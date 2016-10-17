Иракская армия совместно с курдскими отрядами пешмерга и международной коалицией во главе с США, начала операцию по освобождению Мосула от боевиков запрещенного в России «Исламского государства». Рано утром в понедельник колонны бронетехники и военных выдвинулись в сторону последнего крупного бастиона джихадистов в Ираке. Мосул, захваченный в 2014 году, считается столицей ИГ — сердцем халифата. Если операция по освобождению города от боевиков завершится успехом, это может означать конец «Исламского государства» в том виде, в котором оно существует сейчас. Вместе с тем наступление на город, где остаются до миллиона мирных жителей, может привести к гуманитарной катастрофе. Тех, кому не удастся сбежать, боевики, вероятно, будут использовать как живой щит.

О начале наступления, которое планировалось в течение нескольких месяцев, утром 17 октября по государственному телевидению объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. «Мы сражались с ИГ более двух лет. Мы начали сражаться с ИГ в предместьях Багдада и, хвала господу, сейчас воюем с ними в предместьях Мосула. И, если на то будет воля божья, решающий бой начнется в ближайшее время. Эти силы, которые освобождают вас сегодня, у них есть одна цель в Мосуле: разделаться с ДАЕШ (аббревиатура ИГ с арабского) и вернуть вам чувство собственного достоинства. Они там ради вас», — сказал аль-Абади.

Операция будет проходить поэтапно и может растянуться на несколько недель или даже месяцев. На первом этапе около четырех тысяч человек из отрядов пешмерга должны восстановить контроль над 10 деревнями по дороге в Мосул. В первый день наступления они планируют продвинуться на 12 километров в сторону города. Эта задача осложняется тем, что, скорее всего, ИГ заминировало дороги, ведущие в Мосул. На подступах к городу самодельные взрывные устройства могут быть установлены настолько плотно, что войскам придется продвигаться буквально через минные поля.

Отряды, которые в последние несколько дней заняли позиции вокруг Мосула, на каждом последующем этапе операции должны стягивать кольцо, чтобы изолировать город и отрезать пути снабжения и бегства для боевиков. С северо-востока пути отступления будут блокировать отряды пешмерга. Беженцы должны проходить через фильтр-контроль, организованный на блок-постах. Как сообщает Al Jazeera, через несколько часов после начала операции курдским ополченцам удалось взять под контроль семь населенных пунктов. Отряды пешмерга продвигаются к Мосулу по трем направлениям. Поддержку с воздуха им оказывают ВВС стран международной коалиции, сообщает агентство Firat. В общей сложности в наступлении на «столицу» ИГ в Ираке могут принять участие до 20 тысяч бойцов курдского ополчения.

45-тысячная иракская армия будет вести наступление на Мосул с юга. В операции также участвуют французские и британские спецподразделения, которые инструктируют отряды пешмерга и играют важную роль в координации авиаударов по силам джихадистов внутри города. Кроме того, американское командование добилось отправки в Ирак дополнительно 600 человек для оказания помощи в операции по освобождению Мосула. По данным Пентагона, на данный момент, сейчас там находятся более 5 тысяч американских военнослужащих.

Американские военнослужащие в Ираке /Wes Morgan

Со стороны ИГ город будут защищать до шести тысяч боевиков. Готовясь к отражению наступления, в последние несколько дней они лихорадочно расширяли сеть подземных тоннелей. До оккупации в Мосуле проживало более двух миллионов человек. Сейчас там остаются от 600 тысяч до одного миллиона мирных жителей, большинство из которых, как ожидается, попробуют покинуть город, когда начнутся основные бои. Международный комитет Красного Креста (МККК) предупреждает, что освобождение Мосула может привести к гуманитарному кризису.

«Гуманитарная ситуация в Ираке в целом крайне сложная. Существует более трех миллионов перемещенных лиц, и сейчас, как только начнется операция в Мосуле, мы ожидаем, что сотни тысяч человек покинут город. Число может достичь миллиона. Это большое число, и все эти люди будут нуждаться в предметах первой необходимости: крове, еде, воде, медикаментах», — заявила представитель МККК Сара аль-Завкари.

