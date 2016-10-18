Эксперт: Облучение продлевает срок годности продуктов без потери их качества

13 октября в Нью-Дели на полях делового форума БРИКС предприятие госкорпорации «Росатом» «Объединенная Инновационная Корпорация» и Ассоциация сельхозпроизводителей Индии HINDUSTAN AGRO CO-OP LIMITED подписали соглашение о сотрудничестве по развитию сети интегрированных инфраструктурных центров облучения, сообщает пресс-служба компании «Русатом – Международная Сеть». Документ с российской стороны подписан генеральным директором Объединенной инновационной корпорации Денисом Чередниченко, с индийской стороны – председателем HINDUSTAN AGRO CO-OP LIMITED Бхарат Дхокане Пандурангом. Проект предполагает поэтапное создание и развитие сети интегрированных инфраструктурных центров облучения в Индии под управлением российско-индийского совместного предприятия.

Алексей Часовских, начальник лаборатории НИИТФА:

В этом регионе создание такого рода центров облучения актуально по нескольким причинам. Во-первых, это поможет сохранять урожай риса, который является одним из приоритетных продуктов в Индии, а также всего южно-азиатского региона. В процессе хранения потери огромные, поскольку зерно страдает от жучков, которые портят не только рис, но и прочие крупы, если попадают в упаковке к нам на кухню. Облучение, в зависимости от способа, будет либо препятствовать размножению, либо вызывать гибель этих паразитов в процессе хранения и транспортировки рисового зерна. В этом случае речь идет о дезинсекции. При этом для покупателя все эти «оздоровительные» процедуры в центрах облучения будут проходить совершенно незаметно. Все дозы облучения подобраны специально с учетом решаемых задач, они рекомендованы МАГАТЭ, то есть конечный продукт является полностью безопасным. Радиация не снижает питательные ценности продукта и не изменяет ни их органолептические свойства, ни внешний вид. Это касается и продуктов питания, которые страдают в процессе хранения от плесени. Ее спорам при облучении не дают размножаться, таким образом препятствуя ее распространению. Такого рода обработка, кстати, и в нашей стране была бы не лишней. Она продлевает срок годности продуктов без потери их качества, такую обработку можно использоваться для хранения картофеля, лука и других корнеплодов, а также ягод. Например, обработанный картофель хранится после облучения не до полугода, а от полугода до года совершенно легко.

Росатом, напомню, отвечает не только за атомные станции у нас в стране. Это еще и развитие альтернативных направлений использования атомных технологий. Ими тоже важно заниматься, так как без ядерной медицины, радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве качество жизни людей будет ниже. Плюс для самого Росатома это хороший рынок и имиджевый плюс – создание такого рода центров облучения.