Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 октября 2016, понедельник, 16:49
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
17 октября 2016, 15:39
история Орловская область Россия
Василий Измайлов

Иван Грозный как герой нашего времени

Памятник Ивану Грозному в Орле.
Памятник Ивану Грозному в Орле.
Пресс-служба губернатора Орловской области

В России появился первый памятник царю Ивану Грозному. Его открытие приурочили к православному празднику Покрову Пресвятой Богородицы. Памятник был открыт в Орле по инициативе местных властей.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский и раньше уже высказывался на тему личности Грозного, по его мнению, несправедливо оболганного историками. Открытие памятника вызвало новый виток споров на эту тему.

 
Открытие памятника Ивану Грозному в Орле. Фото: orel-region.ru

Памятник поставлен неслучайно, убежден аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«В Орле поставили памятник Ивану Грозному. Про это многое уже сказано и, по сути, больше разговаривать тут особо не о чем, поскольку в России много плохого, много хорошего, и среди хорошего – это, в общем-то устоявшаяся точка зрения по поводу того, что дурно, а что благо в русской истории, особенно что касается дореволюционной эпохи, поскольку авторитет Николая Михайловича Карамзина по большому счету непререкаем, и все оценки, которые содержались в его «Истории государства российского» и есть магистральные оценки, которых придерживается все общество.

Хотелось бы обратить внимание на два обстоятельства, которые представляются в этой связи важными. Обстоятельство первое (и, в общем, лежащее на поверхности) – это то, что происходит сейчас.

Плохое образование. Это очень серьезная борьба. Победитель в этой борьбе может получить настолько много, что мы в результате можем потерять страну. Это не пугалки, это не увещевания – это абсолютная констатация того, что мы видим вокруг себя. Дальше каждый сам заполняет пустые места в предложении, как посчитает нужным: «Мы потеряем страну, потому что (впишите желаемое)».

 
Открытие памятника Ивану Грозному в Орле. Участницы торжественной церемонии. Фото: orel-region.ru

Борьба за плохое образование – это борьба за плохое все. Борьба за плохую медицину, борьба за плохие товары, борьба за плохое поведение на улице, и так далее, и так далее. Я, конечно, далек от мыслей, что если человек предпочитает Эдуарда Асадова Константину Случевскому, то это говорит о том, что страна в находится в когнитивном тупике. Но высшее образование – это такая страшная штука. Она как пепел Клааса – все время стучит в сердце. И все-таки что-то в этом есть. Отсутствие вкуса, как мне представляется, тоже очень дурно влияет на социально-политический климат – о чем, собственно, были очень хорошие статьи у нас на «Полит.ру», если не ошибаюсь, Вахштайна.

Не хочу тут поднимать святых мертвецов из могил и ссылаться на то, что лучше знать правильно, хорошо и много, чем не знать ничего. Не об этом речь. В известном смысле то, что мы видим по Ивану Грозному, является естественным следствием того культа своеобразной истории, который мы видим в течение последних десяти лет.

 
Возложение цветов к памятнику Ивану Грозному. Орел, 14 октября 2016 года. Фото: orel-region.ru

Я не хочу сказать о том, что это – какая-то плохая и неправильная история. Я хочу сказать о том, о чем всегда хочется сказать в этой связи. По-настоящему образованный слой в России всегда был настолько тонким и настолько узким, что, как только знание выходило за его пределы, начиналось то, что мы видели вокруг себя очень часто. Классический пример – это революционные события начала двадцатого века. Но есть и много неклассических примеров, и один из них мы видим сейчас: отсутствие профессионального кластера, в том числе и в истории, в том числе и в исторической социологии, в том числе и в каких-то количественных дисциплинах, отсутствие обратной связи с обществом и выдает то, что мы видим сейчас. Попытка присоединиться к корням какими угодно методами, какими угодно способами, зачастую – теми, которые не выдерживают сколько-нибудь серьезной исторической критики.

 
Открытие памятника Ивану Грозному в Орле. Участники торжественной церемонии. Фото: orel-region.ru

Тут, конечно, надо говорить о кризисе гуманизма, поскольку сам интерес к фигуре Грозного и, как следствие, к фигуре Сталина (тут можно поменять их местами – как мне кажется, одно и то же), свидетельствует об этом. И, конечно, интерес к фигуре Грозного – это уж, конечно, история совсем в сторону, но важно это понимать – в общем, конечно, рефлексия по поводу фильма Сергея Михайловича Эйзенштейна главным образом, а не по поводу «Истории государства Российского». Точно так же, как когда мы говорим о культе Александра Невского, присущем тем или иным территориям, тем или иным социальным группам.

