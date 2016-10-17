Спиди-гонщик
Гагаринский райсуд Москвы вынес приговор компании молодых людей, которые в мае устроили гонки с полицией. Если бы не трансляция в Periscope, которая разлетелась по соцсетям и дошла до главы МВД, дело бы, скорее всего, замяли.
Ведь во главе компании был Руслан Шамсуаров — сын вице-президента «Лукойла».
А это его отец Азат Шамсуаров.
В «Гелендвагене» без номеров находились четверо. Помимо Руслана — известная стритрейсер Мара Багдасарян. Она тоже дочь крупного бизнесмена.
К началу октября она накопила штрафов на 250 тысяч рублей, но продолжает дрифтовать на улицах Москвы.
За рулем был Абдувахоб Маджидов. Позднее суд приговорил его к 200 часам работ по благоустройству московского района Щербинка.
Также в машине сидел Виктор Усков. А вот он в зале суда.
Компания вела трансляции гонок, в основном перемежая комментарии с матом. Вот отрывок, где мат запикан. Действие происходит на Ленинском проспекте.
А это пара снимков из аккаунта Руслана Шамсуарова «ВКонтакте». Вскоре после задержания он удалил свою страницу. Коктейль.
Ночные покатушки в масках Гая Фокса.
Так происходило задержание Руслана Шамсуарова.
Из-за того, что папа очень крупный бизнесмен, готовый предоставить сыну не только «Мерседес», но и охрану, для задержания пришлось привлекать ОМОН.
Посиделки на «Гелендвагене».
После судебного заседания летом 2016 года.
По решению суда «Мерседес AMG» Шамсуарова был сегодня изъят в пользу государства.
Шамсуаров и Усков приговорены к исправительным работам сроком на 300 часов за оскорбление полицейских. Водитель автомобиля Маджидов по этой статье оправдан. Гонщицу Багдасарян, которая вела трансляцию в приложении, ждет отдельное разбирательство.