В Германии за 2015 г. был отмечен рекордный всплеск рождаемости за последние 33 года. За 2015 г. уровень рождаемости достиг 1,5 ребенка на женщину. Последний раз более высокий показатель был в 1982 г. – 1,51 ребенка на женщину.

Тема прироста населения в Германии всплывает в медиа регулярно. В августе, например, Reuters написали, что «приток мигрантов увеличил прирост населения до рекордного показателя начиная с 1992 г.». В этом материале Reuters речь шла не столько о рождаемости, сколько о увеличении пропорции работоспособного населения. Эта тема в медийном пространстве, прежде всего, связывается с миграцией. Разговоры о старении населения в развитых странах и компенсации этого процесса за счет притока мигрантов велись еще до начала миграционного кризиса в Европе. После начала кризиса тему старения и компенсации стали использовать, с одной стороны, как аргумент в пользу политики открытости для беженцев, а с другой стороны, как платформу для развенчивания мифа о возможности такой компенсации.

Это, комментирует автор, было аргументом правительства в пользу миграционной открытости. Особенная потребность в таких аргументах появилась ввиду приближающихся федеральных выборов, которые состоятся в 2017 г. На это сразу появился контраргумент, состоящий в том, что приток такого количества людей, которые едва знают немецкий язык и не обладают необходимыми для работы в Германии квалификациями, не то что не решает проблему старения, а еще и обременяет систему социальной безопасности.

Еще раньше, в январе 2016 г. Guardian писала о том, что «приток беженцев помогает остановить сокращение населения Германии». Тогда был зафиксирован факт, что численность населения снова пошла в рост. Это произошло за счет энергичного приема мигрантов в течение четырех лет подряд. Мигранты в итоге компенсировали образовавшийся вакуум рабочей силы, вызванный спадом рождаемости. Тенденция к росту, по мнению автора, будет сохраняться как минимум еще в краткосрочной перспективе.

Однако долгосрочные прогнозы, отмечается в статье, по-прежнему предсказывают сильный спад населения (до 73,1 млн. человек, притом что сейчас численность составляет чуть больше 80 млн.) к 2060 г. Но с долгосрочными прогнозами есть та проблема, что на ситуацию может повлиять множество факторов, учесть которые сейчас очень трудно.

Чуть позже появилась публикация на сайте Deutsche Welle, которая называлась «Иммиграция не решит демографическую проблему Германии». Демографическая проблема Германии, объясняет автор, состоит в том, что система социальной стабильности в ней зависит от вложений в нее молодых работников. Некоторое время была надежда на то, что сокращение налоговых поступлений от коренного населения может быть компенсировано за счет поступлений от иммигрантов.

Однако статистические данные наводят на мысль о том, что эта компенсация может быть разве что на очень непродолжительный срок. На самом деле демографическая разница между молодыми и пожилыми в Германии настолько велика, что даже нынешний небывалый уровень иммиграции не в состоянии его закрыть.