Заявление И.Ф. Бабицкого о ситуации вокруг рассмотрения заявления о диссертации В.Я. Мединского

12 октября 2016 года, через несколько дней после того, как глава ВАК В.М. Филиппов озвучил решение Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отозвать из диссертационного совета Уральского федерального университета (УрФУ) документы об аннулировании ученой степени доктора исторических наук у министра культуры РФ Владимира Мединского, один из авторов заявления в Минобрнауку филолог, Ph.D. Иван Бабицкий выступил с заявлением по поводу случившегося. Оригинал заявления опубликован на сайте Znak.com:

«В прошлую пятницу, 7 октября 2016 года, на сайте РИА «Новости» появилось сообщение о том, что ВАК отзывает дело Владимира Ростиславовича Мединского из диссертационного совета при УрФУ в связи с истечением двухмесячного срока, отведённого на его рассмотрение. Как сообщил председатель ВАК Владимир Михайлович Филиппов, срок истёк ещё 17 сентября – однако до 7 октября об этом никто не вспоминал (Ред. - как отметила пресс-служба УрФУ, документы из ВАК о диссертацииМединского поступили в вуз 19 июля 2016 года, и формально отведенный для рассмотрения таких документов двухмесячный срок истек 19 сентября). Диссертационный совет готовился рассмотреть дело 4 октября, но заседание было перенесено по просьбе Мединского, поступившей в последний момент.

Иными словами, председатель ВАК открыто объявил, что две с лишним недели напряжённой работы двух десятков докторов наук после 17 сентября были ничем иным, как напрасной тратой времени, о чём руководство ВАК не удосужилось – или не сочло нужным – им заблаговременно сообщить. Никаких публичных извинений или слов сожаления не прозвучало.

За три дня до этого объявления произошёл ещё более примечательный эпизод с участием руководства ВАК. Почти сразу после начала заседания совета 4 октября председателем Дмитрием Алексеевичем Рединым было зачитано письмо Мединского с просьбой перенести рассмотрение дела в связи с невозможностью принять в нём личное участие в этот день. После этого Редин огласил также письмо, подписанное главным учёным секретарём ВАК Николаем Ивановичем Аристером, которое заканчивалось фразой: «С учётом вышеизложенного, Высшая аттестационная комиссия при министерстве образования и науки РФ информирует вас о необходимости отмены 4 октября 2016 года заседания диссертационного совета по рассмотрению заявления о лишении Мединского учёной степени доктора исторических наук». Напомню, вопрос о переносе заседания в подобных случаях по закону находится полностью в компетенции диссертационного совета и решается открытым голосованием, которое в действительности и состоялось немного позднее. В течение следующих нескольких дней министерство образования и науки никак не отреагировало на эту ситуацию.

Я полагаю, что вышеописанное поведение Филиппова в отношении членов совета с очевидностью неэтично и недопустимо: если с точки зрения руководства ВАК дело Мединского не могло рассматриваться в совете по истечении двухмесячного срока 17 сентября, его следовало забрать из УрФУ сразу после этой даты, не заставляя множество людей напрасно работать над подготовкой к заседанию лишние две недели и собираться на него 4 октября, отменив ради этого все прочие планы, включая командировки. Если господин Филиппов не сочтёт нужным принести им публичные извинения за эту по меньшей мере некрасивую ситуацию, она де-факто будет означать в глазах научного сообщества сознательное оскорбление в адрес совета с соответствующими последствиями для репутации руководства ВАК и господина Филиппова лично.

Я полагаю, что поведение Аристера, приславшего упомянутое письмо в день заседания 4 октября, неэтично и недопустимо вдвойне. Его следует расценивать как бесцеремонное вмешательство и прямое давление на членов совета в вопросе, находящемся в их исключительной компетенции. В России никто, включая Высшую аттестационную комиссию, не смеет указывать учёным, как им следует голосовать на заседании диссертационного совета. Если господин Аристер думает по-другому, он забывается; и я убеждён, что после такого поступка он не может оставаться главным учёным секретарём ВАК.

По моему мнению, такими действиями, препятствующими к тому же своевременному и объективному рассмотрению специалистами откровенно антинаучной диссертации министра Мединского, руководство ВАК дискредитирует в глазах научного сообщества своё ведомство и Министерство образования и науки в целом, навлекая на себя вполне естественные в подобной ситуации подозрения в необъективности, заискивании перед вышестоящими и готовности поступаться принципами, защищая лженауку. И я не думаю, что доверие учёных может быть восстановлено, если дело Мединского не будет возвращено (повторно направлено) в диссертационный совет при УрФУ, избранный для его рассмотрения самой же ВАК, а членам совета не будут принесены публичные извинения.

Я хорошо понимаю, что это вряд ли произойдёт – никто не может помешать ВАК направить дело в любой более «подходящий» по мнению руководства совет, господин Аристер волен и дальше присылать туда прямые указания, как совету следует проголосовать по тому или иному вопросу, а господин Филиппов – забрать дело обратно в любой момент. Так же, как и министр образования и науки госпожа Васильева вольна и дальше благосклонно наблюдать за подобными действиями своих подчинённых, невзирая на неизбежные последствия для собственной репутации. Однако я, во всяком случае, намерен в качестве заявителя проигнорировать заседание такого совета. Это самое меньшее, что я могу сделать в знак солидарности с уральскими коллегами, чей двухнедельный труд оказался перечёркнут решением руководства ВАК в лучшем стиле «московского начальства».

Надеюсь также, что коллеги-гуманитарии – не одни только историки – публично выразят своё отношение к происходящему. Это не только дело борьбы с лженаукой (напомню, речь идёт о диссертации «исследователя», чей главный методологический принцип сводится к фразе «взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда», а главный способ научной аргументации – к обороту «на самом деле»); для научного сообщества это также и дело чести, как бы странно это ни звучало в наше интересное время».