, что в обществе не консенсуса в отношении фигуры Сталина. Говорят сейчас про это много, и очень хорошо говорят – знаете, как у Тургенева: «Они поженились, и, может быть, доживут до любви». Так и здесь: надеюсь, мы доживем до какого-то консенсуса.
Но при этом надо понимать, что, в общем, Сталин, при всем своем «большевистском антибольшевизме», все-таки, конечно, был, скажем так, социальным технологом. Когда он сталкивался с задачей, которую, как ему казалось, он не в состоянии решить, он прибегал к «хирургическому вмешательству», полагая, что тем самым задача будет разрешена. Классический пример, да простят меня наши польские друзья и коллеги, – это Катынь.
Опять-таки, здесь очень не хочется давать каких-либо оценок, но было для советского истеблишмента было совершенно очевидно, что польская элита никогда, ни про каких условиях не будет проводить не то что просоветскую, но даже пророссийскую политику. И поэтому было поступлено так, как поступлено. Прощения этому нет, забвения этому нет, но тут есть какие-то внятные побудительные мотивы. Как у преступника: «я убил ее, потому что…» – и дальше следует какой-то перечень. Это достойно того, чтобы быть исследованным, – хоть, конечно, не достойно того, чтобы быть прощено или понято. А в случае с Иваном Грозным мы имеем дело с совершенно другими вещами.
Иван Грозный – это правитель, который многое сделал, но, как говорят футбольные болельщики, «счет на табло». Посмотрите, что было с русским государством в 80-ых годах шестнадцатого века. Посмотрите, во что оно превратилось. Посмотрите, в какую яму оно, благодаря усилиям Ивана IV, было опущено. Можно много говорить про Казанское и Астраханское ханство. Но, как мне кажется, эти достоинства не стоят и половины тех недостатков, которые мы легко отыскиваем в его правлении.
Тем не менее, на сегодня у части истеблишмента существует версия «Ну, царь – это же хорошо!». Я не говорю о том, что здесь какие-то «кесаребожие» возникает. Я не говорю о том, что кто-то проецирует события шестнадцатого века на события века двадцать первого и пытается должным образом показаться перед какими-то освященными властью лицами. В этом отношении был замечательный текст Дмитрия Орлова – почитайте и насладитесь в полной мере тем, как работает сознание у людей, которые привыкли выдавать наверх то, что, как им кажется, должны хорошо читать в околовластных кругах.
Но речь даже не об этом. Для меня в той связи, о которой мы говорили, Иван Грозный – это классический пример того русского государства, к которому очень не хотелось бы никаким образом примыкать. Поскольку убийство своих политических врагов – и даже не врагов, а людей, заподозренных в том, что они как-то негативно могут что-то сделать – есть свидетельство только одного: свидетельство глубочайшего непрофессионализма управленческой политики.
Принципом «человека наоборот» является знаменитое наполеоновское: «Мне совершенно все равно, как человек ко мне относится – важно, чтобы он на меня работал». И так судит профессиональный государственный деятель. С Иваном Грозным все ровно наоборот. Дело не в том, что он – самодур, убийца и человек, по-видимому, страдавший каким-то психическим недугом. Дело в том, что он – государственный непрофессионал. Ничем другим подобные немотивированные репрессии (если слово «репрессии» в данном случае уместно) объяснить невозможно.
Можно сколько угодно рассказывать о Варфаломеевской ночи, когда было уничтожено больше людей, чем за все правление Ивана Грозного, можно сколько угодно говорить про Генриха VIII и подобных странных персонажах в европейской истории. Но это совершенно не отменяет того, о чем я говорю: каждый человек должен находиться на своем месте. И, например, поэтому лично я с очень большим пониманием отношусь к культу Александра III, который с легкой руки Никиты Сергеевича Михалков вторгся в российское сознание – царя, безусловно, думающего, профессионального и достойного, если можно говорить о том, что царствование в России требует профессионализма.
В случае с Иваном Грозным мы имеем дело с абсолютно другой историей, и в этой связи, конечно, Иван Грозный – герой нашего времени. Потому что то, что зачастую мы видим вокруг себя, то неумение хозяйствовать, то нежелание трудиться, то отсутствие всякого побуждения к общественному благу в известном смысле и связывается лично мной, Василием Измайловым, с именем Ивана Грозного.
Поэтому вот все ругают [орловского] губернатора [Вадима] Потомского, а я в известном смысле хвалю. Говорю: «Молодец, губернатор! Тонко почувствовал момент. Поставил памятник именно тем общественным порокам, которые первенствуют сегодня». Возможно, это станет той самой низшей точкой нашего падения, после которой мы поймем, что, может быть, что-то не так, и начнем что-то делать вокруг себя», – объяснил Василий Измайлов.