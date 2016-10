Топ новостей 17 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стали известны подробности гибели Моторолы, участники гонок на «Гелендвагене» приговорены к обязательным работам, а в Великобритании заблокировали счета RT.

Александр Захарченко заявил, что власти ДНР установили заказчика убийства ополченца Арсения Павлова или Моторолы. Исполнителя уже ищут, «никакой пощады вам не будет, поверьте», заверил Захарченко. Моторола погиб при взрыве самодельной бомбы в лифте жилого дома в Донецке. «Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну. Теперь ждите», — сказал Захарченко.

Суд Москвы приговорил сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова к 300 часам обязательных работ после гонок на «Гелендвагене» с полицией. Его авто изъяли в пользу государства. С Руслана сняли обвинение по статье об угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Его друг Виктор Усков также приговорен к обязательным работам, а третий участник гонок Абдувахоб Маджидов был оправдан. Прокурор будет обжаловать решение суда.

На заседании министров иностранных дел 28 стран Евросоюза в Люксембурге сразу несколько представителей высказались против ужесточения антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии. Негативное мнение о санкциях выразили главы МИД ФРГ, Бельгии, Люксембурга и Австрии. Информацию о новых ограничениях не подтвердила и верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Счета Russia Today оказались заблокированы в Великобритании. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян написала: «Нам закрыли счета в Британии. Все счета. "Решение пересмотру не подлежит". Да здравствует свобода слова!». Не исключено, что закрытие счетов RT спровоцировал доклад Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и Центра исследования демократии в Софии о том, что Россия с помощью Sputnik и RT получает контроль над информацией в мире.

Лидер «Исламского государства» (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади мог избежать смерти при авианалете за несколько минут до его начала в иракском Мосуле. Операцию начала армия Ирака, действия которой поддержал даже Пентагон. По некоторым данным, сейчас в Мосуле против аль-Багдади зреет заговор в среде террористов.

На выборах в Черногории победила правящая Демократическая партия социалистов, во главе которой стоит премьер страны Мило Джуканович. «нашими мандатами и мандатами наших традиционных партнеров нет сомнения, что коалиция за европейское будущее Черногории будет иметь в парламенте не менее 42 мандатов», — отметил он. ДПС получила 41,1% голосов избирателей и 35 мандатов в парламенте.

Pro-NATO forces win elections in #Montenegro today w/ astonishing 73% turnout despite unprecedented anti-NATO, Russian campaign financing