Спиди-гонщик

Гагаринский райсуд Москвы вынес приговор компании молодых людей, которые в мае устроили гонки с полицией. Если бы не трансляция в Periscope, которая разлетелась по соцсетям и дошла до главы МВД, дело бы, скорее всего, замяли.

Ведь во главе компании был Руслан Шамсуаров — сын вице-президента «Лукойла».

А это его отец Азат Шамсуаров.

В «Гелендвагене» без номеров находились четверо. Помимо Руслана — известная стритрейсер Мара Багдасарян. Она тоже дочь крупного бизнесмена.

К началу октября она накопила штрафов на 250 тысяч рублей, но продолжает дрифтовать на улицах Москвы.

За рулем был Абдувахоб Маджидов. Позднее суд приговорил его к 200 часам работ по благоустройству московского района Щербинка.

Также в машине сидел Виктор Усков. А вот он в зале суда.

Компания вела трансляции гонок, в основном перемежая комментарии с матом. Вот отрывок, где мат запикан. Действие происходит на Ленинском проспекте.

А это пара снимков из аккаунта Руслана Шамсуарова «ВКонтакте». Вскоре после задержания он удалил свою страницу. Коктейль.

Ночные покатушки в масках Гая Фокса.

Так происходило задержание Руслана Шамсуарова.

Из-за того, что папа очень крупный бизнесмен, готовый предоставить сыну не только «Мерседес», но и охрану, для задержания пришлось привлекать ОМОН.

Посиделки на «Гелендвагене».

После судебного заседания летом 2016 года.

По решению суда «Мерседес AMG» Шамсуарова был сегодня изъят в пользу государства.

Шамсуаров и Усков приговорены к исправительным работам сроком на 300 часов за оскорбление полицейских. Водитель автомобиля Маджидов по этой статье оправдан. Гонщицу Багдасарян, которая вела трансляцию в приложении, ждет отдельное разбирательство.