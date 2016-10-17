Новость дня

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил возмущение нарушениями в сфере здравоохранения в республике, связанными с приписками.

«Больным сперва навязывают платные услуги, а позже те же услуги выставляют на оплату страховым медицинским организациям. В республике были зафиксированы случаи оказания медицинской помощи пациентам после их смерти. Это переходит все границы дозволенного», — сказал Минниханов в понедельник, выступая на заседании республиканской комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

«Дробление услуг, приписки, ориентация на платные услуги, отказ предоставления медицинской помощи, двойная оплата услуг неприемлемы», — подчеркнул он, добавив, что «население устало от постоянных поборов и несправедливости в бытовых сферах».

Антиновость дня

Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выявило загрязнение Волги в районе Нижнего Новгорода. Сообщается, что в пробе воды, взятой у правого берега в 4,2 км ниже Нижнего Новгорода, обнаружено превышение предельно допустимой концентрации азота нитритного в 25 раз. Пробы отбирались ниже места поступления сброса сточных вод Нижегородской станции аэрации «Нижегородского водоканала».

Управление направило материалы о выявленном загрязнении в органы власти и экологические службы региона. В свою очередь пресс-служба управления Роспотребнадзора сообщает, что в связи с данной ситуацией на границе Нижнего Новгорода и Кстовского района усилен контроль качества хозяйственно-питьевого водоснабжения города Кстово.

Непонятная новость дня

Работникам «Лучегорского угольного разреза» (ЛУР, входит в состав «Дальневосточной генерирующей компании») в Приморье, которые на прошлой неделе провели голодовку из-за сокращений и низкой зарплаты, в понедельник начали выплачивать деньги.

«Все 28 млн рублей будут выплачены в полном объеме. Работа по устранению нарушений трудовых прав работников АО "ЛУР" продолжается. Ситуация взята под личный контроль вице-губернатором Приморского края и заместителем генпрокурора России», — сообщает Федерация профсоюзов Приморского края.

Ассорти

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в сентябре из-за наводнения, снят в 12 муниципалитетах Приморского края, еще в 15 — сохраняется, сообщил директор краевого департамента гражданской защиты Валентин Басаргин.

МЧС в Приморском крае /ntv.ru

Ранее в Приморье тайфун Лайонрок принес в регион трехмесячную норму осадков. Вслед за Лайонроком сильные дожди в регион принес новый тайфун — Немтеун. В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах края, отрезанными были 48 населенных пунктов в 12 районах края.

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Прорыв трубопровода горячего водоснабжения произошел в понедельник утром на улице Резинстроя в Московском районе Твери, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В результате прорыва на теплотрассе без горячей воды и отопления остались около 100 многоквартирных жилых домов, число жителей уточняется.

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Многоэтажный дом №64 по Брянскому переулку, строительство которого должно было завершиться в Брянске в 2014 году, сдан в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что в строительство этого дома на 350 квартир вложили средства 439 жителей города. Два года назад работы на объекте из-за финансовых и других проблем были остановлены.

Новостройка. Вход в картиру / pixabay.com

«Группа жильцов-активистов начала борьбу за право стать владельцами собственных квартир. Брянской городской администрации удалось урегулировать спорные вопросы между МУП "Брянскгорстройзаказчик", подрядчиком ("Союз мастеров") и дольщиками. При активной помощи регионального правительства, департамента строительства и архитектуры Брянской области были привлечены деньги для достройки объекта», — говорится в сообщении.