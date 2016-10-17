До президентских выборов в США осталось меньше месяца. На этой неделе состоятся последние предвыборные президентские дебаты. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп начал говорить о предвзятости СМИ и избирательных манипуляциях, к которым прибегают демократы. СМИ, в свою очередь, обсуждают эти обвинения.

Трамп стал развивать тезис о том, что эта предвыборная гонка свидетельствует о предвзятости против него со стороны медиа, пишет Wall Street Journal. Также он намекает на вероятность манипуляций с результатами голосования в пользу его оппонентки от демократов Хиллари Клинтон. Это произошло после того, как напарник Трампа Майк Пенс (кандидат в вице-президенты США) заявил (по мнению автора, чтобы сгладить впечатления от риторики Трампа), что республиканцы примут любой исход выборов, которые состоятся 8 ноября.

Эти заявления появились в ожидании третьих (и финальных) президентских дебатов, которые состоятся на этой неделе. Это, отмечает WSJ, закономерное продолжение предвыборными любезностями в контексте, где оба оппонента склонны утверждать, что амбивалентность их кандидатур в общественном восприятии – это результат происков злонамеренных внешних сил. Так, например, кампания Клинтон постоянно подчеркивает, что в американский избирательный процесс вмешивается Россия, которая хочет, чтобы победил Трамп. Таким образом ее штаб склонен комментировать содержание ее писем, публикуемых на WikiLeaks.

Кандидат в президенты США Дональд / YouTube.com

Интерес Трампа к избирательной процедуре усилился в контексте того, что Клинтон уже чуть больше недели значительно обгоняет его в рейтингах. Этот всплеск популярности произошел после того, как были обнародованы скандальные видео с Трампом. В середине сентября разница между ней и Трампом составляла 6 процентных пунктов, а сейчас она увеличилась до 11 процентных пунктов. WSJ отмечает, что Трамп и Пенс в ходе кампании периодически демонстрировали расхождения во взглядах. Например, у них не было единого мнения по поводу России и Сирии. Однако сейчас они оба говорят об удивительно монолитной медийной пропаганде в пользу Клинтон.

Продемократическая NY Times пишет, что республиканские лидеры, а также чиновники, имеющие отношение к избирательной процедуре, пытаются возражать на обвинения Трампа в избирательной предвзятости. Для Трампа, комментируют авторы, высказывания об искажении избирательному процессу – это одна из ярких иллюстраций тезиса о разрушении политических норм в США, который был одним из ключевых его кампании. Правда, оговаривается в материале, Трамп не представил никаких доказательств, подтверждающих его слова о предвзятости и искажениях.

Предвыборная агитация за Д.Трампа / YouTube.com

Тем не менее, отмечают авторы, эти высказывания Трампа получили некоторый резонанс среди его сторонников, а также вызвали настороженность среди правозащитных групп. Есть вероятность, что такая постановка вопроса приведет к снижению явки, потому что больше избирателей сочтут, что махинации с избирательным процессом обессмысливают все мероприятие. Также распространение сомнений в честности избирательной процедуры может спровоцировать протест со стороны сторонников Трампа, если он проиграет на выборах.