Две недели назад произошла очередная кадровая перестановка, в Калининградской области президент отправил в отставку временно исполняющего обязанности губернатора Евгения Зиничева, а на его место был назначен врио председателя областного правительства Антон Алиханов. Спустя неделю в СМИ началось активное обсуждение того, кому он этим обязан.

Постоянный эксперт «Полит.ру» Василий Измайлов анализирует то, как все это отражается на властных кругах в России: «Очень короткое сообщение, связанное с особенностями нашей политической системы. Как у нас бывает, сомнения в достоверности информации очень высоки, поэтому это лишь одна из версий, хотя и достаточно публичная.

Помните, не так давно мы говорили о том, что произошло что-то совсем непонятное, что-то совсем невообразимое, когда недавний назначенец на должность исполняющего обязанности губернатора Калининградской области ушел в отставку по семейным обстоятельствам, и на его место был назначен молодой технологический управленец, который до этого был в ранге фактического руководителя всего хозяйственного блока. Вот вчера один из сайтов написал о том, что этот молодой и талантливый технологический управленец является выдвиженцем одного очень близкого к высшим эшелонам власти человека. Не буду называть фамилий, не буду называть имен, каждый может погуглить и посмотреть.

Важен не этот текст, и даже не то, почему это произошло, а именно какого рода бизнес должен защитить в данном конкретном регионе данный конкретный назначенец. Здесь другое: еще 4-5 лет назад среди политологов было модно говорить о том, что наступает эпоха равноудаленности, что те люди, которые стоят на самом верху государственной власти в России, пересматривают свой взгляд на ближайшее окружение, и для этого создаются новые соревновательные условия.

Фактов для этого было достаточно, ну, например, отставка господина Стржалковского с поста генерального директора «Норильского никеля», или же массовые снятия губернаторов, обязанных своими выдвижениями Игорю Ивановичу Сечину и еще ряду лиц, не буду называть их поименно. Это, наверное, был 2013 (может быть 2014) год.

После того, как в Кремле поменялся куратор внутренней политики, и на место Вячеслава Викторовича пришел Сергей Владиленович, мы видим реликты того, что может означать возвращение к старой системе, когда люди, сидевшие очень близко к центру принятия решений, получают-таки то, что они хотят получить, не взирая на разговоры о равноудаленности, не взирая на какие-то социальные и политические обстоятельства и не очень сообразуясь с традициями, что, собственно, мы и видим в Калининградской области.

Возможно, это просто совпадение, и смена куратора внутренней политики просто совпала с теми решениями, которые вынашивались в течение долгого времени. Возможно, и нет, и мы видим начало некоторого нового периода, который будет характеризоваться приблизительно тем же, что мы видели, условно говоря, с 2003 года по 2013 год. Тактическое лавирование было блестящее, решение сиюминутных задач и создание системы в полустихийном и отчасти бессистемном мире, что, наверное, хорошо, потому что это не предполагает закручивания гаек, что, наверное, плохо, потому что это в равной мере не предполагает какой-то внятной управляемости, что, наверное, неизвестно, потому что мы не знаем, так это или не так, и не можем на основании одного, пусть даже очень яркого казуса делать выводы о состоянии системы в целом», — сказал Измайлов.

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