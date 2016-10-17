История гражданской войны в Сирии очень показательна. Что происходит в Алеппо никто, особо, не знает, но вся западная пресса обвиняет Россию в военных преступлениях. Аналогичные события в Ираке или Афганистане в поле зрения этой прессы не попадают - поскольку подавляющая часть прессы находится под контролем властей США. Отметим, что это обстоятельство стало понятно не только нам, но и, скажем, кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, на которого ополчились не только практически все американские СМИ, но и даже руководство собственной партии.



Не нужно думать, что такой контроль над прессой существует только на Западе. Не для того в нашей стране 25 лет строилась экономика доллара, чтобы оставить без внимания российскую прессу, как и ее экспертов. Разумеется, их контроль над нашими СМИ и экспертами не столь тотален - но, тем не менее, имеет место.



Классический пример - истории с приватизацией. Главная логика проамериканских либералов - любой ценой отдать российские активы в чужие руки, так, чтобы их потом нельзя было использовать для нормального развития экономики России. Расчленить, разрушить, не дать увеличить влияние и мощь российской экономики. Именно по этой причине либеральное правительство так активно противилось тому, чтобы компания «Башнефть» вошла в состав «Роснефти». И понадобилось довольно много сил, чтобы это противодействие преодолеть.



Вместе с тем, «Роснефть» не просто претендовала на «Башнефть», она очень активно развивала свои внешние проекты. И, буквально на днях, совершила принципиальный прорыв на одном из самых перспективных рынков - индийском. Речь идет о приобретении бизнеса компании Essar Oil, которая играет важную роль в этой стране. Напомним, что сегодня много говорится о колоссальных и очень интересных рынках Китая. А вот о том, что Индия, как экономика, вполне сравнима с Китаем и при этом, в отличие от Китая, не находится сегодня в жестком кризисе, знают немногие. И в этом смысле прорыв «Роснефти» принципиально важен - вот только либеральные СМИ о нем не пишут.



Рано или поздно, конечно, напишут. С упором на то, что это создаст для компании новые долги, что это усложнит процесс ее управления, что она будет вынуждена отвлекать средства на развитие новых бизнесов. Но в реальности картина совершенно иная. Вхождение в капитал EOL не несет дополнительных кредитных рисков для «Роснефти», приобретаемая доля не предполагает консолидации и EOL будет продолжать финансироваться на проектном уровне.



Обслуживание внешнего финансирования EOL будет осуществляться за счет денежных потоков, генерируемых активом. И, напоминаем, что индийский рынок - один из наиболее быстрорастущих в мире и, потому, самых привлекательных для нефтегазовых компаний в области переработки и распределения, а данная сделка - возможность выйти на рынок с одним из самых современных заводов с комплексной инфраструктурой.

Нужно еще учесть, что «Роснефть» и ONGC Videsh Limited подписали в рамках саммита БРИКС Соглашение о подготовке к закрытию сделки по приобретению индийской компанией дополнительных 11% в АО «Ванкорнефть».



Таким образом Роснефть в сжатые сроки завершает реализацию проекта по созданию уникального международного энергетического хаба на базе Ванкорского кластера: 5 октября Компания успешно закрыла сделку по продаже 23,9% в АО «Ванкорнефть» консорциуму индийских компаний, состоящему из Oil India Limited (возглавляет консорциум), Indian Oil Corporation Limited и Bharat PetroResources Limited, а 31 мая была закрыта сделка по продаже 15% акций АО «Ванкорнефть» ONGC Videsh Limited. В результате доля индусов в Ванкоре составила 49 %.



Кроме того, Роснефть закрыла сделку по приобретению индийским консорциумом 29,9% доли в Таас-Юрях.

Следует подчеркнуть, что привлечение партнеров в восточносибирские проекты не только обеспечивает инвестиции, позволяет разделить риски и финансирование, но и приводит к увеличению доли России на быстрорастущих азиатских рынках, являясь стимулом для заключения долгосрочных контрактов.



Можно много говорить о том, что Россия «находится в изоляции», что ее авторитет «падает» и так далее. В реальности, в мире, скорее происходят противоположные процессы, но, поскольку они противоречат интересам мировой финансовой элиты, то прочитать или услышать о них достаточно сложно.



Поэтому приходится этот недостаток компенсировать. И делать это нужно не столько рассказами о Сирии или выборах США (хотя и об этом забывать не стоит), поскольку тут мы, все-таки, играем не первую роль, а конкретными достижениями российских компаний и организаций. И в этом смысле выход «Роснефти» на рынок Индии не менее важное событие, чем усиление наших позиций в Восточном Средиземноморье. А может быть - и более важное, поскольку роль Индии в мировой экономике в ближайшее время существенно вырастет.



В общем, можно отметить, что наша страна совершила серьезный прорыв, чем мы вполне можем гордиться. И, будем надеяться, что эти прорывы будут продолжаться и дальше.