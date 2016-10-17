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17 октября 2016, 11:41

Второй энергоблок АЭС «Куданкулам» подключен к национальной сети Индии

В рамках саммита БРИКС 15 октября 2016 года состоялись официальная церемония посвящения энергоблока № 2 и церемония заливки первого бетона в плиту основания блоков №№ 3, 4 АЭС «Куданкулам» в Индии – первого и важнейшего объекта российско-индийского сотрудничества в сфере атомной энергетики. АЭС «Куданкулам» в штате Тамил-Наду строится при техническом содействии Группы компаний ASE.

Церемония проходила в режиме видеомоста между Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа и президентом Группы компаний ASE В.И. Лимаренко на площадке строительства АЭС «Куданкулам».

«Сегодня мы передаем в эксплуатацию второй энергоблок индийской АЭС. Мы приняли на себя большие обязательства и выполнили их. Это результат исключительно наших совместных с индийскими партнерами усилий. Российско-индийская единая команда сработала «на отлично». Мы продолжаем работу, руководствуясь безусловными принципами безопасности и эффективности. Надеюсь, будем всегда на шаг впереди!» - заявил президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

К настоящему времени индийская сторона завершила необходимую подготовительную работу для начала строительства 3,4 энергоблоков АЭС «Куданкулам», в том числе в рамках принятых на себя обязательств. В регионе размещения станции создана инфраструктура, необходимая для сооружения АЭС, разработана проектная документация. Заказчик объекта – Индийская корпорация по атомной энергии (NPCIL) - получила разрешение на производство земляных работ и начато их полномасштабное развертывание.

«Возводимая по самым современным российским технологиям и с участием наших специалистов атомная станция будет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Индии и повышение её энергообеспеченности, поможет расширить доступ жителей и промышленных производств к надёжным и бесперебойным поставкам электроэнергии и тем самым даст дополнительный импульс к росту индийской национальной экономики», - прокомментировал это событие президент РФ Владимир Путин, заявление которого опубликовано на сайте kremlin.ru. «Россия будет и дальше оказывать всемерное содействие нашим индийским коллегам в развитии ядерной энергетики. Ведётся работа над межправсоглашением по пятому и шестому блокам АЭС "Куданкулам". Всего же на основе российских технологий, наработок в ближайшие 20 лет может быть построено не менее 12 атомных реакторов», - отметил он.

«Мы дали старт новому масштабному проекту по сооружению третьего и четвертого энергоблоков», - подчеркнул Валерий Лимаренко. – «Сегодняшняя закладка второй очереди АЭС «Куданкулам», которая начинается с заливки первого бетона в плиту основания блоков №№ 3 и 4, является очередным важным этапом нашего проверенного временем российско-индийского сотрудничества. Впереди напряжённая, сложная работа, но мы уверены, что только вместе с индийскими партнерами мы сможем достичь успехов в нашей совместной деятельности на благо наших стран. В целом сооружение АЭС «Куданкулам» - яркий пример успешного продвижения на мировом рынке российских высоких технологий».

В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о сотрудничестве в сооружении дополнительных энергоблоков атомной электростанции на площадке «Куданкулам», а также в сооружении атомных электростанций по российским проектам на новых площадках в Республике Индии от 5 декабря 2008 г. стороны приступили к плану реализации проекта сооружения энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Куданкулам» с реакторными установками ВВЭР-1000 МВт каждый.

В основу сооружения АЭС «Куданкулам» положен проект АО «Атомэнергопроект» с энергоблоками ВВЭР-1000 МВт, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов России, МАГАТЭ и сертифицирован на соответствие требованиям клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR).

АЭС «Куданкулам» возводится в штате Тамил Наду Индии в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года.

Генеральный подрядчик (в части рабочего проектирования, поставки оборудования и технического содействия) - АО «Атомстройэкспорт». Генеральный проектировщик - АО «Атомэнергопроект». Заказчик - Индийская корпорация по атомной энергии (ИКАЭЛ).

Группа компаний АSE создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» путем объединения четырех ведущих компаний отрасли: АО «НИАЭП», АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ».
Группа компаний АSE является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая более 30% глобального рынка сооружения АЭС.

Представительства и операционные офисы Группы компаний АSE действуют на территории 15 стран мира, почти 80% портфеля заказов ASE приходится на проекты за рубежом.

Кроме того, ASE реализует проекты по строительству объектов для обращения с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных инженерных объектов. Группа компаний АSE является разработчиком и активно внедряет инновационную систему управления проектами по сооружению сложных инженерных объектов – Multi-D, позволяющую более эффективно управлять такими параметрами, как: бюджет, сроки, качество. Президент Группы компаний ASE - доктор экономических наук Валерий Игоревич Лимаренко.

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