 
Профиль Феликса Дзержинского в офисе УФМС Пресненского района. 2013 год. Фото Алины Пущиной

Но, повторяю, сейчас не о том речь. Речь о том, что стремление к своему «укоренению» приводит к попытке отыскания своих предков странным образом, в странное время и при странных обстоятельствах. Ну, а с другой стороны: а почему бы, собственно, части спецслужб, особенно – искушенной в определенных делах, вести свою родословную не от Феликса Дзержинского, а от Малюты Скуратова? По-моему, нормально. Или от Шишковского. И те, и другие – точно такие же исторические персонажи; и те, и другие – не просто звери-людоеды и кровопийцы-душегубы, а звери-людоеды и кровопийцы-душегубы, руководствовавшиеся какими-то совершенно конкретными историческими и, может, даже благими соображениями.

Это было первое, хотя и непропорционально большое размышление. Второе – короткое и, как мне кажется, значительно более важное. Мы знаем, что в обществе не консенсуса в отношении фигуры Сталина. Говорят сейчас про это много, и очень хорошо говорят – знаете, как у Тургенева: «Они поженились, и, может быть, доживут до любви». Так и здесь: надеюсь, мы доживем до какого-то консенсуса.

Но при этом надо понимать, что, в общем, Сталин, при всем своем «большевистском антибольшевизме», все-таки, конечно, был, скажем так, социальным технологом. Когда он сталкивался с задачей, которую, как ему казалось, он не в состоянии решить, он прибегал к «хирургическому вмешательству», полагая, что тем самым задача будет разрешена. Классический пример, да простят меня наши польские друзья и коллеги, – это Катынь.

 
Книжный развал в Москве. Фото Алины Пущиной.

Опять-таки, здесь очень не хочется давать каких-либо оценок, но было для советского истеблишмента было совершенно очевидно, что польская элита никогда, ни про каких условиях не будет проводить не то что просоветскую, но даже пророссийскую политику. И поэтому было поступлено так, как поступлено. Прощения этому нет, забвения этому нет, но тут есть какие-то внятные побудительные мотивы. Как у преступника: «я убил ее, потому что…» – и дальше следует какой-то перечень. Это достойно того, чтобы быть исследованным, – хоть, конечно, не достойно того, чтобы быть прощено или понято. А в случае с Иваном Грозным мы имеем дело с совершенно другими вещами.

Иван Грозный – это правитель, который многое сделал, но, как говорят футбольные болельщики, «счет на табло». Посмотрите, что было с русским государством в 80-ых годах шестнадцатого века. Посмотрите, во что оно превратилось. Посмотрите, в какую яму оно, благодаря усилиям Ивана IV, было опущено. Можно много говорить про Казанское и Астраханское ханство. Но, как мне кажется, эти достоинства не стоят и половины тех недостатков, которые мы легко отыскиваем в его правлении.

Тем не менее, на сегодня у части истеблишмента существует версия «Ну, царь – это же хорошо!». Я не говорю о том, что здесь какие-то «кесаребожие» возникает. Я не говорю о том, что кто-то проецирует события шестнадцатого века на события века двадцать первого и пытается должным образом показаться перед какими-то освященными властью лицами. В этом отношении был замечательный текст Дмитрия Орлова – почитайте и насладитесь в полной мере тем, как работает сознание у людей, которые привыкли выдавать наверх то, что, как им кажется, должны хорошо читать в околовластных кругах.

 
Шимон Богушович. Битва при Клушине. До 1620. Львовская картинная галерея

 Но речь даже не об этом. Для меня в той связи, о которой мы говорили, Иван Грозный – это классический пример того русского государства, к которому очень не хотелось бы никаким образом примыкать. Поскольку убийство своих политических врагов – и даже не врагов, а людей, заподозренных в том, что они как-то негативно могут что-то сделать – есть свидетельство только одного: свидетельство глубочайшего непрофессионализма управленческой политики.

Принципом «человека наоборот» является знаменитое наполеоновское: «Мне совершенно все равно, как человек ко мне относится – важно, чтобы он на меня работал». И так судит профессиональный государственный деятель. С Иваном Грозным все ровно наоборот. Дело не в том, что он – самодур, убийца и человек, по-видимому, страдавший каким-то психическим недугом. Дело в том, что он – государственный непрофессионал. Ничем другим подобные немотивированные репрессии (если слово «репрессии» в данном случае уместно) объяснить невозможно.

Можно сколько угодно рассказывать о Варфаломеевской ночи, когда было уничтожено больше людей, чем за все правление Ивана Грозного, можно сколько угодно говорить про Генриха VIII и подобных странных персонажах в европейской истории. Но это совершенно не отменяет того, о чем я говорю: каждый человек должен находиться на своем месте. И, например, поэтому лично я с очень большим пониманием отношусь к культу Александра III, который с легкой руки Никиты Сергеевича Михалков вторгся в российское сознание – царя, безусловно, думающего, профессионального и достойного, если можно говорить о том, что царствование в России требует профессионализма. 

В случае с Иваном Грозным мы имеем дело с абсолютно другой историей, и в этой связи, конечно, Иван Грозный – герой нашего времени. Потому что то, что зачастую мы видим вокруг себя, то неумение хозяйствовать, то нежелание трудиться, то отсутствие всякого побуждения к общественному благу в известном смысле и связывается лично мной, Василием Измайловым, с именем Ивана Грозного.

