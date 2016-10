«Коммерсантъ» в статье «Плюс отклеился» пишет о том, что экономическая статистика сентября откладывает рост ВВП еще на квартал.

«С безалкогольного пива сдувают акциз»: Минфин пошел навстречу его производителям.

«Дефицит цвета хаки»: бюджет-2016 призван на военную службу.

«Ведомости»: «Минэкономразвития в очередной раз скорректировало динамику роста экономики на 2017 год». Это нужно, чтобы свести бюджет хотя бы на бумаге.

В статье «Михаил Фрадков вряд ли возглавит совет директоров РЖД» объясняется, что его назначению могло помешать нахождение в европейском санкционном списке.

«АФК "Система" наращивает земельный банк»: ее агрохолдинг покупает у российской «дочки» Glencore около 66 000 га земли.

РБК в статье «Битва за Мосул» описывает начавшуюся в Ираке операцию по освобождению города от исламистов.

Продуктовая корзина в селах оказалась дороже московской, написано в статье «Где в России жить дорого».

С чем связано сокращение средств на новых кредитных картах написано в статье «Банки экономят на заемщиках».

«Известия»: «Минобороны получило право забирать частные пекарни и автосервисы». Мобилизованные в случае войны предприятия пищевой и швейной промышленности оденут и накормят резервистов и мирных жителей.

«Банки начали скупать доллары и евро»: Кредитные организации объясняют увеличение объемов операций с валютой ростом спроса со стороны физических лиц.

«С 1 января 2017 года онкобольные получат полное обезболивание». Минздрав разработал новые нормативы для расчета потребности в наркотических и психотропных лекарствах.

«Газета.ru» в статье «Сдан без боя: история падения Мосула» пишет, почему Мосул более двух лет находился под контролем ИГ.

«Доходам прописали тихий рост»: Минтруд пообещал рост доходов россиян до докризисного уровня.

К перевозкам инвалидов без автокресла подключился Совет Федерации, подробности в статье «Это очень бессовестный закон».

The Economist: «Американско-мексиканская торговля. В тени стены» (US-Mexico trade: In the shadow of the wall). Автор рассуждает о том, «что означает трампономика для пограничного региона». По его мнению, предложение Дональда Трампа выстроить стену на границе между Мексикой и США — это еще довольно невинная затея по сравнению с другими потенциальными начинаниями республиканского кандидата в президенты США.

«"Звездная" реклама: социальный капитал» (Celebrity endorsements: Social capital). Авторы показывают, сколько зарабатывают знаменитости, рекламируя те или иные вещи в соцсетях.

Bloomberg: «Трамп заявил о выборном мошенничестве, но эксперты утверждают, что безосновательно» (Trump Asserts Voter Fraud That Experts Say Is Unfounded). Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в понедельник заявил, что большая избирательская фальсификация, предваряющая президентские выборы 8 ноября, уже началась.

«По мнению властей Британии судебный иск по поводу Brexit'а противоречит демократии» (UK Says Lawsuit on Brexit Interferes With Democracy). Главный юридический советник премьер-министра Британии Терезы Мэй считает, что судебный иск с целью добиться парламентского голосования до официального запуска процесса отсоединения Британии от ЕС — это фактически попытка опротестовать результаты референдума о выходе из ЕС.

The Wall Street Journal: «Иракские силы приближаются к границе занятого ИГ Мосула» (Iraqi Forces Advance to Edges of ISIS-Held Mosul). Иракские силы в понедельник начали долгожданное наступление на Мосул, чтобы выгнать «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) из последнего его оплота в стране.

«Одни последние дебаты, две разные стратегии у Трампа и Клинтон» (One Final Debate, Two Diverging Trump and Clinton Strategies). Каждому из президентских номинантов предстоит принять важное решение о том, как завершить эту небывало уродливую президентскую кампанию.