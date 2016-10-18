Один из результатов думских выборов — изменение финансирования партий, так как, согласно закону, бюджетные деньги распределяются, исходя из числа полученных голосов. О чем сейчас думают в руководстве прошедших в Думу партий, пишет сегодня «Коммерсантъ».

В 2011 году больше 3% голосов получили пять партий — помимо парламентских это было «Яблоко». Соответственно и деньги получали эти пять структур. На этот раз барьер преодолели только четыре партии, но бюджету удастся сэкономить не только благодаря этому: снижение явки привело к сокращению голосов, поданных за партии-победителей.

Заседание Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Фото: ГД РФ

Почти одинаковое количество голосов потеряли КПРФ и СР (5,6 и 5,4 млн соответственно), «Единая Россия» потеряла 3,9 млн голосов, а ЛДПР — всего 0,7 млн. «Яблоко» набрало примерно на 1,2 млн голосов меньше, но из-за того, что трехпроцентный барьер не был преодолен, можно считать «потерянными» все 2,3 млн голосов.

Учитывая, что из бюджета партиям перечисляется по 110 руб. за голос, КПРФ теряет 614 млн, СР 596 млн, ЕР 424 млн, «Яблоко» 248 млн, а ЛДПР «всего» 82 млн. Таким образом казна экономит почти 2 млрд рублей.

О предстоящей оптимизации в связи с будущим сокращением государственного финансирования «Коммерсанту» рассказали в руководстве «Справедливой России». Центральный аппарат партии могут сократить примерно на 30%, ведь именно содержание руководящих органов составляет значительную долю расходов партии. «Будут также структурные изменения — сократят управление по обеспечению палаты депутатов партии»,— сообщил собеседник издания. При этом оптимизация пока не затронет принципа финансирования региональных отделений — четверть госфинансирования уходит в субъекты федерации.

По словам депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко, в его партии не планируют сокращения расходов за счет людей и зарплат.

У коммунистов с региональными отделениями попроще: у КПРФ, как правило, помещения находятся в собственности. При этом секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин заявил «Коммерсанту», что поддержку отделений партий сохранит. Источник издания в КПРФ заявил, что руководство приняло решение поднять в полтора раза партийный максимум (взносы в кассу КПРФ) для избранных 42 депутатов Госдумы. Это позволит сохранить аппарат фракции. Вопросы, связанные с эффективностью работы, могут быть рассмотрены на пленуме КПРФ 22 октября.

Фракция КПРФ в Думе шестого созыва. Фото: kprf.ru

В аппарате фракции КПРФ в шестой Думе работало 20 человек и еще 184 человека — помощниками 92 депутатов. Многие из них при этом работали не на конкретного депутата, а на всю фракцию и даже партии. «Впервые с 2003 года мы вынуждены с кем-то прощаться, хотя делается все возможное», — признался собеседник «Коммерсанта» в КПРФ.

Вообще в новой Думе уже идет постепенное преобразование аппарата, который обеспечивает работу депутатов. В нем числится около 1400 человек — это, в том числе, сотрудники аппаратов фракций и помощники депутатов, все они имеют статус госслужащих. Так что резкое увеличение доли единороссов, с 238 до 343 человек, естественным образом скажется и на работе других фракций.