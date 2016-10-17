Непотопляемый Мило

Парламентские выборы, состоявшиеся в Черногории 16 октября, не дали однозначного ответа на вопрос о победителях. По имеющимся данным, ни одна из партий не получила абсолютного большинства.

Обе стороны – и правящая Демократическая партия социалистов под руководством премьер-министра Черногории Мило Джукановича, и оппозиция, заявили, что набрали достаточно голосов для того, чтобы сформировать с другими партиями коалицию и, таким образом получив большинство в парламенте, приступить к формированию правительства.

Как сообщила 17 октября газета «Коммерсантъ», ДМС пока набирает около 42% голосов, что позволит ей получить 36 мандатов в 81-местном парламенте. При этом Демократический фронт даже в случае создания коалции с партией «Демократы» и объединением «Ключ» может получить 35 мест.

Прогнозы по поводу результатов выборов значительно разнились. Одни эксперты не исключали, что в итоге правительство Джукановича может сменить оппозиция, которая выступает против интеграции с Евросоюзом и вступления в НАТО, а также за развитие отношений с Сербией и Россией. Они подчеркивали, что в обществе накопилось недовольство режимом Джукановича, уже 25 лет подряд находящегося у власти.

Другие напоминали, что попытки заинтересованных в этом сторон остановить сползание постюгославских стран в НАТО и ЕС до сих пор не были успешными, и не исключали, что то же самое произойдет и на этот раз.

Сейчас шансы партии Джукановича и ее противников выглядят приблизительно равными, однако есть основания полагать, что исход уже ясен и партия Джукановича найдет возможность привлечь сторонников и удержится у власти. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Павел Кандель, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН, руководитель Центра этнополитических и межгосударственных конфликтов.

«Хотя обе стороны, которые участвовали в выборах в Черногории – то есть проправительственная Демократическая партия социалистов во главе с премьером Мило Джукановичем и два оппозиционных блока (а в реальности еще несколько партий, выступавших отдельно) – говорят, что являются победителями выборов, в реальности ситуация до последнего момента, то есть официального завершения подсчета голосов и распределения мандатов в парламенте, будет оставаться неопределенной. Будет оставаться открытым вопрос о том, у кого есть хотя бы незначительное преимущество.

Пока шансы выглядят примерно одинаковыми, но именно «примерно». Потому что если говорить о реальности, то Джукановича и его партии уже 35 (по другим сведениям – 36) мандатов, а у партий национальных меньшинств – это Босняцкая, Хорватская и Албанская – еще четыре мандата. Кроме того, среди так называемой оппозиции есть партии, которые очень часто шли вместе с Джукановичем, и «перекупить» их ему не составит труда, как это не раз происходило и прежде.

Парламент Черногории

Что касается партий национальных меньшинств, то, опять-таки, очень вероятно, что они пойдут в коалицию с Джукановичем – потому что так не раз случалось. Да и вообще, у этих партий нет никаких оснований испытывать симпатии к просербским или прорусским силам, которые составляют основу оппозиции.

Так что более вероятно, что Джукановичу удастся победить – не говоря уже о том обстоятельстве, что он все-таки имеет под собой единую партию, а у оппозиции есть две коалиции из нескольких партий каждая, и партии, еще не примкнувшие ни к какой коалиции. Вот из них оппозиции и предстоит сколотить некий общий блок, который мог бы формировать правительство – что, естественно, гораздо сложнее [того, что пришлось бы делать ДПС].

Так что вероятнее всего, что Джукановичу в очередной раз удастся остаться у власти, как это было на протяжении 25 лет, которые он и его партия и находятся у власти. Соответственно, и политика Черногории в отношении России, скорее всего, не изменится, то есть останется активно антироссийской», – сказал Павел Кандель.

Эксперт пояснил, что при победе оппозиции на выборах перспективы значительно отличались бы от нынешних.

«В случае победы оппозиции и формирования ею правительства можно было бы предполагать, что, во-первых, вопрос о вступлении в НАТО будет предметом референдума. На самом деле среди оппозиции есть самые разные силы, и одни из них выступают за вступление, а другие – против, но все сошлись на том, что готовы на референдум.

Итак, можно было бы ожидать референдума; можно было бы ожидать отмены антироссийских санкций со стороны Черногории – ну, и вообще более благосклонной по отношению к России политики. Но думаю, что победа оппозиции маловероятна», – заключил Павел Кандель.

Напомним, отношения России и Черногории несколько ухудшились, когда стало ясно, что та намерена вступить в Североатлантический альянс. В то же время эксперты утверждали, что этот шаг Черногории не является антироссийским и нужен стране для решения ее внутренних проблем.

Как объяснял «Полит.ру» доктор исторических наук, профессор РГГУ Сергей Романенко, такое действие должно было, в первую очередь, обеспечить Черногории безопасность со стороны соседей.

«Этот шаг ожидался довольно давно, ведь Черногория была и членом Партнерства ради мира. Надо сказать, что не только Черногория, но и все пост-югославские государства стремились и стремятся вступить в НАТО. И дело тут совсем не в отношениях с Россией, потому что они все-таки находятся довольно далеко от нее, в другом регионе, и не имеют прямой границы, – а дело в том, что для пост-югославских государств это, в общем-то, гарантия друг от друга.

Флаги Черногории и НАТО

В 1990-е годы в регионе была кровопролитная война, следы которой еще не стерты в политической памяти. Поэтому эти государства стремятся вступить и в НАТО, и в Евросоюз. Кроме того, есть и второй момент: они хотят быть членами ведущих мировых организаций, экономической и военно-политической соответственно. Поэтому не надо искать в этом шаге никакого антироссийского подтекста, это просто логическое развитие черногорской в частности и пост-югославской вообще политики», – сказал Романенко.