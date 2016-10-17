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17 октября 2016, 11:31
Донецк сепаратизм убийство Украина
Симон Жаворонков

Убийство Моторолы: кого обвинять в провокации

Арсен Павлов (Моторола) на репетиции парада в честь дня Победы в Донецке. 5 мая 2015 года.
Арсен Павлов (Моторола) на репетиции парада в честь дня Победы в Донецке. 5 мая 2015 года.
Andrew Butko / СС-BY-SA

Вечером 16 октября в Донецке был взорван командир самопровозглашенной ДНР Арсен (Арсений) Павлов. Моторола — именно под своим позывным он приобрел широкую известность — погиб при взрыве лифта в собственном доме. Руководство сепаратистской республики уже успело обвинить Киев в «развязывании войны».

Дом Моторолы был режимным охраняемым объектом, и без охраны командир не ходил, сообщает «Газета.ru». Причем Павлов часто гулял по городу с женой и детьми, но убийство было организовано так, чтобы избежать «лишних» жертв. В результате помимо самого Моторолы погиб только один его охранник.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции заявил, что ему известны заказчики убийства Павлова. «На сегодняшний момент проводятся следственные мероприятия, которые позволят нам выяснить не только того, кто заказал — мы уже, кстати, об этом знаем, — а кто исполнил это убийство. Никакой пощады вам не будет, поверьте», — сказал он. Имен, впрочем, Захарченко называть не стал, но обвинил во всем украинскую «диверсионно-разведывательную группу». «Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну», — сказал он. Убийство Моторолы, по словам лидера ДНР, — это «объявление войны» украинской стороной.

 
Александр Захарченко. Фото: Andrew Butko / СС-BY-SA

Председатель парламента ДНР Денис Пушилин также возложил ответственность за гибель Моторолы на официальный Киев. Украина, уверен он, «рассчитывает расшатать ситуацию в республике».

Украинские власти свою причастность к гибели Павлова отрицают. Официальный представитель МВД Артем Шевченко заявил, что «к гибели террориста могут быть причастны его подельники».

Генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире канала «112 Украина» назвал две возможные причины убийства Моторолы. «Есть две версии. Возможно, это действительно внутренние разборки, возможно, санкционированные кураторами из Москвы, потому что разные кураторы. И с другой стороны, возможная причастность наших патриотов, наших спецслужб, которые через свои возможности это сделали», — сказал Маломуж.

Хотя после убийства Павлова в интернете появилось видео, где неизвестные по-русски, но на фоне украинского флага заявляют, что это они «ликвидировали всем известного террориста Моторолу». «Захарченко, Плотницкий, ты следующий», — такими словами заканчивается обращение, после чего люди отдают нацистское приветствие. Никаких доказательств того, что именно люди на видео причастны к убийству Павлова, нет.

 
Моторола (справа) на церемонии принятия присяги курсантами военного училища. Октябрь 2015. Фото: официальный сайт ДНР

Надо сказать, что Моторола, хоть и имел формально не слишком высокое звание — он был полковником в ВС ДНР — но был одним из самых известных командиров сепаратистов. Впервые о нем стали говорить после прямых трансляций боев в районе Славянска в мае 2014 года — он возглавлял батальон «Спарта». Позже Моторола со своим подразделением участвовал в бое за Иловайск (август—сентябрь), за Донецкий аэропорт (сентябрь 2014—январь 2015) и в районе Дебальцево (начало 2015 года).

Моторола имел медаль Минобороны России «За освобождение Крыма», а также его опознали на фотографиях во время митингов «русской весны» в Харькове в марте 2014 года.

 
Первое покушение на Моторолу 24 июня 2016 в центре Донецка: последствия взрыва на территории больницы.  Фото: официальный сайт ДНР

Также Моторола известен как человек, который хладнокровно убивал пленных — за это его разыскивал Интерпол, а на Украине против него было возбуждено дело за нарушение традиций ведения войны. Причем на видео, попавшем в интернет, было видно, как он убил одного пленного украинца во время битвы за Донецкий аэропорт. Сам Павлов признался, что «расстрелял 15 пленных» украинских военных.

Гибель Павлова, в теории, может сказаться на процессе урегулирования ситуации на востоке Украины, который и без этого идет не слишком успешно. Украина и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия, и если сейчас война разгорится с новой силой из-за убийства Моторолы, то будет даже непонятно, кого обвинять в провокации.

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