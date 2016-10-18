«Надеюсь…, что коллеги-гуманитарии – не одни только историки – публично выразят своё отношение к происходящему. Это не только дело борьбы с лженаукой….; для научного сообщества это также и дело чести, как бы странно это ни звучало в наше интересное время», – такие слова содержались в заявлении филолога Ивана Бабицкого, опубликованные на сайте Znak.com 12 октября 2016 года, через несколько дней после того, как руководство ВАК заявило, что отзывает дело министра Владимира Мединского из диссертационного совета Уральского федерального университета.

Вчера, 17 октября 2016 года, Иван Бабицкий направил письмо министру образования и науки Ольге Васильевой, в котором привлек её внимание к некорректным действиям главного ученого секретаря Высшей аттестационной комиссии Николая Аристера. Копия этого письма и его оригинал в pdf-формате опубликован в разделе «Документы» на сайте «Полит.ру».

В качестве обоснования своей жалобы на действия высшего чиновника ВАК, Иван Бабицкий привел письмо, которое Н.И. Аристер направил в диссертационный совет УрФУ и которое там зачитали 4 октября 2016 года. По мнению Ивана, оно послужило веским доводом для переноса заседания, после чего дело было вовсе отозвано из Екатеринбурга:

«Уважаемые Виктор Анатольевич и Дмитрий Алексеевич!

В Высшую аттестационную комиссию при Министерстве образования и науки РФ поступило заявление Владимира Ростиславовича Мединского, в котором он сообщает следующее: он планировал быть сегодня на заседании диссертационного совета по рассмотрению заявления о лишении его ученой степени доктора исторических наук; однако в связи с необходимостью присутствия в составе делегации на встрече президентов России и Казахстана 4 октября сего года он не сможет принять участие в заседании диссертационного совета. В связи с вышеизложенным В. Р. Мединский просил 4 октября 2016 года снять с повестки заседания диссертационного совета вопрос о рассмотрении заявления о лишении его ученой степени доктора исторических наук и перенести рассмотрение этого вопроса на другое заседание. С учетом вышеизложенного Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки РФ информирует вас о необходимости отмены 4 октября 2016 года заседания диссертационного совета по рассмотрению заявления о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук».

По мнению Ивана Бабицкого, «информируя совет о необходимости отмены рассмотрения моего с коллегами заявления на заседании 4 октября, г-н Аристер грубо вмешался в его работу и фактически от имени ВАК в приказном порядке сообщил членам совета, как им следует голосовать – иными словами, оказал на них прямое и бесцеремонное давление. Я был свидетелем вышеописанной сцены, поскольку присутствовал на заседании будучи одним из заявителей по делу».

Он считает «образ действий г-на Аристера недопустимым с любой точки зрения, а учитывая последовавший через три дня отзыв дела Мединского из УрФУ – и прямо скандальным». Более того, «подобными действиями, препятствующими к тому же своевременному и объективному рассмотрению специалистами откровенно антинаучной диссертации министра Мединского, руководство ВАК дискредитирует в глазах научного сообщества своё ведомство и Министерство образования и науки в целом».

Видеозапись заседания Диссертационного совета УрФУ 4 октября 2016 года, которую Иван Бабицкий направил Ольге Васильевой. Видео было сделано членом Президиума ВАК С.Ю. Бершицким

В своем письме, Иван Бабицкий потребовал «провести официальное разбирательство и, если вина Н.И. Аристера подтвердится, наложить на него соответствующее взыскание в форме увольнения». Один из авторов заявления в Минобрнауки о лишении В.Р. Мединского ученой степени доктора исторических наук уверен, что «после такого явного и непростительного превышения полномочий, идущего вразрез с действующим законодательством РФ, г-н Аристер не может оставаться Главным учёным секретарём Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ».

В своем заявлении от 12 октября Иван Бабицкий также подчеркнул, что будет игнорировать те заседания диссертационных советов, куда ВАК направит диссертационное дело министра Мединского. Он признает за ВАК право «направить дело в любой более «подходящий» по мнению руководства совет, господин Аристер волен и дальше присылать туда прямые указания, как совету следует проголосовать по тому или иному вопросу, а господин Филиппов – забрать дело обратно в любой момент». Иван также понимает, что Ольга Васильева, как министр образования и науки, «вольна и дальше благосклонно наблюдать за подобными действиями своих подчинённых, невзирая на неизбежные последствия для собственной репутации».

«Однако я, во всяком случае, намерен в качестве заявителя проигнорировать заседание такого совета. Это самое меньшее, что я могу сделать в знак солидарности с уральскими коллегами, чей двухнедельный труд оказался перечёркнут решением руководства ВАК в лучшем стиле ‘московского начальства’», – заявил Иван Бабицкий.

Мы уже не раз писали о ситуации вокруг докторской диссертации Мединского по истории. Напомним, что 10 октября сопредседатели Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» выступили с совместным заявлением в поддержку действий коллег по лишению министра Мединского ученой степени доктора исторических наук.

В нем они назвали позицию руководства Высшей аттестационной комиссии двусмысленной. По их мнению, оно приняло решение о переносе рассмотрения дела министра в другой диссертационный совет, когда убедилось, что «диссертационный совет Уральского федерального университета с высокой вероятностью примет решение о несоответствии текста, защищённого В.Р. Мединским в качестве диссертации, не только требованиям, предъявляемым к такого рода работам, но и вообще к научным работам по истории».

Между тем свою активность в связи с этим делом проявляет не только научное сообщество, но и Министерство образования и науки РФ. Правда, выглядит она пока, как попытка «замылить дело». Как сообщил глава ВАК Владимир Филиппов агентству ТАСС 13 октября 2016 года, «по поручению министра [О.Ю. Васильевой] готовится обсуждение совершенствования системы (аттестации научных кадров) с позиции большего вовлечения общественности, но профессиональной общественности, а не так, чтобы это были политические заказы против должности». Он подчеркнул, что к обсуждению присоединятся Российская академия наук и палаты Федерального Собрания.

В комментарии ТАСС Филиппов признал, что рассмотрение такого рода диссертаций непростой вопрос. «Поэтому мы собираемся обсудить, какие же грамотные механизмы, чтобы изначально людей-соискателей не подставлять потом перед какими-то политическими заявлениями или кляузами, чтобы это было грамотное, компетентное рассмотрение по сути научной диссертации».

Почему руководство ВАК не позволило повести такое грамотное и компетентное рассмотрение диссертации В.Р. Мединского в диссертационном совете Уральского федерального университета, продлив срок рассмотрения на несколько месяцев, глава ВАК почему-то не сообщил.