Поэтому вот все ругают [орловского] губернатора [Вадима] Потомского, а я в известном смысле хвалю. Говорю: «Молодец, губернатор! Тонко почувствовал момент. Поставил памятник именно тем общественным порокам, которые первенствуют сегодня». Возможно, это станет той самой низшей точкой нашего падения, после которой мы поймем, что, может быть, что-то не так, и начнем что-то делать вокруг себя», – объяснил Василий Измайлов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Russia Today
В Великобритании заблокированы все счета RT
Руслан Шамсуаров (слева) и Виктор Усков на предварительных слушаниях в Гагаринском районном суде. 31 августа 2016 г.
Гособвинение обжалует приговор сыну вице-президента «Лукойла»
Алишер Усманов
Алишер Усманов перестал быть российским налогоплательщиком
Лидер ИГ Абу Бакр Аль-Багдади
Лидер ИГ аль-Багдади смог спастись от авиаудара в Мосуле
Моторола
В ДНР объявили трехдневный траур по Мотороле
16:47 Иммигранты подняли рождаемость в Германии до 30-летнего максимума
16:32 Силуанов объяснил рост секретной части расходов бюджета
16:29 Суд конфисковал «Гелендваген» сына вице-президента «Лукойла»
16:20 Рябков посулил Вашингтону «ассиметричный» ответ на санкции по Сирии
16:13 В Подмосковье в подъезде поймали метрового питона

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Михаил Друян
Михаил Друян
17 октября 1911 года родился Михаил Друян, оператор-постановщик советских мультфильмов
16:09 Рекордное атмосферное давление зафиксировано в Москве
16:01 Минтранспорта Германии попросило Tesla не использовать слово «автопилот»
16:01 Экспертиза «Полит.ру»: Убийство Моторолы могло быть зачисткой местой элиты
15:52 Осужденного за убийство Политковской попросили оклеветать Березовского
15:40 Памятник палеолитического искусства обнаружен на севере Испании
15:35 В интернете появилось видео пожара на химическом заводе BASF в Германии
15:19 В Абхазии по факту самоподрыва возбуждено уголовное дело
15:04 Гособвинение обжалует приговор сыну вице-президента «Лукойла»
14:55 В аэропортах Украины перестанут говорить на русском
14:52 Эксперт Алексей Портанский: Резолюция ЮНЕСКО по Иерусалиму – немыслимо дремучий шаг
14:50 Патриарху Кириллу в Лондоне подарили щенка корги
14:27 На двух химзаводах BASF в Германии произошел пожар
14:23 В Великобритании заблокированы все счета RT
14:20 Российский посол написал британским парламентариям письмо по Сирии
13:49 Сын вице-президента «Лукойла» приговорен к обязательным работам
13:48 Ирландский барсук раскопал древнее захоронение
13:46 Думский комитет одобрил запрет депутатам голосовать за коллег
13:35 Лидер ИГ аль-Багдади смог спастись от авиаудара в Мосуле
13:30 Замдиректора лагеря на Сямозере признал себя виновным в гибели детей
13:11 Русский музей принял в дар картины Евгении Васильевой
13:10 Вице-президент Афганистана ранен талибами
13:08 «ЭкзоАтлет» тестируют для реабилитации пациентов с диагнозом «рассеянный склероз»
12:58 «АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю
12:50 Рентгеновские лучи открывают секреты античных мастеров
12:47 Россия и Белоруссия определились с ценой на газ
12:27 Минтруд пообещал восстановление доходов россиян к концу 2018 года
12:22 Члены ЕС скептически отнеслись к санкциям против России
12:09 Алишер Усманов перестал быть российским налогоплательщиком
11:54 Бейонсе поранила ухо на концерте
11:46 Суд признал вину участников гонки на «Гелендвагене»
11:43 Китайский чиновник приговорен к смертной казни за взятки в 31,7 млн долларов
11:38 Охраной границ России займется морской робот
11:26 В Госдуме рассказали о сроках размещения в Сирии российской базы ВМФ
11:18 В ДНР объявили трехдневный траур по Мотороле
11:17 В ДНР сообщили об атаке украинских силовиков
11:11 В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,4
11:05 Стокгольмский арбитраж вынесет решение по делу «Газпрома» и «Нафтогаза» в марте
11:00 В ЕС опровергли обсуждение санкций против РФ из-за Сирии
11:00 Великобритания выпала из пятерки привлекательных для инвесторов стран
10:46 В интернете появилось видео с места убийства Моторолы
10:42 В телецентре Абхазии подорвался смертник
10:30 Стоимость нефти снизились из-за расширения буровых установок в США
10:29 Mars Express обнаружил на Марсе погребенные ледники
10:28 Ассанжа лишили интернета
10:24 В США и Японии запретили перевозку Galaxy Note 7 в самолетах
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.