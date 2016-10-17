Топ новостей 17 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стали известны подробности гибели Моторолы, участники гонок на «Гелендвагене» приговорены к обязательным работам, а в Великобритании заблокировали счета RT.

Александр Захарченко заявил, что власти ДНР установили заказчика убийства ополченца Арсения Павлова или Моторолы. Исполнителя уже ищут, «никакой пощады вам не будет, поверьте», заверил Захарченко. Моторола погиб при взрыве самодельной бомбы в лифте жилого дома в Донецке. «Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну. Теперь ждите», — сказал Захарченко.

Если раньше я ещё как-то сомневался, думал всё-таки кадровый сотрудник, то теперь уверен - следующим будет Гиркин. По-видимому, всё решено. — Mark Feygin (@mark_feygin) 16 октября 2016 г.

Ну, что теперь? Мост в Петербурге именем Моторолы назовут или памятник в Москве поставят? — Роза Анакойхер (@Anakoyher) 17 октября 2016 г.

А что там Моторола? Выпустила Note 7? — Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) 17 октября 2016 г.

Суд Москвы приговорил сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова к 300 часам обязательных работ после гонок на «Гелендвагене» с полицией. Его авто изъяли в пользу государства. С Руслана сняли обвинение по статье об угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Его друг Виктор Усков также приговорен к обязательным работам, а третий участник гонок Абдувахоб Маджидов был оправдан. Прокурор будет обжаловать решение суда.

Очередное дите очередного вице-президента лукойла приговорили к исправработам - топ-менеджером лукойла? — Mikhail Delyagin (@delyagin) 17 октября 2016 г.

Суд оправдал сына вице-президента "Лукойла" по обвинению в угрозе применения насилия к полицейским. Кто там ныл, что мало оправдывают? — RIP Новости (@riarip) 17 октября 2016 г.

Встреча министров Евросоюза

На заседании министров иностранных дел 28 стран Евросоюза в Люксембурге сразу несколько представителей высказались против ужесточения антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии. Негативное мнение о санкциях выразили главы МИД ФРГ, Бельгии, Люксембурга и Австрии. Информацию о новых ограничениях не подтвердила и верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Счета Russia Today оказались заблокированы в Великобритании. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян написала: «Нам закрыли счета в Британии. Все счета. "Решение пересмотру не подлежит". Да здравствует свобода слова!». Не исключено, что закрытие счетов RT спровоцировал доклад Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и Центра исследования демократии в Софии о том, что Россия с помощью Sputnik и RT получает контроль над информацией в мире.

Похоже, свобода слова окончательно потеряла Альбион в русофобском тумане.Хотя к двойным стандартам Лондона с правами человека не привыкать. — Konstantin Dolgov (@KKdolgov) 17 октября 2016 г.

Пропагандисты тоже имеют право на свободу слова. Но вспоминают они об этом принципе только тогда, когда жёстко прижимают лишь их самих. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 17 октября 2016 г.

Зачем телеканалу RT счета в Великобритании, если западной финансовой системе грозит неминуемый крах? Пусть открывают счет в Крыму. — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 17 октября 2016 г.

Лидер «Исламского государства» (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади мог избежать смерти при авианалете за несколько минут до его начала в иракском Мосуле. Операцию начала армия Ирака, действия которой поддержал даже Пентагон. По некоторым данным, сейчас в Мосуле против аль-Багдади зреет заговор в среде террористов.

Ну и каков план американских "партнёров"? Выдавить из Мосула террористов ИГ, чтобы они ушли в Сирию и их руками попробовать свергнуть Асада? — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 17 октября 2016 г.

На выборах в Черногории победила правящая Демократическая партия социалистов, во главе которой стоит премьер страны Мило Джуканович. «нашими мандатами и мандатами наших традиционных партнеров нет сомнения, что коалиция за европейское будущее Черногории будет иметь в парламенте не менее 42 мандатов», — отметил он. ДПС получила 41,1% голосов избирателей и 35 мандатов в парламенте.

Pro-NATO forces win elections in #Montenegro today w/ astonishing 73% turnout despite unprecedented anti-NATO, Russian campaign financing — Damon M. Wilson (@DamonMacWilson) 17 октября 2016 г.

Совладелец металлургического холдинга USM Holdings Ltd. Алишер Усманов потерял статус налогового резидента России, так как в 2015 году не провел в стране необходимых шести месяцев. В USM заявили, что сейчас Усманов не занимается операционной деятельностью и сконцентрировался на спорте и благотворительности.

Самый богатый россиянин Алишер Усманов перестал платить налоги в России



В этой новости прекрасно всё! Каждое слово на своём месте — Сталингулаг (@StalinGulag) 17 октября 2016 г.

В Минтруда и соцзащиты пообещали, что через два года уровень реальных доходов населения восстановится. «Я говорю о тех реальных показателях зарплат и пенсий. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года произойдет уже восстановление. Рост начнется и уже в 2017–2018 году. И вот в течение трех лет, 2018, 2019 год, мы исходим из того, что эти доходы восстановятся», — заявил министр Топилин.

В правительстве РФ идет разработка законопроекта о заморозке индексации материнского капитала до 2020 года. Нет денег. — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 17 октября 2016 г.

«Конгресс русских общин Крыма» начал сбор средств на установку монумента Владимиру Путину в образе капитана корабля, который привел Крым «в родную гавань после долгого плавания». На возведение монумента понадобится около 10 миллионов рублей. Он должен появиться на полуострове к выборам президента 2018 года.

На памятник Путину планируют потратить 10 миллионов руб

Предлагают крымчанам скинутьсяhttps://t.co/OzkU29IkG7 pic.twitter.com/3s9fD8mAPB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 17 октября 2016 г.

Картины экс-чиновницы из Минобороны Евгении Васильевой / ntv.ru

Государственный Русский музей принял на временное хранение переданные в дар картины Евгении Васильевой, в частности, ее триптих. «Картины будут находиться в этом статусе до проведения фондово-закупочной комиссии, в рамках которой музейные эксперты — обычно это 30-40 специалистов — определят художественную ценность картин и необходимость их включения в коллекцию», — отметили в музее. Русский музей не принял решения о том, нужны ли ему самому эти картины.