В ООН также обеспокоены рисками, с которым могут столкнуться местные жители при штурме города. «Худший вариант развития событий будет выглядеть следующим образом: произойдет массовое бегство сотен тысяч человек. Сотни тысяч будут использоваться как живой щит», — сказала Reuters заместитель спецпредставителя миссии ООН в Ираке (UNAMI) Лиза Гранде. Недалеко от города Махмур к юго-востоку от Мосула курды подготовили 20 лагерей для беженцев.

Боевики запрещают всем покидать Мосул, на выездах из города установлены блок-посты, дома тех, кто пытается бежать, сжигают. Местные жители в тайниках собирают провизию и рисуют на стенах лозунги сопротивления, пишет The New York Times. Те, кому удается ускользнуть из города, рассказывают, что все больше местных жителей настроены на бегство или даже на бунт. Те, кого боевики ловят при попытке бежать, обычно платят крупный штраф. Если они ранее служили в иракской армии или полиции, их обезглавливают.

По словам американских чиновников, проблемы боевиков усугубляет набирающий обороты экономический кризис. В последние несколько месяцев ИГ потеряло контроль над нефтяными месторождениями в районе сирийского города Ракка и в районе иракского Кайара. Торговля с отделением ИГ в Сирии захлебнулась из-за военных перестановок, отмечает NYT. Местные жители говорят, что электричество в городе работает лишь несколько часов в день. Перебои с электричеством начались после того, как курдские ополченцы восстановили контроль над Мосульской плотиной и гидроэлектростанцией.

«Исламское государство» захватило Мосул в июне 2014 года. Солдаты иракской армии сдали город почти без сопротивления. Эта молниеносная и легкая победа придала уверенности боевикам, после чего они захватили контроль над значительной частью Ирака. С тех пор ИГ потеряла большую часть своих территорий в стране в результате наступления иракской армии и курдских ополченцев при содействии международной коалиции во главе с США. Аналитики IHS подсчитали, что в общей сложности в Сирии и Ираке территория, контролируемая ИГ, сократилась на 28% по сравнению с январем 2015 года. Сейчас под контролем боевиков остается около 65 тысяч квадратных километров.

Все это время Мосул считался «столицей» террористического «Исламского государства» в Ираке. Именно из этого города лидер боевиков Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании халифата. В географии ИГ Мосул считался центом, из которого экстремальная версия исламского права распространялась по всему арабскому миру и за его пределы.

В субботу, 15 октября, ВВС Ирака сбросили на Мосул несколько тысяч листовок с предупреждением о готовящемся наступлении. Жителей попросили держаться как можно дальше от позиций ИГ и некоторых районов города. В воскресенье позиции ИГ в Мосуле начли обстреливать из гаубиц. По данным турецкого агентства Anadolu стрельба велась из американской артиллерии, расположенной в 20 километрах от города. Кроме того по позициям террористов были нанесены авиаудары. Информационное агентство Amaq, связанное с ИГ, обвинило американские ВВС в разрушении моста, по которому боевики могли бежать из города. К утру понедельника небо над городом застилала густая дымка — боевики начали жечь нефть и шины, чтобы снизить видимость.

Боевые действия в Мосуле /aljazeera.com

Агентство As Sumaria со ссылкой на свои источники, сообщает, что Мосул находится в состоянии хаоса, между враждующими отрядами ИГ начались стычки. По неподтвержденной информации, начальник так называемой исламской полиции Абу Усман поднял мятеж против лидера боевиков аль-Багдади. В городе было объявлено, что лидер ИГ бежал в сторону Ракки, а его жена арестована. Сообщается также, что автомобильная колонна с полевыми командирами ИГ, среди которых якобы находился аль-Багдади, попала под обстрел ВВС международной коалиции в районе Эль-Габат в Мосуле. По данным агентства, лидер боевиков выжил, но его ближайший соратник Абу Муса аль-Магриби погиб.

Победа над ИГ в Мосуле станет мощным идеологическим ударом по идеологии организации, считает специалист по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке Наташа Андерхилл. По ее мнению, если город будет освобожден, это может означать конец «Исламского государства» в том виде, в котором оно существует сейчас: «Если кампания по освобождению Мосула завершится успешно, это будет не только мощное военное поражение для ИГ, но, что более важно, это обернется тяжелым ударом по его идеологической позиции. Мосул символизирует сердце халифата, и освобождение города будет означать начало конца для группировки, которая уже борется за выживание».